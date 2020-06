Trump riprende i comizi per arginare il calo dei consensi

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta perdendo drasticamente consensi nei sondaggi. Quindi, Donald Trump ha annunciato la ripresa dei suoi comizi in giro per l’America dopo tre mesi di stop per il coronavirus.

Lo sfidante, il democratico, Joe Biden è avanti in 5 dei 6 “swing States”, che determineranno l’esito delle presidenziali 2020. In Florida Trump e Biden finora sarebbero alla pari.

Il primo appuntamento dell’attuale inquilino della Casa Bianca è stato fissato per venerdì in Oklahoma. Il presidente ha detto ai giornalisti: “Stiamo per iniziare i nostri comizi. Crediamo che il primo, con ogni probabilità, sarà in Oklahoma, a Tulsa. Saranno tutti grandi incontri”.

Trump spera di essere rieletto per un secondo mandato, ma gli ultimi sondaggi lo vedono dietro il suo avversario, il democratico Joe Biden. Secondo gli esperti, avrebbero influito sia il coronavirus che la gestione delle proteste del movimento “Black Lives Matters”.

La ripartenza della sua campagna elettorale avviene dopo la pandemia del coronavirus, nonostante siano ancora molte le preoccupazioni con due milioni di contagi e oltre 112 mila morti negli Usa.

Secondo i sondaggi di Gallup, nell’ultimo mese la sua popolarità è scesa di 10 punti, passando dal 49% al 39%. Anche tra i repubblicani c’è stato un calo del 7%, raggiungendo l’85%, il minimo da due anni, per l’inquilino della Casa Bianca, tra gli elettori del suo partito.

Il 3 novembre 2020 si terranno le elezioni presidenziali negli Stati Uniti. La sfida per la Casa Bianca sarà tra Joe Biden (candidato democratico) e Donald Trump (candidato repubblicano), che cercherà di farsi riconfermare.

Nel 2020 Trump ha dovuto fronteggiare una crisi sanitaria e il movimento Black Lives Matter, senza soddisfare appieno gli americani, fallendo sia sul piano sociale che economico.

Per risollevare le sue sorti, il presidente Trump ha deciso di ricominciare i comizi elettorali. Il primo evento elettorale sarà a Tulsa, in Oklahoma. Seguiranno raduni elettorali in Texas, Florida, Arizona e Carolina del Nord.

Nel frattempo le manifestazioni per la morte di George Floyd continuano in tutti gli Stati Uniti, e forse non mancheranno contestazioni accese durante il tour elettorale. La speranza è che non sfocino in repressioni violente, come quella avvenuta alla chiesa di Saint John Epyscopal.

Per i candidati è importante iniziare a lavorare nei cosidetti ‘swing states‘, cioè gli Stati più imprevedibili e capaci di determinare le sorti delle elezioni. Al momento il concorrente alla Casa Bianca, Joe Biden, è in testa in 5 dei 6 ‘swing states’ che determineranno l’esito delle presidenziali del 2020: Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Carolina del Nord e Arizona.

Il presidente Usa Donald Trump, in corsa per il suo secondo mandato alla Casa Bianca, è inciampato goffamente sul caso dell’uccisione di George Floyd. L’assassinio di un afroamericano da parte della polizia non è stato liquidato come le altre volte in pochi giorni di polemiche. Questa volta le proteste si sono trasformate in una battaglia ideologica che ha spinto non solo le comunità nere a difendere i loro diritti ma buona parte dell’opinione pubblica ad unirsi a loro per una di quelle questioni che nell’America democratica non ha mai smesso di esistere. Ora questa situazione sta condannando Trump a prendere le misure contro il livello d’allerta dei consensi in vista delle prossime elezioni.

L’America ha seppellito George Floyd, con una lunga e intensa cerimonia a Houston, ma i funerali non hanno archiviato le proteste per la sua morte, che si sono rinnovate la scorsa notte e che sono state rinvigorite dalla diffusione di nuovi video con episodi analoghi a quello documentato il 25 maggio, a Minneapolis, sui neri morti durante arresti violenti, dallo Stato di Washington al New Jersey. Situazioni ricorrenti nel tempo che adesso sono esplose in protesta.

In un video-messaggio ai funerali di Floyd, il candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden, rivolgendosi alla figlia Gianna, sei anni, ha detto: “Troppi bambini afro-americani hanno dovuto chiedersi per generazioni perché il loro papà se n’è andato e nessuno dovrebbe farlo”. Per Biden: “è l’ora della giustizia razziale negli Stati Uniti”.

Il reverendo Al Sharpton, uno dei leader della comunità nera, che ha tenuto l’elogio funebre, ha sottolineato: “Nessuna parola, invece, dal presidente Donald Trump”.

Ieri, intanto, s’è votato in alcuni Stati che avevano rinviato le primarie di aprile. In Georgia, dove ci sono stati problemi con le macchine per il voto e si sono create file ai seggi, Nevada, North Dakota, South Carolina, West Virginia. Esiti scontati: Trump fra i repubblicani e Biden fra i democratici corrono senza rivali e hanno entrambi ormai raggiunto la soglia di delegati che garantisce loro la nomination alle convention di agosto.

Le consultazioni, i cui risultati sono in corso di elaborazione, sono però servite per tastare gli umori degli elettori anche nei confronti dei candidati alle altre cariche locali e nazionali. L’attenzione è soprattutto puntata sulla Georgia, che non elegge un senatore democratico da 20 anni, ma dove recenti sondaggi hanno segnalato una crescita dei dem, per gli atteggiamenti di Trump, percepiti come divisori.

In generale, secondo gli analisti politici, in questa fase, la base elettorale del magnate presidente appare friabile, mentre quella di Biden sembra estendersi. Ma sono fenomeni soggetti a oscillazioni anche forti, da qui all’Election Day del 3 novembre. Nate Cohn, sondaggista del New York Times, ha osservato: “I presidenti in carica sono in genere avvantaggiati e ciò rende il ritardo di Trump nei sondaggi più sorprendente”.

Ci sono stati, in passato, presidenti che hanno recuperato tra l’estate e l’autunno ritardi maggiori di quello attuale di Trump su Biden, ma l’ultimo presidente a riuscire una rimonta simile fu Harry Truman nel 1948.

Secondo alcuni politologi, il vero candidato alla presidenza degli Stati Uniti per il Partito Democratico è Barack Obama. L’ex inquilino della Casa Bianca non può ricandidarsi per legge, ma rimane il capo corrente di Joe Biden, che vincerà le primarie, è l’uomo più in vista dell’intero arco ideologico progressista occidentale. Per questi semplici motivi, Donald Trump non sta combattendo una sfida uno contro uno, ma qualcosa di più complicato: una battaglia tra due letture opposte della realtà politica americana, e non solo.

Il fatto che Obama parli ai cittadini americani ogni giorno ha quasi seppellito dal punto di vista mediatico la campagna elettorale del senatore che il tycoon chiama “Sleepy Joe”.

Secondo alcuni osservatori, Biden non sfonda gli schermi come Obama. E non riesce a stimolare l’immaginario degli statunitensi com’era riuscito a fare il primo ‘Comandante in Capo’ afroamericano della storia federale. Molti lo sanno e stanno cercando di correre ai ripari. Questo prescinde da quello che raccontano quei sondaggi che, come abbiamo imparato nel 2016, possono sbagliare e di molto.

Al fianco di Joe Biden c’è ancora un posto vuoto: quello del candidato alla vicepresidenza degli Stati Uniti. Mentre, il vice di Trump è Mike Pence, che verrebbe così riconfermato in caso di vittoria repubblicana. Chi sarà invece il numero due della Casa Bianca nel caso in cui a trionfare fosse il Partito democratico? Attualmente non esiste una risposta a questa domanda.

Secondo un senatore del Delaware si potrebbe scegliere tra Elizabeth Warren; Kamala Harris e Amy Klobuchar. Anche i politologi sono convinti che a correre insieme a Biden da qui a novembre sarà una di queste tre esponenti. Tutte e tre, peraltro, hanno partecipato senza troppo successo alle primarie democratiche. In realtà, l’unica che potrebbe allargare la platea degli elettori di Biden è la Warren. La senatrice gode di un largo sostegno tra le fasce meno abbienti. Quelle che il moderatismo del candidato presidente potrebbe non intercettare.

Ma la Warren è anche espressione di una sinistra molto poco obamiana. Un conto è comporre una strategia per ottenere il maggior numero di consensi possibili, un altro è rispettare le logiche dei correntismi. Pocahontas, come la chiama sempre il tycoon, non è ancora fuori dai giochi, ma se Biden avesse voluto scegliere la Warren come candidata vicepresidente, probabilmente lo avrebbe già fatto. Tutto questo tempo di attesa è sospetto. E lascia pensare che un colpo di scena possa celarsi dietro un angolo.

Michelle Obama ha pubblicamente detto di non voler scendere nell’agone politico. Anche in questo caso: se Michelle avesse voluto far parte della campagna elettorale, si sarebbe candidata alle primarie. A sinistra si tende a pensare che Michelle Obama sia sincera. A destra si ritiene che Michelle Obama abbia ambizioni tenute a bada per via di tatticismi e tempistiche. La verità emergerà col tempo.

La strada per le elezioni presidenziali è in discesa e il tempo scorre veloce per Joe Biden, che prima o poi dovrà annunciare la composizione della sua squadra, con il vicepresidente in testa. Scelte che potrebbero avvenire alla vigilia della Convention.

Indubbiamente l’elezione di Joe Biden rappresenta un cambiamento politico significativo per gli Stati Uniti, ma anche per la geopolitica dove si attendono importanti cambiamenti dopo gli effetti della pandemia.

Salvatore Rondello