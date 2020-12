Un mobile bar stile giapponese griffato Giorgio Armani

Nell’incomparabile visione estetica di Giorgio Armani, nume tutelare non solo della moda ma anche dell’architettura e del design, modernismo ed esotismo sono il costante punto di riferimento di un lessico visuale costituito da strutture sottili, finiture raffinate e senso di leggerezza. Pensato per essere uno ‘scrigno’ nell’arredo dello spazio living, il mobile cocktail e wine bar professionale ‘Midnight’ ingloba le caratteristiche estetiche di tutte le collezioni Armani/Dada.

Il design essenziale di ispirazione nipponica delle ante in alluminio dorato, che presentano inserti di bacchette verticali in noce aniègre frisé e finiture in alluminio champagne satinato, è stato concepito per lasciare intravedere l’interno e per aprirsi, grazie a un meccanismo brevettato, con un semplice movimento, affiancandosi al mobile e senza occupare spazio.

L’elemento protagonista è il piano di lavoro in marmo Rosa Portogallo, sul quale sono stati aggiunti supplementi specifici per la preparazione di cocktail (tagliere, bar-mat in acciaio traforato, porta-ghiaccio e mini-lavandino). Nel top, oltre a un cassetto porta accessori, è stata inserita una pratica presa a scomparsa, mentre al di sotto del piano sono stati collocati due vani contenitivi sospesi e personalizzabili, con la possibilità di scegliere tra cassetto con anta in essenza, cassetto con anta in vetro serigrafato o cantina vino a temperatura regolabile indipendente, anta in vetro serigrafato e illuminazione interna.

Le due spalle luminose led opzionali incorniciano l’elemento protagonista dello schienale in marmo, dove trova spazio una mensola in essenza con led integrato e porta calici in metallo anodizzato dorato. Completano il mobile due vassoi scorrevoli in essenza inseriti sul basamento, che si possono corredare con divisori magnetici per organizzare lo spazio e mantenere le bottiglie nel giusto ordine, adattandosi però ai diversi formati possibili.

Andrea Malavolti