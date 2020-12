Una marea di nuovi poveri avanza inesorabile

La pandemia domina l’informazione che le dedica la totalità della spazio ormai da un anno; intanto, sotto il tappeto, abbiamo cercato di nascondere la folla oceanica di milioni di cittadini che sono diventati poveri. Poveri senza via di scampo. Senza via di scampo perché non esiste che un piccolo commerciante cinquantenne, per esempio, possa ricollocarsi nel mondo del lavoro: i mercatini delle anime, come vengono chiamati in Trentino, seppur con origini e qualità diverse, stanno dilagando in tutta Italia, dove troviamo tanta gente che, appunto, più della triste merce poggiata in terra, e trasportata sulle spalle, vende l’anima. Non sono i mercatini della disperazione, ma l’evoluzione sociale di persone normali che, perso il lavoro, insieme alle cianfrusaglie poggiate su un lenzuolo vecchio, poggiano soprattutto la loro anima: persone che piangono dentro disperatamente.

I 5Stelle dicono che il futuro è verde e il lavoro in Smart working, ma per chi? Cosa dovrebbero fare i nuovi microscopici riciclati imprenditori dei mercatini delle anime e della disperazione, rivolgersi ad un navigator più disperato di loro? Tacciano per favore. Non è mettendo insieme le miserie che si costruisce il futuro, perché la situazione in Italia è talmente grave che nessuno conosce cosa succederà non fra un anno, ma domani mattina: è un continuo camminare per tentativi, si ‘tappa un buco’ ed ecco che subito se ne formano altri due. Questa è la madre di tutte le pandemie che avanza in maniera inesorabile.

Ebbene, rispondo ad una mia amica che, particolarmente affranta, ricordava quando andare a mangiare una pizza, o solo prendere un gelato, era la cosa più normale e scontata del mondo, concludendo con le parole: sembra un secolo fa!

Sono parole di rassegnazione che testimoniano le ultime resistenze di un mondo che si sta spegnendo come una candela consumata, un mondo che si guarda intorno per capire se mai un giorno potremmo tornare alle nostre abitudini; magari ricordando Enzo Tortora, quando dopo l’Inferno passato in prigione ingiustamente, tornò alla sua trasmissione dicendo: dove eravamo rimasti!

No, non sarà più così, purtroppo, e chi lo sostiene mente sapendo di mentire, non si può nascondere la verità, non più, perché una marea di nuovi poveri avanza inesorabile verso la speranza e sulle sue labbra non ci sono preghiere, ma rabbia e rancore…mentre sono in fila per un pasto caldo.