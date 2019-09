Una indecifrabile Italia vince contro la Namibia

Gli Azzurri, al Hanazono Stadium di Osaka, hanno la meglio sulla Namibia per 47 a 22 e con le sette mete marcate volano a punteggio pieno a in vetta al girone B davanti a Nuova Zelanda e Sudafrica.

Buona la prima? Detta così, per chi non ha visto la partita, si potrebbe dire di sì poi, in verità, Il miglior esordio possibile poteva, anzi doveva, essere altro. Insomma le aspettative erano diverse, ben lontane da quanto messo in mostra.

Siamo stati spettatori di una “rappresentazione” del rugby a tratti indecorosa, dove il tutto era avvolto da una coltre di caos più o meno calmo.

Nessuno giustifichi con un banale “ha avuto la meglio l’emozione dell’esordio”! Gli Azzurri, per l’intera partita, ci hanno fatto vedere cose veramente inimmaginabili. Calcetti nel box con palloni buttati al vento, decine di ultimi passaggi all’altezza delle caviglie per l’uomo ormai in meta, namibiani che segnano in prima fase penetrati in meta con la stessa disinvoltura che si può avere ad accedere al bar. Un approccio al match da neofiti del rugby, nessuna chiave di gioco, poca tenuta mentale, comodi negli impatti, pressione inesistente, spenti, sbadati e probabilmente, forse, anche un po’ presuntuosi.

La Namibia invece, ben poca cosa ma onesti lavoratori, non solo ha colto tutte le occasioni concesse realizzando tre mete ma a buoni tratti dettando il ritmo della danza.

Non un campanello di allarme per lo Staff Azzurro ma la campana centrale del Cupolone per una Italia ancora indecifrabile.

Non preoccupa la partita contro il Canada, se non marginalmente, che si giocherà fra quattro giorni, ma l’assillo vero è quanto male ci possono fare Sudafrica e All Blacks. Affrontarli in questo modo potrebbero infliggere cicatrici indelebili.

Dopo mesi di durissimo impegno fisico-mentale e altrettanti altisonanti proclami, il campo ci dice che manca ancora qualcosa come l’assetto, la struttura squadra e molto è da rivedere perché non bastano le sporadiche invenzioni individuali di Ruzza, Man of the match, Morisi, Benvenuti e Riccioni o Polledri. Spesso si ha la netta sensazione che in campo non ci sia la “miglior squadra” possibile. Giocatori come Negri e Sisi o Campagnaro non possono stare in tribuna. Mai. Non ci possiamo permettere certe speculazioni in una kermesse iridata. Giocare anche dieci Coppe del Mondo non può che essere motivo di grandissimo rispetto personale ma tutto deve essere ricondotto nell’alveo del senso della giusta misura per il bene comune.

“Nulla due volte accade, ne accadrà. Per tale ragione si nasce senza esperienza e si muore senza assuefazione”. Almeno questo è quanto scrive Wislawa Szymborska

COSÌ IL TABELLINO DEL MATCH

Italia v Namibia 47-22 (21-7)

15 Jayden Hayward (45’ Minozzi) 14 Edoardo Padovani 13 Tommaso Benvenuti 12 Luca Morisi 11 Mattia Bellini 10 Tommaso Allan (45’ Canna), 9 Tito Tebaldi (59’ Palazzani); 8 Sergio Parisse (c) 7 Maxime Mbandà 6 Abraham Steyn (45’ Polledri); 5 Federico Ruzza (45’ Budd), 4 Alessandro Zanni; 3 Tiziano Pasquali(38’ Riccioni), 2 Luca Bigi (45’ Fabiani), 1 Nicola Quaglio (45’ Ferrari). – HC Conor O’Shea

15 Johan Tromp 14 Chad Plato 13 Justin Newman 12 Darryl De La Harpe 11 JC Greyling, 10 Cliven Loubser 9 Damian Stevens 8 Janco Venter 7 Wian Conradie 6 Rohan Kitshoff, 5 Tjiuee Uanivi (c), 4 PJ Van Lill, 3 Johannes Coetzee, 2 Torsten George Van Jaarsveld, 1 Andre Rademeyer

A disposizione: 16 Louis van der Westhuizen, 17 AJ De Klerk, 18 Nelius Theron, 19 Johan Retief, 20 Max Katjijeko, 21 Eugene Jantjies, 22 Helarius Axasman Kisting, 23 Lesley Klim

Marcatori: p.t. 6’ m. Stevens tr. Loubser (0-7); 11’ meta tecnica Italia (7-7); 26’ m. Allan tr. Allan (14-7); 40’ m. Tebaldi tr Allan (21-7); s.t. 44’ m. Bellini tr. Allan (28-7); 47’ m. Canna tr. Canna (35-7); 50’ c.p. Loubser (35-10); 58’ m. Greyling (35-15); 70’ m. Polledri (40-15); 77’ m. Minozzi tr. Canna (47-15); 79’ m. Plato tr. Loubser (47-22)

Nella giornata di domani la Nazionale Italiana Rugby si sposterà a Fukuoka, dove giovedì 26 settembre alle 16.45 locali (9.45 italiane) affronterà il Canada al Fukuoka Hakatanomori Stadium per l’incontro valido per la seconda giornata del Girone B nella Rugby World Cup.

RugbyingClass di Umberto Piccinini