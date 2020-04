UN PIANO PER L’EUROPA

“Tutti e 27 i Paesi Ue hanno accettato, anzi abbiamo accettato, di introdurre uno strumento innovativo, il Recovery Fund, un fondo comune finanziato con titoli europei che andrà a finanziare tutti i Paesi più colpiti, come l’Italia, ma non solo l’Italia. È passato anche il principio che è uno strumento urgente e necessario. L’Italia è in prima fila a chiederlo”. Così il premier Giuseppe Conte comunica le conclusioni del Consiglio Ue.

“Grandi progressi, impensabili fino a poche settimane fa, all’esito del Consiglio Europeo appena terminato”, sottolinea Conte, “un lungo percorso, avviato con la nostra iniziativa e con la lettera dei 9 Paesi Membri, oggi segna una tappa importante: i 27 Paesi riconoscono la necessità di introdurre uno strumento innovativo, da varare urgentemente, per proteggere le nostre economie e assicurare una ripresa europea che non lasci indietro nessuno, preservando, per questa via, il mercato unico”, osserva il premier.

“La Commissione lavorerà in questi giorni per presentare già il prossimo 6 maggio un “Recovery Fund” che dovrà essere di ampiezza adeguata e dovrà consentire soprattutto ai Paesi più colpiti di proteggere il proprio tessuto socio-economico”, conclude Conte,

Si è concluso il Consiglio europeo. Una riunione atipica, vista la sua importanza, per le modalità della videoconferenza e incentrata sulla discussione delle misure in sostegno dell’economia colpita dalla pandemia. La videoconferenza dei capi di stato e di governo dell’Ue è iniziata con il consueto scambio di vedute col presidente del parlamento europeo, David Sassoli. A fare gli onori di casa è il leader del consiglio europeo, Charles Michel. in collegamento sono anche i presidenti della commissione europea, Ursula von der Leyen; dell’eurogruppo, Mario Centeno; della Bce, Christine Lagarde; oltre all’alto rappresentante, Josep Borrell. Si tratta della quarta videoconferenza dei 27 leader dall’inizio della crisi da coronavirus.

“C’è bisogno – ha detto il presidente dell’Europarlamento David Sassoli – di tutti gli strumenti a disposizione e in particolare di un piano di ricostruzione, di ripresa delle nostre economie per salvare il nostro patrimonio e nello stesso tempo ridare lavoro, occupazione, possibilità di crescita. Questo dobbiamo farlo insieme, nessuno può pensare di farlo da solo. Dobbiamo essere noi a finanziare il nuovo Piano Marshall. E questo naturalmente pone dei problemi, perché dobbiamo farlo insieme e con uno spirito di forte solidarietà”.

“Oggi – ha aggiunto Sassoli – durante il mio discorso, ho richiamato l’attenzione dei Capi di Stato e di Governo sulla necessità di uscire da questa crisi con una logica più comunitaria. Dobbiamo uscirne con un’Europa più forte e più comunitaria – e nello stesso tempo un’Europa che condivide gli sforzi, in particolare dei paesi che non possono permettersi di appesantire con deficit ulteriori questo sforzo di ricostruzione”. Sulla strada da seguire Sassoli ha detto di essere favorevole “all’idea di Recovery Bond per finanziare questo sforzo di ricostruzione. Avevamo già avanzato delle proposte ambiziose, oggi credo che dovranno esserlo ancora di più”.

Nel documento presentato dalla Commissione europea in vista del vertice per mobilitare almeno 2mila miliardi di euro, c’è anche la proposta di aggiungere al prossimo bilancio europeo un fondo temporaneo e mirato per la ripresa dotato di 300 miliardi di euro. Non ci saranno conclusioni congiunte scritte: al termine della videoconferenza dei leader Ue di oggi, ci sarà una dichiarazione verbale del presidente del consiglio europeo, Charles Michel, alla stampa. E’ la linea scelta – spiegano fonti diplomatiche europee – per facilitare una discussione franca e aperta, con l’auspicio di avvicinare posizioni ancora distanti su alcuni punti, senza vincolarla alla necessità di scrivere conclusioni.

D’altra parte, la sostanza della dichiarazione di Michel dovrebbe essere il mandato alla commissione europea di presentare una proposta per il budget europeo pluriennale, e per strumenti che consentano la ripresa economica dalla crisi del coronavirus, al più presto. L’iniziativa dell’esecutivo comunitario è attesa per il 29 aprile, e non è da escludere che entro la prima metà di maggio possa essere convocato un nuovo summit dei capi di stato e di governo. Infatti la possibilità che la riunione di oggi e domani possa finire con un rinvio è reale.

In mattinata, intervenendo al Bundestag prima del Consiglio Europeo, la cancelliera Angela Merkel ha dichiarato che non c’è tempo per i Coronabond. Ogni Paese dovrebbe ottenere l’approvazione del Parlamento “e questo sarebbe un processo difficile e che richiederebbe tempo e non aiuterebbe in maniera diretta nella situazione attuale”. “Ora si tratta di aiutare velocemente e servirsi di strumenti rapidi per alleviare le ricadute della crisi” ha detto la cancelliera, evidenziando la necessità di “apportare contributi decisamente più elevati al bilancio europeo per un periodo limitato”. L’Europa “è una comunità e deve dimostrarlo davanti alla sfida inattesa rappresentata dalla pandemia. L’Europa non è Europa se non c’è solidarietà in un momento di crisi vogliamo che tutti gli stati membri dell’Ue si riprendano a livello economico”.