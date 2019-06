UN MIGLIO DA TERRA

Ancora situazione di stallo per la Sea Watch. Dopo aver forzato il blocco navale, la Ong con a bordo 42 migranti, è ancora ferma davanti al porto di Lampedusa. “Basta aspettare, disperazione a bordo”, scrive l’Ong. Salvini ha chiesto l’arresto della capitana Carola Rackete sfidando allo steesso tempo l’Europa con la minaccia di non identificare più i migranti in arrivo. “Studieremo una soluzione solo dopo lo sbarco, se non si registrano i migranti si rischia la procedura d’infrazione”, avverte il commissario Ue Dimitris Avramopoulos.

Intanto oggi si è tenuto, nella sede del PSE a Bruxelles, un incontro tra il segretario del Psi, Enzo Maraio, il Presidente del Partito del Socialismo Europeo, Sergey Stanishev e il Vice Segretario Generale, Giacomo Filibeck. A margine dell’incontro, Enzo Maraio, accompagnato da Pia Locatelli, membro della presidenza del PSE e il tesoriere del Psi Oreste Pastorelli, ha parlato di “un confronto cordiale e schietto, in cui si sono affrontati temi decisivi per l’Europa, a cominciare dal dramma dei flussi migratori che interessano il mediterraneo” – ha sottolineato Maraio.

“Un tema che l’Unione Europea, indebolita dall’avanzare dei sovranismi, non sempre ha saputo affrontare con decisione. Ed è proprio per questa ragione che la nostra famiglia europea deve fortificarsi e lavorare per costruire una risposta seria perché – ha proseguito – questo è un tempo in cui servono scelte nette”.

Per Maraio “c’è bisogno di un’Europa forte, unita e federale, che diventi la sede dove trovare soluzione ai problemi sociali e economici che negli ultimi anni hanno colpito le classi medie, aumentando le diseguaglianze”. L’incontro di stamane “è stato anche l’occasione per consolidare i rapporti di collaborazione politica tra il Pes e i socialisti italiani che di quel partito europeo sono stati tra i fondatori”- ha concluso Maraio.

Insomma il caso Sea Watch, sembra una sfida a Salvini ed al Governo Italiano. Il decreto sicurezza bis, approvato in Cdm l’11 giugno, contiene misure che potrebbero essere applicate, per la prima volta: multe salate, sequestro della nave (in caso di recidiva), poteri al prefetto di erogare le sanzioni.

L’articolo 1 infatti prevede che il ministro dell’Interno possa ‘limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica’ ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all’articolo 19 della Convenzione di Montego Bay (sul cosiddetto “passaggio inoffensivo”).

Il provvedimento viene adottato “di concerto con il ministro della Difesa e con il ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il presidente del Consiglio dei ministri”. In caso di violazione del divieto notificato al comandante (come accaduto nel caso della Sea Watch) e, se possibile, all’armatore e al proprietario della nave (articolo 2) ‘si applica a ciascuno di essi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000’. In caso di reiterazione, scatta la sanzione accessoria della confisca della nave, procedendo immediatamente a sequestro cautelare. A irrogare le sanzioni è il prefetto territorialmente competente.

Ieri, la nave, battente bandiera olandese, ha deciso di entrare in acque territoriali italiane: “Basta, entriamo. Non per provocazione, per necessità, per responsabilità”. Così ha scritto nel profilo twitter, la Sea Watch 3 annunciando l’intenzione di entrare nelle acque territoriali italiane. Nel precedente messaggio, si rilanciano le parole della comandante Carola Rackete: “Ho deciso di entrare in porto a Lampedusa. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo. Li porto in salvo”.

In diretta Facebook il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha scritto: “Useremo ogni mezzo lecito per fermare una nave fuorilegge, che mette a rischio decine di immigrati per uno schifoso giochino politico. Non darò l’autorizzazione allo sbarco a nessuno. Il comandante è avvisato: useremo ogni mezzo democraticamente concesso per bloccare questo scempio del diritto. Mi sono rotto le palle di vedere l’Italia trattata come un paese di serie B. Chi sbaglia paga. La nostra pazienza e’ finita. L’Olanda ne risponderà”. Al ministro ha risposto anche Roberto Saviano, intervenendo ai microfoni di ‘In viva voce’ su Rai Radio 1: “In questa vicenda vincerà la legge. Il capitano di questa nave e dalla parte della Costituzione e della giustizia. La propaganda di questo governo e di Salvini non passerà”.

Carola Rackete ha diviso nelle ultime 24 ore le due Italie che sui social si confrontano con toni aspri sull’azione della comandante della Sea Watch. Matteo Salvini l’Ha definita “sbruffoncella”, mentre i suoi sostenitori l’appellano “Vero capitano”.

L’hashtag che porta il suo nome è entrato rapidamente in tendenza generando moltissimi commenti. E nonostante sia al centro dell’attenzione e delle discussioni social, non è certamente quella la dimensione a lei più congeniale. Carola Rackete, infatti, non ha un account Facebook o Twitter.

Parliamo della comandante della nave Ong, battente bandiera olandese, che ha deciso di disobbedire all’ordine del ministro dell’Interno, e di entrare nelle acque territoriali italiane per far sbarcare i 42 migranti da due settimane a bordo della nave. Nonostante ora rischi l’incriminazione per favoreggiamento di immigrazione clandestina, il sequestro della nave e una multa da 50 mila euro.

Carola Ranecke, tedesca, ha 31 anni, conosce quattro lingue (spagnolo, francese, russo, inglese) oltre quella materna (tedesco). Su Linkedin si legge come sia laureata in scienze nautiche all’università di Jade nel 2011 e abbia conseguito un master in conservazione dell’ambiente presso l’università inglese di Edge Hill. Oggetto della sua tesi è un tema assai curioso: i nidi degli albatros. Nel 2014, per 8 mesi, ha lavorato nel Parco Naturale della Kamchatka dove ha fatto un po’ di tutto: dalla guida per bambini e turisti alla manutenzione logistica delle attrezzature.

All’età di 23 era già al timone di una nave a spaccare il ghiaccio del Polo Nord per uno dei maggiori istituti oceanografici tedeschi: l’Alfred Wegener Institute. A 25 anni diventa invece secondo ufficiale a bordo della Ocean Diamond, mentre due anni dopo riveste lo stesso ruolo nella Arctic Sunrise di Greenpeace.

Appena trentenne comanda piccole barche per escursioni nelle isole Svalbard, nel mare Glaciale Artico. Carola collabora con la Sea-Watch dal 2016. In passato ha lavorato anche con la flotta della British Antartic Survey e nell’estate del 2018 ha navigato nelle acque gelate dell’arcipelago della Terra di Francesco Giuseppe.

Infine l’arrivo nel Mediterraneo dove, forse, si svolge la sua esperienza più dura al timone, sia sul piano tecnico che su quello umano e politico.

Intercettata da Repubblica, si è definita con parole molto semplici: “La mia vita è stata facile, ho potuto frequentare tre università, sono bianca, tedesca, nata in un Paese ricco e con il passaporto giusto. Quando me ne sono resa conto ho sentito un obbligo morale: aiutare chi non aveva le mie stesse opportunità”.

Mentre il capitano della Sea Watch, l’ormai famosa e confidenzialmente Carola, ha forzato il blocco navale imposto dal ministero dell’Interno, sfidando lo stesso titolare del dicastero, e si è attestata nello specchio antistante Lampedusa, il vicepremier Matteo Salvini ha elaborato una rapida strategia per far fronte all’immigrazione prossima ventura.

Sulle pagine del Corriere della Sera, in un articolo di Fiorenza Sarzanini, si legge: “Si tratta di attuare un’identificazione di polizia senza inserire i nominativi degli stranieri nel sistema Schengen”. Per il quotidiano di via Solferino sarebbe questa l’arma che il ministro e vicepremier intenderebbe utilizzare contro gli Stati che gli hanno rifiutato aiuto nella vicenda Sea Watch. Uno strumento di persuasione a farsi carico del problema ma anche un’azione per ritorsione come la definisce lo stesso quotidiano milanese. L’intento è fin troppo chiaro, prosegue la cronista, così facendo l’Italia non sarà più il Paese di ‘primo ingresso’ e dunque i migranti che arriveranno saranno poi liberi di andare altrove a chiedere asilo. Una minaccia? Il giornale milanese ha precisato: “Una decisione che in vista dell’estate, con l’arrivo di piccole imbarcazioni sulle spiagge e l’attraversamento della frontiera terrestre in Friuli Venezia Giulia, rischia di distribuire centinaia, forse addirittura migliaia di profughi in tutta Europa”. Un modo per premere su Olanda e Germania e convincerle ad accogliere le 42 persone che sono a bordo, o almeno una parte di esse. La trattativa condotta da Palazzo Chigi e dalla Farnesina prevede che rimangano i minori e chi li accompagna, mentre gli altri dovrebbero esser e trasferiti ancora prima di aver chiesto asilo. Più dettagliatamente l’articolo del Corriere spiega: “Attualmente chi arriva in Italia via mare, ma anche via terra, viene identificato, foto segnalato, gli vengono prese le impronte digitali e tutti i dati vengono inseriti nel ‘sistema’ accessibile da tutti gli Stati dell’Ue”.

Se davvero si dovesse procedere con la semplice identificazione di polizia, gli stranieri saranno liberi di circolare e, dunque, sarebbe di fatto vanificato il trattato di Dublino che impone al Paese di primo ingresso di prendere in carico il migrante e garantire accoglienza fino alla decisione sulla concessione dell’eventuale asilo. E già in passato l’Italia era finita nel mirino di Bruxelles, accusata proprio per le mancate identificazioni, sottolinea il quotidiano milanese, ma in questo caso si tratterebbe di una vera e propria sfida nei confronti degli altri Stati.

Sull’edizione cartacea de la Repubblica, l’apertura è intitolata “Forza Capitana” e riporta le dichiarazioni del ministro degli Interni: “L’Olanda non può far finta di nulla. Nessuno pensi di fare i suoi porci comodi sfruttando decine di poveracci e fregandosene delle leggi di uno Stato. Quindi a mali estremi, estremi rimedi”. Affermazione che secondo il quotidiano romano significherebbe vestire i panni del novello Trump, “alzando un muro al confine Nord-Est”. Salvini ha spiegato: “Si è riaperta la rotta balcanica. A luglio partiranno i pattugliamenti misti con gli sloveni, ma se il flusso di migranti non dovesse arrestarsi, non escludiamo la costruzione di barriere fisiche alla frontiera, come fatto da altri Paesi europei”.

Una possibilità, quest’ultima, che il Corriere vedrebbe “più complicata” visto che la frontiera del Friuli-Venezia Giulia “supera i 230 chilometri”. Tuttavia il pattugliamento congiunto con la polizia slovena e soprattutto la possibilità di sospendere il trattato di Schengen “rende concreta l’ipotesi di limitare gli arrivi”. “Migranti, Salvini fa muro” titola il quotidiano in apertura.

Ma, ‘Il Foglio’ con un articolo a firma del suo direttore Claudio Cerasa, ha chiosato: “In un solo anno di governo, Salvini ha fatto di tutto per rendere la gestione dell’immigrazione sopportabile solo a condizione che non vi siano emergenze, ha fatto di tutto per non dare all’Italia gli strumenti giusti per cambiare le regole dell’accoglienza in Europa, ha fatto di tutto per smantellare il sistema di gestione dell’immigrazione nel Mediterraneo, ha fatto di tutto per umiliare l’Italia mettendo in campo la politica dei porti chiusi (i 42 migranti della Sea Watch sono stati tenuti in ostaggio in mare per due settimane ma nel frattempo gli sbarchi in Italia non si sono fermati: 59 il 24 giugno, 121 il 21 giugno, 16 il 20 giugno, 65 il 19 giugno)”.

Il quotidiano ha anche sottolineato: “E nonostante tutto ciò, Salvini oggi è l’unico capo di partito a non aver problemi a parlare di confini da rispettare, di frontiere da tutelare e di immigrazione da governare. Mentre i suoi avversari, piuttosto che muoversi in modo compatto, non trovano niente di meglio che mettersi acriticamente dalla parte delle ong e di dividersi in Parlamento sulla necessità di confermare o no alcuni accordi con la Libia che sono stati il perno della strategia che tra il 2017 e il 2018 ha dato al governo a guida Pd la possibilità di governare bene i flussi dei migranti”.

Da Osaka, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha detto: “Il comandante della Sea Watch che ha continuato a insistere ritenendo che solo l’Italia fosse l’approdo e che mantiene delle persone in questa situazione da oltre dieci giorni ha assunto una condotta di una gravità inaudita. I casi di emergenza ci portano dei dilemmi ma qui le cose sono molto chiare: abbiamo una nave, un comandante, che si è preso una grande responsabilità, si è posto volontariamente in una situazione di necessità. Non dovete dimenticare che staziona nelle acque internazionali da diversi giorni e il 15 giugno è stato preso un provvedimento dal ministro dell’Interno di concerto con i ministri della Difesa e delle Infrastrutture che vieta l’ingresso, la sosta e l’approdo nelle acque territoriali. Ora la questione è nelle mani non del governo ma della magistratura, fermo restando che abbiamo assunto iniziative diplomatiche, io incontrerò Rutte e inviterò il governo olandese a valutare la condotta di una nave che batte la bandiera di quel Paese”.

Intanto il commissario europeo alla Politica dell’immigrazione, Dimitris Avramopoulos, ha confermato oggi che la Commissione sta lavorando al coordinamento dei ricollocamenti volontari, da parte di diversi Stati membri disposti ad accogliere le persone a bordo della nave Sea Watch 3, ferma davanti al porto di Lampedusa, e ha aggiunto di sperare che l’Italia consenta lo sbarco, per poter poi procedere alla redistribuzione dei migranti.

Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, intervistato questa mattina a Radio Anch’io, a proposito della Sea Watch 3 ferma davanti al porto di Lampedusa dopo l’ingresso in acque italiane, nonostante i divieti ha detto: “Non possiamo sfamare tutto il mondo, abbiamo qualche milione di italiani in difficoltà, quindi mi preoccuperei prima di loro. In Italia chi scappa dalla guerra arriva in aereo essendo riconosciuto come profugo e rifugiato. Questi non sono naufraghi, pagano gli scafisti 3mila dollari. Questi sono viaggi organizzati con cui gli scafisti poi comprano armi e droga. Viaggi organizzati a pagamento da una mafia di trafficanti di esseri umani. Stroncare questo traffico significa salvare vite e smetterla di aiutare trafficanti di armi e droga”.

Così il leader della Lega ha rilanciato le motivazioni propagandistiche della politica dell’anti immigrazione.

Ma nel frattempo si presentano nuovi fenomeni. Nuovo mini-sbarco, all’alba di oggi, al porto di Lampedusa dove sono arrivati 10 migranti, con ogni probabilità di nazionalità tunisina, proprio mentre la nave Sea Watch 3 è ferma a un miglio dall’isola con a bordo 42 naufraghi. I tunisini sono arrivati direttamente in porto. A bordo anche una donna e un bimbo.

Inoltre altre 30 persone, tra cui quattro bambini, sono state intercettate dalla Guardia di Finanza, nella notte, a bordo di due barchini, sempre a poche miglia da Lampedusa. I migranti sono stati trasbordati prima sulle motovedette della Guardia Costiera e poi sul pattugliatore Avallone della Guardia di Finanza che li sta portando a Porto Empedocle.

Un altro sbarco è stato segnalato anche sull’isola di Marettimo, la più piccola delle Egadi: nella notte, i 13 migranti sono stati soccorsi da una imbarcazione della Guardia di Finanza che pattugliava la zona. Le tredici persone sono state accompagnate fino a Marettimo.

Per Sea Watch 3 dal governo arrivano prese di posizione diverse: per Moavero la legge va applicata, Salvini vorrebbe l’arresto ed il sequestro della nave, per Toninelli i porti resteranno chiusi e per Conte la condotta del comandante è inaudita ed il problema non è più del governo ma della magistratura. E’ evidente ancora una volta che manca l’univocità di indirizzo del governo e non solo.

Inoltre, i piccoli sbarchi con i barchini, hanno messo in evidenza la fragilità dell’impalcatura governativa contro l’arrivo dei migranti. Fatto che ha colto di sorpresa persino il ministro dell’Interno che stavolta non sa ancora cosa affermare.

Salvatore Rondello