I testi (e non solo) di Francesco De Gregori in 720 pagine

Il “principe” dei cantautori italiani, autore di brani immortali come Rimmel (ripresa ora da Tiziano Ferro), Generale e La donna cannone, aveva solo ventun anni nel 1972 quando, con l’amico e sodale Antonello Venditti, pubblicò il primo LP, Theorius Campus. L’anno seguente debuttò come solista con Alice non lo sa e da allora si sono susseguiti più di venti album in studio, che hanno cambiato la scena della musica italiana grazie a una capacità di fascinazione rara e suggestiva: canzoni forti e pregnanti che amano attingere dal folk anglosassone, dal rock, dalla musica popolare italiana, brani a volte elusivi e sfuggenti, enigmatici ed ermetici, in grado però però di aprirsi a tutti, come dev’essere per la grande canzone. In quasi cinquant’anni di attività De Gregori ha scritto e cantato più di duecento testi, che mai prima d’ora erano stati oggetto di una raccolta integrale.

Nel suo libro edito da Giunti “Francesco De Gregori. I testi. La storia delle canzoni” Enrico Deregibus, apprezzato studioso e cultore della canzone italiana, specie d’autore, annota e commenta i brani (insieme a vari altri solo interpretati dall’artista romano) in un’ analisi approfondita di come sono nati e si sono sviluppati, indagandone le numerosissime sfaccettature e sfumature, con molte rivelazioni inedite, analisi, aneddoti e con centinaia di dichiarazioni rilasciate negli anni dall’artista romano. Un volume davvero imponente (più di 700 pagine), un caso quasi unico fra i libri dedicati a un cantautore nel nostro Paese.

Enrico Deregibus è giornalista e direttore artistico o consulente di molte rassegne ed eventi musicali. Ha pubblicato sempre con Giunti nel 2015 la biografia di Francesco De Gregori Mi puoi leggere fino a tardi, che costituisce una sorta di prima parte di questo nuovo libro. L’anno dopo ha firmato le schede del cofanetto Backpack, che racchiude trentadue dischi del cantautore.

È ideatore e curatore del Dizionario completo della canzone italiana (Giunti, 2006) e, con Enrico de Angelis e Sergio Secondiano Sacchi, di Il mio posto nel mondo. Luigi Tenco, cantautore. Ricordi, appunti, frammenti (BUR, 2007). Del 2013 è Chi se ne frega della musica?, una raccolta di suoi scritti (NdAPress).

Andrea Malavolti