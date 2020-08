Tunisia, al via il Governo tecnico di Mechichi

Ha aspettato l’ultimo giorno utile concessogli dal Presidente della Repubblica Kais Saied che lo aveva incaricato, ma, lunedì sera, Hichem Mechichi ha presentato la lista dei Ministri del suo Governo tecnico secondo il mandato ricevuto. Nei prossimi giorni il voto del Parlamento di Tunisi ci dirà se il Paese è uscito dalla crisi politica che ne inficiava la governabilità. Ci dirà se i partiti e in particolare Ennahda (islamici moderati) che era risultato il più premiato dal consenso degli elettori nelle ultime elezioni politiche, accetteranno di fare un passo indietro privilegiando al posto delle poltrone un programma di rilancio e di ripresa per la Tunisia. Ma ci dirà soprattutto se il ruolo e il carisma di Kais Saied, che è stato il regista di questa soluzione, sia ulteriormente consolidato facendo in lui il principale punto di riferimento non solo istituzionale ma anche politico. Di fatto Saied ha in questi ultimi mesi già surrogato alla mancata rappresentanza amministrativa di una classe politica sempre più frazionata e divisa da diatribe interne che non ha saputo né forse voluto trovare una sintesi che permettesse la formazione di un Esecutivo. Sono 25 i Ministri previsti da Mechichi con tre Sotto segretari di Stato in un Governo che secondo il Premier incaricato dovrà rimettere il cittadino al centro della politica. Come Ministro degli Interni è stato proposto Taoufik Charfeddine che ha già suscitato alcune proteste di Ennahda in quanto avrebbe partecipato alla campagna elettorale del Presidente Saied a Sousse. Ma tutta la squadra annunciata è sotto attenta osservazione per verificare la sua neutralità politica in un Esecutivo più volte ribadito come tecnico e che secondo Mechichi ha come primi obiettivi il rilancio dell’economia, la creazione di un clima più favorevole agli investimenti, il recupero del potere d’acquisto da parte dei cittadini. Ma anche la riconquista della credibilità da parte di un Governo che si era progressivamente allontanato dalle attese della popolazione tradendo i valori e gli obiettivi delineati nella rivoluzione dei gelsomini del 2011, dalla nuova Costruzione e generando nuova disoccupazione. Ciò in un Paese che aveva anche subito la pandemia del coronavirus, che aveva aggravato la crisi economica e che doveva affrontare il problema delle migrazioni e della presenza di molti clandestini subsahariani pronti a imbarcarsi verso le coste italiane. Una questione che è stata al centro nei giorni scorsi di un incontro tra il Ministro Di Maio e la Ministra Lamorgese con il Presidente della Repubblica Saied che anche in questa occasione, in attesa del nuovo Governo, si è assunto il ruolo di vero punto di riferimento del Paese. Oltre agli aiuti economici che sono stai riconfermati dall’Italia Saied si è mostrato particolarmente sensibile sul fatto che gli aiuti ai migranti debbano essere associati a misure concrete che offrano la possibilità di una vita dignitosa nei Paesi di origine e a un miglioramento delle condizioni di vita nei fatiscenti campi di raccolta profughi presenti sul territorio tunisino. È una delle questioni che dovrà essere affrontata con forza dal Governò di tecnici e di indipendenti proposto lunedì sera da Mechichi, l’unica risposta possibile per garantire stabilità alla Tunisia.

Alessandro Perelli