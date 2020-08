Turchia Grecia, la tensione che rimescola le alleanze

Un altro fallimento della politica estera Usa, così di potrebbe definire la pericolosa tensione, via via diventata più intensa tra Grecia e Turchia. I rapporti tra questi due Stati storicamente non erano mai stati tra i migliori. Fermandoci ad anni abbastanza recenti era stata l’isola di Cipro a rappresentare il punto più spinoso del contendere fino alla suddivisione in due parti una legata a Atene e una ad Ankara ma dopo scontri armati e mediazioni internazionali. Un certo equilibrio si era mantenuto in anni recenti derivato da un lato dalle preoccupazioni economiche della Grecia,salvata poi dall’uscita dall’euro e dall’Unione Europea e dall’altro dagli interessi sul versante asiatico della Turchia con il suo coinvolgimento nella guerra siriana. Ma la politica interventista di Erdogan sul fronte libico e l’accordo siglato con Al Serraj stanno creando una situazione esplosiva e molto preoccupante sul Mar Egeo. L’accordo infatti non ha previsto solo l’invio di truppe in soccorso di Tripoli ma ha contemplate l’assegnazione al controllo turco di vaste aree del Mediterraneo relegando il ruolo della Grecia a spazi marini molto ristretti. A parte la nuova suddivisione di competenza territoriale il vero motivo del malcontento e della protesta del Premier greco Mitsotakis è la impossibilità, in questa situazione, di non poter sfruttare i numerosi giacimenti di gas presenti in mare, ormai controllato quasi completamente dalle navi turche. Di qui un’azione all’interno dell’Unione Europea per la difesa dei propri diritti. Mitsotakis ha subito trovato alleato il Presidente francese Macron, già in rotta con Erdogan per l’intervento diretto in Libia. Ma negli ultimi giorni il fatto che ha provocato una escalation della tensione è stato l’avvio delle esercitazioni navali congiunte di Grecia, Cipro, Francia e Italia nel Mediterraneo orientale. Quasi una ostentata dimostrazione di forza contro Ankara. Per la Francia oltre al motivo politico e militare conta la possibilità per la Total di continuare le trivellazioni in quell’area. Ciò ha suscitato l’ ira di Erdogan che ha minacciato Atene rivendicando lo spazio marino occupato e prendendosela anche con gli Stati europei. Per la verità l’Italia ha dato, anche in questa occasione, una dimostrazione del suo equilibrismo prendendo parte negli stessi giorni a una esercitazione con due fregate turche. Ma è la politica estera di Donald Trump a essere maggiormente in imbarazzo per la situazione che si è creata. Turchia e Grecia infatti fanno tutte e due parte della Nato ma inutili sembrano i tentativi americani di riportare le relazioni tra i due Stati a un dialogo civile basato sulla solidarietà tra Alleati e sul rispetto del diritto internazionale. Una patata bollente che certamente rovina il tentativo di Teramo a pochi mesi dalle elezioni di sanare le tensioni mondiali in territori nevralgici per il mantenimento della pace e della convivenza come in Libia e Palestina. Il mar Egeo rischia di diventare un ‘ area caldissima e pericolosa con conseguenze imprevedibili.

Alessandro Perelli