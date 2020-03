Una riunione costruttiva

La segreteria del Psi ha avviato un utile confronto sulle prospettive del partito a seguito della relazione introduttiva del segretario Vincenzo Maraio e sulle proposte che egli stesso ha formulato. Il quadro della situazione sanitaria ed economica dell’Italia impone a tutti l’assunzione di un alto senso di responsabilità in una nuova cornice di emergenza politica. Il Psi approva le proposte del governo per venire in soccorso dell’economia oggi largamente in ginocchio, soprattutto nel Nord e nelle città a vocazione turistica, ma sollecita l’esecutivo a uno sforzo maggiore e l’Europa a non comprendere nei vincoli le somme destinate alla ripresa economica del’Italia afflitta dal coronavirus e dalle sue conseguenze. Con il suo straordinario e prevalente tessuto di piccole imprese capaci di sviluppare una rete di rapporti con tutto il mondo e in particolare con l’Asia, l’Italia si trova oggi, più di tutti gli altri paesi europei, in una difficile situazione e con la necessità di una spinta forte alla ripresa da parte dei governo, che non può che essere altrettanto straordinaria e accolta con favore dall’Europa. In particolare da sempre i socialisti sono stati contrari a confondere la spesa corrente con quella per gli investimenti e per rispondere a eventi naturali. L’Europa deve sapersi dimostrare all’altezza del compito.

Il segretario del Psi e la segreteria nel suo complesso hanno poi approvato la proposta di chiedere un immediato incontro al presidente del Consiglio Conte ai fini di precisare le richieste dei socialisti e soprattutto la necessità di inaugurare una fase due del governo del Paese che non può fondarsi solo sulla esigenza tattica di sbarrare la porta a Salvini, esigenza che giudicano insufficiente e soprattutto improduttiva. Questo alla luce dell’urgenza di avviare una vera e propria ricostruzione del tessuto economico del paese, oggi drammaticamente in crisi. Il Psi non può né accettare discriminazioni negli inviti al tavolo dei partiti di governo, né essere confuso con altri.

Anche sul versante dell’alleanza, limitata al Senato, con Italia viva e relativa alla costruzione del gruppo Psi-Italia viva, il Psi manifesta l’intenzione di procedere a un chiarimento fondato sulla piena autonomia politica dei due partiti e sull’urgenza di un coinvolgimento del Psi nella elaborazione politica e programmatica e nella azione parlamentare congiunta del gruppo. In questo senso va la richiesta di un incontro che coinvolga i gruppi dirigenti delle due forze politiche.

La segreteria del Psi ha poi lanciato la campagna per il no al referendum sul taglio dei parlamentari alla luce della sciagurata legge voluta dai Cinque stelle e votata dal Pd come pegno per la costruzione del governo Conte due. I socialisti aderiranno come singoli al Comitato interparlamentare per il No costituito, tra gli altri, da Tommaso Nannicini e al comitato socialista presieduto da Bobo Craxi.

Poi lo sforzo per le elezioni regionali. In Campania verrà presentato il nuovo simbolo del Psi con l’obiettivo di confermare una presenza in Consiglio regionale, mentre sono in corso incontri a livello regionale nelle altre cinque regioni in cui si voterà per presentare liste o candidature in grado di confermare o di ottenere l’elezione di consiglieri.

Infine la segreteria ha deciso di promuovere a breve una conferenza programmatica per riprendere e sviluppare, nella nuova situazione di crisi e d’emergenza in cui si trova l’Italia, i temi e le proposte del seminario di Fano. E di promuovere una conferenza organizzativa capace di rilanciare un’adeguata presenza del Psi nel territorio.