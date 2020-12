Tutto quello che non si deve sapere

Uscirà a giorni una ricerca coordinata dalla Fondazione Leonardo (la presiede Luciano Violante) sugli aspetti giuridici della gestione dell’emergenza. Noi, parlo dei socialisti, siamo tra i pochi che possiamo sostenere: l’avevamo detto.

Ecco i punti chiave: moltiplicazione degli organismi tecnici, troppi commissari, esagerazione di task force, un certo cesarismo in Palazzo Chigi, abuso di Dpcm, asse del potere condivisa da presidenti di regione e vertice del governo con emarginazione del Parlamento. Si dirà: normale vista la pandemia. E invece no. Meglio i decreti legge dei Dpcm, meglio le commissioni parlamentari delle task force, meglio il governo che si rapporta col Parlamento di Palazzo Chigi in solitaria. Quanto a velocità di esecuzione delle misure per combattere la pandemia sarebbe cambiato ben poco, ma avremmo generato maggior spirito civico, maggiore condivisione, maggiore partecipazione e trasparenza.

Riccardo Nencini