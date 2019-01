Un proposta civica alternativa contro maggioranza arrogante

Terme Lari – Non siamo meravigliati dall’annuncio del Partito Democratico che proclama unanimemente di ricandidare l’attuale sindaco. Per il PD Mirko Terreni è il candidato giusto: da 10 anni siede in giunta ininterrottamente ottenendo risultati eccellenti: ha promosso una sollevazione di 1500 cittadini perché voleva costruire un inutile forno crematorio, ha pagato con soldi pubblici una società per promuovere il confronto con i cittadini, ha fatto costruire una scuola enorme senza chiedere nessun contributo statale dove la natalità è quasi pari a 0. E potremmo continuare.

Siamo convinti che gli elettori siano stufi dell’arroganza di questa amministrazione monocolore e per questo abbiamo deciso di lanciare la formazione di una proposta civica alternativa. Se i cittadini vogliono davvero cambiare occorre costruire tutti insieme in maniera davvero plurale un polo civico che porti l’attenzione sulle cose da fare e non sulle dichiarazioni di intenti.

Da quando è stata lanciata la proposta del Partito Socialista, molti cittadini e associazioni si sono avvicinati per costruire qualcosa insieme che nasca dalla partecipazione popolare e non dalla segreteria del partito.

Ai primi di febbraio inizieranno i percorsi di ascolto per costruire il programma elettorale a partire dalla richieste della popolazione e chiunque voglia dare un contributo, di qualsiasi tipo, verrà accolto a braccia aperte per il rinnovamento del Comune di Casciana Terme Lari.

Massimo Novi

PSI Casciana Terme Lari