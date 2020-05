Un Partito del Futuro o un Partito del Passato?

Sono giorni intensi per il nostro Partito, nessuno può negarlo. Lo sono per tutti, come ben sappiamo, ma è indubbio che alcuni fatti accaduti al nostro interno mi spingono a mettere in fila alcuni passaggi.

Al Congresso di Roma di un anno fa si sono confrontate due mozioni congressuali delle quali si è riusciti a fare una sintesi non banale articolata sommariamente in due punti: autonomia e identità del Partito e rinnovamento della classe dirigente.

Sono obiettivi raggiungibili gradualmente, con l’ottimo viatico del nuovo simbolo, scelta largamente condivisa e articolata attraverso studi ad hoc di esperti, votazione online e plebiscito in Consiglio nazionale.

Parlavo dunque di percorso graduale, ma in avanzamento costante, in teoria rafforzato dal ritorno in Parlamento di un gruppo parlamentare contenente la denominazione PSI che però, ad oggi, a distanza di quasi otto mesi dalla nascita, risulta sostanzialmente una battuta d’arresto.

Incremento di visibilità e risorse le motivazioni di questa scelta, non transitata, giova ricordarlo, dagli organismi del Partito, in quanto ritenuta una questione endoparlamentare, anzi endosenatoriale, dato che alla Camera il nostro deputato Fausto Longo è sempre rimasto nel gruppo misto.

Non mi pare che nessuno possa evidenziare miglioramenti significativi in questo senso, e chi chiede che la collaborazione tra PSI e IV si faccia più stretta e si trasformi da tecnico-parlamentare in politica, dovrebbe forse incaricarsi di comunicarci quali siano stati, finora, i passi compiuti da Italia Viva per avvicinarsi a noi, dato che i matrimoni, come è noto, si fanno in due.

Ad oggi, infatti, non risulta che i vertici dei due partiti si siano mai incontrati ufficialmente, né esponenti di Italia Viva hanno partecipato alle fortunate iniziative online che la Segreteria nazionale e il settore Comunicazione del Partito stanno portando avanti.

Mi riferisco agli incontri della Segreteria con esponenti del Governo, precisamente con il Ministro Giuseppe Provenzano del PD e con la sottosegretaria Maria Cecilia Guerra di Art. 1 – Mdp, che evidenziano come da diversi anni componenti del Governo non dedicassero una attenzione simile al PSI, compreso il periodo in cui facevamo parte organicamente dell’Esecutivo.

I Face to Face invece, ovvero le dirette Facebook sulla pagina del Partito, che hanno registrato buoni numeri in termini di visualizzazioni, hanno coinvolto, oltre al Segretario e ad altri compagni di vertice del Partito, parlamentari come Brando Benifei e Walter Verini.

Se i Face to Face sono stati da qualcuno criticati per la eccessiva presenza di democratici tra gli ospiti (eppure, nonostante alcuni periodi di incomprensione, il PD è pur sempre l’unico partito italiano che condivide con noi la presenza nel PSE a livello europeo) gli incontri con membri del Governo hanno visto un netto calo dei partecipanti rispetto alle riunioni di Segreteria “classiche”, forse per timore che l’asse del Partito si spostasse troppo a sinistra.

Simili atteggiamenti francamente incomprensibili si sono ripetuti anche con critiche ai nuovi incarichi di lavoro assegnati da Enzo Maraio nel corso della Segreteria del 30 aprile.

Giova ricordare che nel corso della Direzione Nazionale tenutasi nel luglio scorso, e chi spesso fa ricorso ai verbali può facilmente verificare, il Segretario preannunciava che si sarebbe riservato di nominare Portavoce e Coordinatore della Segreteria nell’ambito di una valutazione dinamica e puntuale sulle responsabilità di lavoro, perciò le accuse di verticismo e scarso coinvolgimento degli organismi, lette purtroppo anche su questo giornale, appaiono francamente infondate.

Concludo con la mia modesta opinione sulla discussione nata in questo periodo riguardante l’Avanti!.

Il fatto che abbia affidato le mie riflessioni a questo giornale dimostra come anch’io, similmente a tutti gli iscritti, lo ritenga punto di riferimento del Partito e organo di comunicazione fondamentale.

Credo perciò che a fronte di una maggior concorrenza nell’area dell’informazione socialista dovuta al ritorno dell’Avanti! cartaceo – che ritengo iniziativa positiva in termini di visibilità per i socialisti, così come è stato ampiamente dimostrato dai riscontri di queste due settimane – un rafforzamento dell’Avanti! online sia un fatto altamente auspicabile.

Lo stesso Direttore Del Bue ha spesso sottolineato, e concordo con lui, il lavoro fatto da una redazione composta da sé stesso e da soli due, per quanto estremamente validi, collaboratori, perciò l’apporto come Direttore Editoriale di Andrea Silvestrini, che in pochi mesi come Segretario della Federazione di Roma si è già distinto per dinamismo e propositività, non può che essere accolto positivamente.



Francesco Bragagni