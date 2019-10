Umbria. M5S traghettatore di voti verso la Lega

Finito il conteggio delle schede elettorali e stabiliti i dati finali a fare una analisi completa dei flussi è stato l’Istituto Cattaneo che così sintetizza il turno elettorale di domenica scorsa: Le perdite del M5s vanno verso l’astensione e la Lega. Si conferma l’isolamento elettorale del Pd e la forza espansiva della Lega.

“Per quanto l’Umbria sia una delle regioni più piccole d’Italia – si legge nell’analisi – il test elettorale che si è svolto ieri ha assunto una rilevanza notevole e un significato politico che travalicava i confini regionali. Si

trattava infatti del primo voto dopo il cambiamento di maggioranza di governo e dopo la decisione

del M5s di entrare, per la prima volta nella sua storia, in una coalizione elettorale con altri partiti e

liste. Certamente, il voto risente di dinamiche locali (le dimissioni della precedente presidente, Catiuscia

Marini, erano state forzate dalle indagini che avevano colpito il sistema sanitario della regione), ma

è indiscutibile che gli eventi nazionali possono aver influenzato in maniera decisiva le scelte di voto

dei cittadini umbri. Nelle loro decisioni, accanto al gradimento per i diversi candidati alla

presidenza, non può non aver pesato anche il giudizio sulla nuova maggioranza che guida

l’esecutivo e sull’inedita coalizione elettorale formata dai due partner di governo, nonché – sul

fronte politico opposto – sulla ritrovata unità manifestata dalle tre forze di centrodestra.

Il responso delle urne è stato chiaro. Le scelte degli elettori sono state nette e hanno consegnato a

Donatella Tesei, la candidata del centrodestra, una vittoria indiscutibile (20 punti di vantaggio)”.

“Al di là dell’entità dei voti ottenuti dai vari candidati, è però utile chiedersi quali sono state le

dinamiche elettorali che hanno portato a questo risultato. Prima di entrare nell’analisi dei flussi di voto verificatisi ieri in Umbria, è utile ricordare, schematicamente, le principali dinamiche che si sono osservate nei mesi scorsi nei voti regionali e comunali svoltisi dopo le elezioni politiche del 4 marzo 2018.

Sostanzialmente, in questo anno e mezzo che è trascorso dal voto che elesse il parlamento in carica,

dalle elezioni di carattere locale (ma con risvolti e significati inevitabilmente di portata nazionale)

sono emerse con chiarezza tre dinamiche:

In primo luogo, in tutti gli appuntamenti elettorali, si è visto il M5s perdere una quota notevole di

voti verso l’astensione e una buona quota di voti verso la Lega (solo in misura minore i

fuoriusciti dal Movimento si sono diretti verso il centrosinistra).

Contemporaneamente, la Lega ha accresciuto in misura notevole il suo bacino elettorale

fagocitando sia i consensi del suo (ex?) alleato Forza Italia, sia quelli del (temporaneo) compagno di

governo (M5s).

Infine, il Partito democratico dopo il voto del 4 marzo è riuscito a chiudere i cancelli, bloccando la

fuoriuscita di voti verso il M5s che negli anni precedenti ne aveva ridotto in modo significativo i

consensi (il partito di Grillo e Casaleggio fino al 2018 si era espanso soprattutto a spese del

centrosinistra). Allo stesso tempo, però, non è riuscito ad allargare il proprio bacino elettorale:

come già si accennava, i voti che dal M5s sono andati al Pd sono stati sempre quote minoritarie.

Anche da altri partiti gli spostamenti verso il Pd sono sempre stati di scarsa entità”.

In sintesi per l’Istituto Cattaneo “le dinamiche emerse dalle precedenti elezioni regionali (Abruzzo, Sardegna, ecc,) sono dunque riassumibili in questo modo: forza espansiva della Lega,

isolamento del Partito democratico, divisione del M5s fra “disillusione” (astensione dei suoi elettori) e “traghettamento” di elettori verso il centrodestra”.

