Ubriacarsi di risate con il concorso “Spirito di Vino”

Domenica 12 luglio scorso è stata aperta ufficialmente la 21esima edizione di “Spirito di Vino”, concorso internazionale per illustratori indetto dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia, aperto a disegnatori umoristi di tutto il mondo, che hanno tempo sino al prossimo 31 ottobre per partecipare alla singolar tenzone.

“Spirito di Vino” è stato ideato nel Duemila da Elda Felluga, presidente di Movimento Turismo del Vino FVG, per comunicare il vino in maniera trasversale con un duplice scopo: favorire l’educazione al bere consapevole soprattutto nei giovani, e attirare l’attenzione sulle risorse enogastronomiche e culturali del Friuli Venezia Giulia.

Il concorso valorizza il legame profondo che il vino e l’agroalimentare rappresentano per il territorio friulano; inoltre, attraverso la satira, il messaggio viene comunicato in maniera coinvolgente, raggiungendo un vasto numero di persone in tutti i Continenti.

Grazie a questo concorso, il tema del vino si rivela come un elemento culturale che offre infinite opportunità per inedite e divertenti creazioni d’autore. Una sfida che, sin dall’inizio, non è stata limitata solo ai talenti italiani e che, nel corso degli anni, ha ottenuto un notevole successo coinvolgendo le migliori matite del pianeta. Non a caso, in questi anni a “Spirito di Vino” hanno partecipato oltre 9mila opere provenienti da Paesi come Argentina, Bosnia, Birmania, Bulgaria, Cina, Cipro, Colombia, Estonia, Finlandia, Gran Bretagna, Hong Kong, Indonesia, India, Russia, Stati Uniti, Turchia, Ungheria, etc.

“Spirito di Vino” ha saputo fidelizzare un elevato numero di partecipanti (oltre 5mila) diventando un appuntamento molto atteso: vignettisti e illustratori che partecipano al concorso esprimono la loro personale idea e visione sul vino, un elemento influenzato da culture e tradizioni a volte anche molto diverse tra loro. Queste molteplici visioni favoriscono un dialogo costruttivo ed educativo, seppure a distanza.

Le opere partecipanti saranno valutate da una giuria d’eccezione capitanata dal presidente in carica, Alfio Krancic, e dal presidente onorario, Giorgio Forattini, e composta da nomi illustri della satira, del giornalismo e della grafica: Emilio Giannelli (vignettista), Valerio Marini (vignettista), Gianluigi Colin (art and cover editor La Lettura Corriere della Sera), Franz Botré (direttore rivista Spirito DiVino), Carlo Cambi (giornalista enogastronomico), Paolo Marchi (giornalista, Identità Golose), Aldo Colonetti (filosofo), Fede & Tinto (conduttori Decanter – RadioRai), Francesco Salvi (attore) e da Elda Felluga (presidente del Movimento Turismo del Vino FVG).

La giuria si incontrerà a Milano per selezionare le 30 opere finaliste che, assieme ai disegni realizzati dai quattro maestri vignettisti in giuria, saranno esposte in una mostra organizzata in prestigiose sedi culturali del Friuli Venezia Giulia. Le vignette raccolte nella mostra, inoltre, saranno inserite nel calendario “Spirito di Vino”, utilizzato anche come inconsueto mezzo per veicolare ai giovani il fondamentale messaggio del bere consapevole. Il calendario viene omaggiato annualmente a membri della giuria, giornalisti e opinion leader.

Questo concorso rientra a pieno titolo negli obiettivi dell’Associazione Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia, cioè valorizzare il territorio regionale nel suo insieme, proponendo iniziative di grande attrattiva per il turismo enogastronomico e organizzando eventi mirati alla diffusione della cultura enoica di una regione che vanta alcuni dei vini più blasonati e prestigiosi a livello internazionale.

Antonio Salvatore Sassu