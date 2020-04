Trasporto pubblico, una riflessione in vista del 4 maggio

La ripresa delle attività, o almeno di una certa parte di esse prevista dopo il prossimo 4 maggio, con i presunti diminuiti pericoli di contagio da Covid19, impone a tutti quanti una seria riflessione sulle modalità di riordino del comparto del trasporto pubblico locale che, sia esso quello delle dalla grandi città così come quello delle realtà minori ivi comprese le tratte extraurbane del nostro territorio, sta subendo gravissime conseguenze. La domanda di mobilità urbana ed extraurbana è crollata mediamente di oltre il 50% con punte stimate attorno al 90% ed una perdita economica valutata in circa 200 milioni di euro al mese. Gli stessi servizi che a causa della forzata chiusura di scuole, fabbriche e negozi, sono stati necessariamente ridimensionati rispetto alle esigenze, senza per questo considerare il timore, da parte di chi è costretto giocoforza all’uso dei servizi pubblici per doversi recare a lavoro in queste settimane; un ridimensionamento, in alcune realtà mai raggiunto in precedenza e che ha costretto sovente le stesse aziende di gestione, a dover provvedere anche ad aggiornamenti in corso d’opera causa le difficoltà di ricalibrazione rispetto alla domanda.

La graduale riapertura prevista nelle prossime settimane non sarà senza dubbio semplice e scontata, ma il sistema, per garantire una risposta adeguata al bisogno della mobilità dei cittadini, non potrà che essere messo nuovamente a punto ed in grado di rispondere alle diverse mutate esigenze. Al tempo stesso bus, tram e soprattutto metropolitane e treni, laddove presenti, sono luoghi in cui sarà difficile riuscire a garantire la distanza di sicurezza se non con adeguati provvedimenti volti a dare garanzie agli utenti sul loro utilizzo. Il rischio che potrebbe derivarne sarebbe il ritorno massiccio all’uso dell’auto privata – ancora oggi attestato intorno all’82% – con conseguenze gravi in ordine all’inquinamento ed alla congestione del traffico, specialmente dei centri nelle grandi città.

L’Associazione Nazionale di settore ASSTRA, nei giorni scorsi ha avanzato alcune proposte su cui, come Socialisti Italiani concordiamo in linea di massima, ritenendo necessaria per questa rinnovata partenza, l’attivazione di un unico soggetto nazionale in grado di coordinare e controllare gli interventi (cabina di regia), nonché un impegno economico importante di oltre 800ml di Euro utile a dare seguito alle attività delle stesse società e aziende di comparto. In questa direzione un primo accordo col governo, secondo la Ministra De Micheli, sembrerebbe potesse prevedere una prima trance di almeno 600 milioni. Si dovranno allo scopo pensare, e non sarà cosa semplice, la riprogrammazione dei servizi, tramite utilizzo di maggior numero di personale e mezzi, nonché la sanificazione di questi ultimi durante e a fine del servizio erogato, tenendo soprattutto di conto, degli ipotizzati scaglionamenti degli ingressi nelle fabbriche e nella scuola, evitando così picchi e sovraccarichi, volti a garantire il distanziamento delle persone, il mancato affollamento delle stazioni e delle fermate e, non ultimo, la salvaguardia della salute e dell’incolumità del personale adetto. Ci rendiamo perfettamente conto della mole di lavoro che avremo di fronte: non potrà tutto essere addossato alle Aziende di gestione, ma dovranno, gli Enti Locali, e la regia nazionale che ASSTRA propone, procedere di pari passo verso una riprogettazione dell’insieme.

Graziano Luppichini

Responsabile Nazionale Gruppo di Lavoro TPL Partito Socialista Italiano.