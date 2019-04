Trump minaccia una nuova guerra commerciale contro l’UE

Il presidente statunitense, Donald Trump ha minacciato di imporre dei dazi su beni prodotti dai paesi dell’Unione Europea e immessi nel mercato americano, per un valore complessivo di 11 miliardi di dollari l’anno.

La scelta paventata dall’amministrazione repubblicana, arriva dopo la vicenda dei sussidi europei ad Airbus, l’azienda (con compartecipazione europea) che produce aeromobili ed è la storica e diretta concorrente della statunitense Boeing.

Secondo le dichiarazioni del rappresentante al commercio dell’amministrazione statunitense, Robert Lighthizer, gli aiuti europei ad Airbus hanno causato «ripetutamente un impatto negativo nei confronti degli Usa».

In questo modo, si rischia di acuire una consolidata concorrenza tra i due colossi aeronautici, che potrebbe comportare dei problemi di competitività per il mercato europeo.

I dazi “made in Usa” potrebbero riguardare l’importazione di prodotti molto variegati, la lista preliminare di quattordici pagine, compilata da Washington comprende: elicotteri, jet, aeromobili civili per il trasporto di passeggeri o di mezzi con un peso superiore alle quindici tonnellate e alcuni componenti fabbricati in diversi paesi europei, come in Francia, Spagna e Germania.

A questi, si aggiungono i dazi sui filetti di salmone, sui tranci di pesce spada, la frutta e vestiti. Tra i prodotti tipicamente italiani che potrebbero essere soggetti ai dazi “trumpiani”, troviamo: il Pecorino, l’Emmental, il rinomato olio d’oliva, il Prosecco, sino ad arrivare alle marmellate locali.

Nel dettaglio, gli Stati Uniti pensano di applicare dei dazi per un importo complessivo di 11,2 miliardi di dollari, pari ad una cifra che si aggira intorno ai 10 miliardi di euro.

Tuttavia, la precisa definizione dell’importo dei dazi dovrà essere concordata tra l’amministrazione Usa e il Wto. È prassi, infatti, che l’esatto ammontare venga delegato ad uno specifico arbitrato, che si svolgerà nella prossima estate, che vedrà come protagonista l’Organizzazione mondiale del commercio.

A questo proposito, il rappresentante commerciale dell’amministrazione statunitense, Robert Lighthizer, ha evidenziato come il Wto abbia più volte verificato che i sussidi Ue ad Airbus hanno comportato delle ripercussioni negative sull’economia americana, per una cifra che si aggira intorno ai 10 miliardi di dollari di scambio commerciale.

Nello stesso tempo nel Wto, da più di dieci anni, si scontrano l’americana Boeing e il costruttore europeo di aeromobili, Airbus lanciandosi accuse reciproche di sovvenzionare con aiuti di stato la propria azienda di bandiera.

Dunque, sale nuovamente la tensione commerciale tra Ue e Usa, dopo il sostanziale fallimento dei negoziati, seguiti alla tregua commerciale siglata nel luglio 2018. A questo fronte aperto, si aggiunge la guerra dei dazi, ancora non risolta, con la Cina.

Le prime reazioni, non ufficiali, dall’Unione Europea puntano a rilevare come il volume dei dazi che gli Usa vogliono imporre sui prodotti europei, in rappresaglia agli aiuti Ue ad Airbus, sia esagerato. Spetta soltanto al Wto definire nel dettaglio l’ammontare, ma in ogni caso l’Ue si prepara a rispondere con le stesse misure, eventualmente, prese dagli Usa.

Tuttavia, traspare la volontà di mantenere aperto un dialogo con l’amministrazione americana, a patto che non vengano poste delle precondizioni.

Ad ogni modo, aggiunge il rappresentante commerciale degli Stati Uniti, Robert Lighthizer «il nostro obiettivo finale è raggiungere un’intesa con l’Unione Europea per fermare le sovvenzioni ai grandi vettori civili. Quando la Ue metterà fine a questi sussidi lesivi, i dazi americani addizionali imposti potranno essere rimossi».

La minaccia americana di imporre nuovi dazi ai paesi europei arriva alla scadenza del mandato della Commissione Europea, che è l’organo preposto ai negoziati commerciali. Le imminenti elezioni europee potrebbero complicare la già difficile posizione dell’Unione Europea nel negoziato.

Paolo D’Aleo