Tria smentisce Di Maio su Alitalia

Il ministro dell’Economia Giovanni Tria al Question time alla Camera ha risposto alle domande dei deputati. Al centro Def e Alitalia. Sul Def ha smentito le voci che davano uno slittamento della sua presentazione. “Il documento di economia e finanza verrà presentato secondo i termini di legge”, vale a dire entro il 10 aprile ha confermato Tria rispondendo a un’interrogazione di Leu. Secondo il ministro, parlare di “eventuale manovra correttiva risulta alquanto prematuro a poco più di due mesi dal confronto con le istituzioni europee che hanno valutato positivamente la manovra di bilancio a seguito del negoziato”.

“Sono state accantonate e rese indisponibili” risorse “per due miliardi di euro. Qualora dal monitoraggio dell’andamento dei conti pubblici si mostrasse coerente con gli obiettivi programmatici, al netto di maggiori entrate e dismissioni, gli accantonamenti con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia, possono essere resi disponibili. Questi margini di riserva appaino più che sufficienti”, ha spiegato Tria.

“Certamente nel prossimo Def si aggiorneranno le previsioni economiche: l’aggiornamento porterà a una valutazione e alla verifica dei saldi che saranno oggetto del confronto con l’Unione europea”.

Il ministro è intervenuto anche sull’Alitalia affemando che “non c’è in campo il tema di una ri-nazionalizzazione di Alitalia, la soluzione non può che essere di mercato, trainata da soggetti di rilievo”. Parole che secondo il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio smentiscono “il collega Di Maio sulle prospettive di Alitalia. Mentre Di Maio aveva annunciato una presenza pubblica nella compagnia superiore al 50% oggi il ministro dell’Economia dice che non esiste alcuna decisione e che occorre attendere la presentazione del piano industriale. Siamo alle solite. Anche su questo versante si dimostra che l’esecutivo è privo di una visione in campo economico e industriale e diviso al suo interno”.

“L’esito – ha concluso Del Rio – è quello che tutti gli indicatori economici segnalano: un paese bloccato e in recessione. Sulla questione Alitalia poi c’è da aggiungere che l’ostinazione di Di Maio di coinvolgere Ferrovie dello Stato costringerà questa a dirottare risorse dalla sua missione principale alla società che prenderà le redini della compagnia con evidente danno per gli utenti e dei pendolari in particolare”.