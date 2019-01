Trivelle, trovato accordo. Ma restano le divisioni

Trovato nella notte l’accordo sulle trivelle dopo lo scontro di ieri tra Lega e M5S La questione è contenuta nel decreto legge sulle Semplificazioni in esame al Senato. L’accordo prevede un aumento di 25 volte i canoni per le concessioni (la proposta 5S iniziale diceva 35 volte), ma anche la sospensione di 18 mesi delle ricerche di idrocarburi, nelle more dell’adozione di un piano nazionale.

Ora la commissione, in congiunta con la Affari costituzionali, potrà proseguire i lavori sul dl Semplificazioni, che dovrebbe essere approvato martedì. I termini dell’accordo – spiegano fonti leghiste – prevedono che le concessioni in prossima proroga per le estrazioni non vengano sospese e che l’aumento dei canoni di concessione sia di 25 volte, invece di 35, rispetto al canone attuale. E grazie all’accordo, spiegano ancora fonti leghiste, “sono salvi i posti di lavoro” ed è “garantita la continuità di estrazione e rinnovo concessioni in proroga”. D’altra parte cresce “l’irritazione” per certe posizioni dei 5 Stelle e “del partito del No”. Le tensioni tra i due alleati di governo hanno lasciato un segno più netto che in passato, anche perché le divergenze sul tema trivelle sono, tra M5s e Lega, molto nette.

“Io sono uomo semplice, step by step. L’importante è che abbiamo iniziato un percorso con lo stile rigoroso di tutelare l’ambiente, la moratoria è già un bel passaggio”, commenta il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Anche l’aumento dei canoni “di 25 volte non è poco, considerate – sottolinea – che le royalties per le estrazioni in Italia” attualmente “sono le più basse d’Europa”.

Insomma, per Costa l’intesa non rappresenta un passo indietro perché “intanto per me è un no alle trivelle e tra 18 mesi vediamo – spiega il ministro – Rimane tutta la questione ambientale sullo sfondo. Io sono particolarmente convinto che dobbiamo andare verso le fonti rinnovabili”, che hanno un ritorno anche sul fronte dei “posti di lavoro diretti o indiretti di 10 a 1”. Ieri il ministro era stato netto nel ribadire la sua contrarietà alle autorizzazioni: “Sono per il no alle trivelle – aveva dichiarato – le trivelle passano per la valutazione di impatto ambientale, e io non le firmo. Mi sfiduciano come ministro? Torno a fare il generale dei Carabinieri”. Al che il sottosegretario leghista all’Economia, Massimo Garavaglia aveva replicato che “lo stallo” sulle trivelle “va risolto politicamente: deciderà il Parlamento”.