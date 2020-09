Tra razionalismo e irrazionalismo, sulle orme del filosofo Bruno Fabi

Bruno Fabi, nato nel 1916 e scomparso nel 2009 all’età di 93 anni, Procuratore Generale Onorario della Corte Suprema di Cassazione e Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica, nota personalità filosofica, ma non meno letteraria, con pubblicazioni innumerevoli di liriche e racconti, è stato anche pittore, nonché autore di testi scientifici importanti. Insegnante di Diritto Romano presso l’Università di Camerino, è stato membro dell’associazione Eugius, costituita da 151 scrittori-giudici (tra cui Ugo Betti) allo scopo di costruire una nuova società basata sull’umanesimo artistico e sulla solidarietà umana. Allievo del filosofo Ugo Spirito, Bruno Fabi è l’autore del saggio Il Tutto e il Nulla, pubblicato in prima edizione nel 1952 dai Fratelli Bocca di Milano, con nota introduttiva del suo maestro; e poi ripubblicato in seconda edizione, nel 2006, da Anemone Purpurea, con nuova prefazione dell’autore in aggiunta alla precedente.

L’intero suo pensiero ruota intorno al ridimensionamento della dea Ragione. Non nei termini kantiani (comunque ottimistici) sulle possibilità circoscritte e costruttive della ragione stessa, bensì nei termini pessimistici e contemporanei che, pur riconoscendo alla ragione l’insostituibile ruolo di stimolazione del pensiero, ne rivela, al di là di ogni ipocrita o ingenua illusione, tutta la relatività, assegnando all’irrazionale il ruolo di guida nell’azione dell’uomo e nella vita in generale. Ed è coerentemente con questo suo pensiero, che dà vita ad uno stile filosofico sui generis, capace di avvincere il lettore, in forma di racconto, intorno a temi filosofici fondamentali, con quel tono confidenziale che lo spinge a scrivere, già in prefazione alla prima edizione del 1952: “Questo libro è, dunque, solo l’immagine di una confessione”.

Poco sopra, in quella memorabile pagina, aveva scritto: “Scrutando meglio in me stesso e negli anni trascorsi, oggi mi accorgo che l’unico intento di questo libro corrisponde soltanto al bisogno di una confidenza. Perciò, rileggendo queste pagine, mi conforta il non averle scritte sotto forma di canoni, ma di un semplice racconto del mio pensiero. E mi conforta il non aver inteso esporre né tanto meno criticare le recenti dottrine filosofiche o le trascorse, facendo l’usuale sfoggio di concetti e di nomi, ed affettando la consueta benevola con essi familiarità, ma lo aver seguito certamente e soltanto, per contro, il preciso intento di esprimere, per quanto possibile, quella che io credevo allora essere la mia filosofia, e pertanto la mia stessa vita, e in quale modo pensassi che la mia filosofia e la mia vita coincidessero in modo assoluto con la verità, la mia verità”.

Bruno Fabi è tutto qui, in questa incredibile umiltà: “Un solo dubbio mi permane a questo riguardo: il dubbio di aver mutilato la verità che credevo di aver raggiunto con il renderla bisognevole di espressione e di comprensione; e mi sfiora il sospetto che la verità, ove sia tale, non abbia bisogno di nulla, e chiunque abbia avuto bisogno di scrivere o di essere compreso sia nell’errore”. Il narcisismo: sta qui l’errore. Chiunque tuttavia riesca a scrivere, come lui ha fatto, ponendo fra parentesi se stesso (senza per questo annullarsi, visto che siamo tutti umani); chiunque riesca a scrivere per farsi tramite della verità (della propria verità, come lui dice), è nella verità. Come dire che ci sono due piani nell’Essere (il Relativo e l’Assoluto, il Razionale e l’Irrazionale) i quali, anziché confliggere, o peggio amalgamarsi e confondersi tra di loro, sono chiamati a dialogare in modo confidenziale.

Il pensatore marchigiano ha il merito di ristabilire nella filosofia dei nostri tempi quell’unitario e contraddittorio respiro dell’universale e del particolare, dell’Assoluto e del Relativo, che il relativismo contemporaneo sembra avere cancellato, viaggiando in maniera totalmente ignara dell’Assoluto. Tutto ciò costituisce un avanzamento del pensiero relativistico, che in assenza di tale chiarimento, rischia di diventare un nuovo assolutismo. L’Irrazionalismo Sistematico rappresenta, pertanto, la messa in crisi – salvifica – dell’intera impalcatura mentale dell’essere umano, della sua inclinazione perenne allo schematismo e ai pregiudizi, vuoi in ambito metafisico che in ambito relativistico. Non si può essere problematici a senso unico; occorre esserlo a trecentosessanta gradi, sia nei confronti del Relativo che dell’Assoluto. Un pensiero, pertanto, che rifiuta di attribuire valori razionalistici di qualunque genere alla vita, riconoscendo nondimeno che la vita ha valore in sé ed è fine a se stessa: Irrazionalismo Sistematico, appunto.

Si colloca in un’area sostanzialmente irrazionalistica, più o meno diretta ed esplicita, l’autentica vocazione filosofica del mondo contemporaneo. Un irrazionalismo che deriva dalle illusioni/disillusioni della dea Ragione, dalla presa d’atto della sua reclusione nel Relativo, e dunque dalla relativizzazione delle sue pretese assolutistiche. Ed è in questo contesto che s’inserisce l’Irrazionalismo Sistematico, aprendo una nuova e più compiuta fase dell’irrazionalismo, in cui si relativizza la stessa relatività, che viene così posta in modo radicalmente problematico di fronte all’Assoluto. Ne risulta minata qualsiasi proposizione assertiva e qualsiasi certezza (sia pure la certezza dell’incertezza), screditando qualsivoglia teoria che tenda a farsi una ragione dell’irrazionale che domina la vita. Un problematicismo radicale, che giunge al capovolgimento del noto assunto hegeliano secondo cui “tutto ciò che è reale è razionale” (Fabi corregge con irrazionale).

Di questa originalissima personalità filosofica si è recentemente interessata la scrittrice Patrizia Audino, insegnante di filosofia, nonché psicologa che si occupa di pedagogia e psicogeriatria, argomenti cui ha dedicato svariate pubblicazioni (notevole il suo saggio Il passato che verrà – il fascino d’invecchiare, edito da Universitalia nel 2018). La nota studiosa ha testé dato alle stampe, con l’editore Armando, un elaborato dal titolo Tra Razionalismo e Irrazionalismo – Il pensiero di Bruno Fabi, nell’intento di fare il punto su questo pensiero filosofico a dieci anni di distanza dalla scomparsa del suo fondatore e a quattordici dall’uscita, nel 2005, del suo Manifesto dell’Irrazionalismo Sistematico; nonché a undici dall’ultimo convegno a lui dedicato, nel 2008 (lui vivente), presso il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate “G. Marconi” di Latina.

Nella sua brillante ed acuta prefazione al testo, Fabio Pierangeli, docente presso l’Università di Roma Tor Vergata, pone il noto pensatore “tra i filosofi “scomodi” del Novecento”, specificando che “aveva forte il problema di Dio, eppure asseriva essere irrazionale il tutto (forse da mettere in lettera maiuscola: il Tutto)”. Dopodiché il saggio – corredato da una nutrita bibliografia – propone una dotta introduzione dell’autrice, seguita da un suo approfondito excursus sugli sviluppi dell’irrazionalismo nella storia del pensiero, nei due versanti gnoseologico ed ontologico. Il tutto arricchito da una ghiotta messe di note documentali a piè di pagina. Segue il testo del Manifesto dell’Irrazionalismo Sistematico redatto da Bruno Fabi di suo pugno e controfirmato dal sottoscritto, congiuntamente allo storico e sociologo Filippo Ferrara, nonché allo scrittore e noto dantista Aldo Onorati.

Nel Manifesto vengono espressamente dichiarati e sunteggiati i cardini del sistema filosofico. Il quale: 1) disvela e afferma, al di là di ogni ipocrita o ingenua illusione, in un mondo dalle infinite contraddizioni reali, in cui tutto è possibile, anche l’impossibile, l’irrazionalità dell’essere e della vita; 2) pone la ragione come componente antinomica necessaria della suprema contraddizione dell’essere (“razionale/irrazionale”); ne esalta la funzione irrinunciabile nello svolgimento storico del pensiero, ma ne rivela anche i limiti e la relatività, specie quando usata come ragione astratta; 3) esalta, nell’ambito dell’irrazionalismo trascendentale, il potere della fede nel linguaggio, nell’azione, nella religione, nel bene, ma se la fede è ridotta a rozzo fanatismo, ne mette in luce anche la possibile atrocità; 4) pone a conclusione il motto del fondatore, sintesi “con valore relativo” della sua filosofia .

Vengono poi riprodotti, nel testo, gli atti del convegno dedicato al pensatore nel suddetto Liceo di Latina, organizzato e diretto nel 2005 da Patrizia Audino con l’entusiasta partecipazione di moltissimi studenti. Tra le relazioni spiccano quelle del Prof. Aldo Onorati e del Prof. Filippo Ferrara, il primo autore tra l’altro di un’intrigante monografia sul Maestro, dal titolo Incontro con Bruno Fabi (Anemone Purpurea 2010). Dopodiché compaiono tre succose interviste rilasciate a Patrizia Audino dai tre relatori, nonché sottoscrittori del Manifesto, contenenti, oltre che ricordi personali e ritratti del Maestro, con aneddoti riguardanti la sua vita personale e domestica, considerazioni sulla qualità del suo vastissimo impegno culturale e sulle prospettive attuali e future del suo Irrazionalismo Sistematico.

Voglio concludere con due significative considerazioni sul Maestro, contenute nel libro, rispettivamente di Aldo Onorati e di Filippo Ferrara (delle mie non c’è bisogno, visto che le sto già esprimendo). Il primo, che è stato amico personale di Fabi per una quindicina di anni, nonché curatore di tutte le sue opere, scrive: “Fabi ha dato un colpo mortale a Hegel, ma non è stato il primo, se si vuole essere onesti (lo aveva preceduto Schopenhauer, ad esempio, e anche Keerkegaard). Solo che Fabi è una personalità complessa, la quale ha trasfuso il suo pensiero in tutte le opere, dando corpo artistico alla scientificità di cui si compone il libro maggiore, Il Tutto e il Nulla, pietra miliare della filosofia del Novecento, a cui tanti autori contemporanei debbono molto”.

E specifica: “Voglio intendere ciò: egli è enorme come pensatore, ma non si è fermato lì; ha tradotto in forme sanguigne e palpitanti il suo pensiero, in ogni romanzo, nelle poesie, anche nei quadri se vogliamo. Ragion per cui la sua intuizione secondo la quale , capovolgendo l’assunto hegeliano, diventa originalissima grazie alla creazione di caratteri e trame che ne dimostrano, realmente, la verità”. E Filippo Ferrara aggiunge: “Hegel vede lo svolgersi incessante degli eventi in un modo lineare e diretto verso un fine unico. La ragione ne è il motore. Portando alle estreme conseguenze questo pensiero, dovremmo considerare prodotto della ragione tutta la serie drammatica degli avvenimenti e fatti del Novecento”.

E aggiunge: “le ricorrenti catastrofi, la ferocia di guerre, rivoluzioni, genocidi, fanatismi, assassini, sono la dimostrazione, rileva Fabi, dell’irrazionalità dell’essere… (Ma lui) pensava all’affermazione di una filosofia genuinamente relativistica fondata sul riconoscimento della relatività della ragione umana. Un relativismo tuttavia non chiuso in se stesso e nella trappola delle nuove forme di assolutismo relativistico, ma aperto ai venti del mistero”. Quindi riflette e conclude: “Proprio in quanto armonico, l’irrazionalismo Sistematico non mortifica la ragione e le riconosce un importante ruolo da svolgere, che non sia di aggredire, bensì di assecondare umilmente i progetti dell’irrazionale che rispondono a un’esigenza di massima concretezza operativa libera dalle pastoie qualunquiste ed inconcludenti di certe ideologie”.

Franco Campegiani

Recensione già pubblicato nel blog