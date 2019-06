Tunisi, due attentati riportano la paura

Due attentati hanno riportato la paura a Tunisi. Il primo in pieno centro, in rue Charle De Gaulle. Un terrorista kamikaze si è avvicinato a un’auto della polizia e si è lasciato esplodere ferendo alcuni poliziotti di cui uno morto poi in ospedale e terrorizzano civili e turisti. Molto negozi e locali pubblici hanno abbassato le saracinesche e il traffico è rimasto per ore bloccato.Il secondo quasi contemporaneamente è avvenuto in una caserma dell’antiterrorismo. Un terrorista si è avvicinato tentando di introdursi; bloccato ha fatto esplodere la carica di esplosivo che nascondeva in corpo causando Il ferimento di alcuni soldati.

I due attentati sono avvenuti proprio a cavallo del terzo anniversario della strage di turisti sulle coste di Suosse. Il capo del Governo tunisino Youssef Chahed si è recato immediatamente sui luoghi degli attentati e negli ospedali dove sono ricoveratigli agenti feriti ribadendo la volontà di combattere risolutamente queste azioni rivendicare dal cosiddetto Esercito islamico. Due le probabili ragioni di questo risveglio del terrorismo. La prima è legata alla stagione turistica e alla volontà di colpire una delle principali risorse dell’economia che sta in questo periodo avendo un forte rilancio in Tunisia. Alberghi pieni, coste affollate di turisti che stanno riscoprendo la bellezza naturalistica di questi territori e portando valuta pregiata risollevando la bilancia nazionale e contribuendo a rafforzare un clima di fiducia tra la popolazione. La seconda è rappresentata dalle ormai vicine elezioni legislative e presidenziali e quindi dalla volontà da parte dei terroristi islamici di creare un clima di instabilità e di sfiducia nelle istituzioni. Il Presidente della Repubblica, simbolo dell’unità e della pacificazione nazionale dopo la rivoluzione che ha portato alla caduta di Ben Ali, l’anziano Beji Caid Essebi è stato ricoverato in ospedale in seguito a un malore dopo gli attentati, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

La giovane democrazia tunisina è così di fronte a una nuova prova di consolidamento, superare la quale sembra essenziale per il proseguo della rinascita iniziata con la rivoluzione dei gelsomini. L’approvazione della nuova Costituzione, a scrivere la quale è stato chiamato tutto il popolo, coinvolto in questo lavoro dalle associazioni di cittadini e dalla società civile, ha rappresentato un punto di riferimento determinante per garantire quei diritti democratici, di parità di genere, di cittadinanza attiva che fanno della Tunisia un Paese moderno né civile .

E proprio contro questo risultato che si muovono i terroristi islamici tentando di riportare indietro un orologio che invece è risolutamente caricato per avvicinare ulteriormente la Tunisia ai valori europei.

Alessandro Perelli