TramExtra, torna il festival sui libri contro le Mafie

Torna dal 3 al 6 dicembre il festival dei libri sulle mafie made in Calabria, appuntamento fisso e irrinunciabile che, eccezionalmente per questa edizione, cambia nella forma ma non nella sostanza! Dalle piazze ai social, da Lamezia Terme alla platea globale del web, le testimonianze di chi lavora ogni giorno in prima linea a favore della legalità.

Libri, dibattiti e tanti ospiti si alterneranno da giovedì a domenica. In collaborazione con I bs Feltrinelli, Treccani, Save The Children tanti gli appuntamenti in programma.

IN CALABRIA CON TRAME IL NATALE è IN LIBRERIA

Sostieni la cultura. Acquista un libro presso una libreria aderente al circuito e ricevi un omaggio Trame Festival. Trame condivide il festival con una campagna destinata alle librerie calabresi per consolidare le comunità di lettori del territorio e alimentare il pensiero critico e la cittadinanza attiva contro tutte le mafie.