Serata contro la “sfiga”, Battista torna al Drive In di Ostia

Replica di un evento che doveva essere unico e irripetibile. Domani, venerdì 2 ottobre, alle ore 21:30, nel Drive In Cinema Paolo Ferrari di Ostia, il più grande d’Europa, su un palco di 30 metri di lunghezza e megaschermo, con 400 posti a sedere e oltre 500 posti auto, Maurizio Battista, dopo la forzata sospensione causata dal guasto al gruppo elettrogeno, che non ha permesso che lo spettacolo del 18 settembre scorso, fosse portato a termine, non si fa fermare da un generatore elettrico e replica “Una serata al Drive In 2”, un evento unico ed irripetibile.

Anche in questa serata, Maurizio Battista non sarà solo sul palco dove si alterneranno artisti a lui legati da affetto e stima. Sarà uno spettacolo dove Maurizio Battista farà da padrone di casa con la sua comicità dirompente e ospiterà a turno sul palco i suoi amici con brani appositamente studiati per l’evento. Gli artisti coinvolti in questa occasione speciale sono: Dado, Gemelli di Guidonia, Gianfranco Phino, Stefano Vigilante, Osvaldo Fresia e Fabrizio Di Rienzo. E non poteva mancare, con una partecipazione straordinaria, un grande comico come Gianfranco D’Angelo, già protagonista della trasmissione cult “Drive in”, ideata da Antonio Ricci, in onda su Italia 1 negli anni Ottanta. Nel corso dello spettacolo sono anche previste altre sorprese e, soprattutto, risate a non finire. Altra partecipazione straordinaria sarà quella di Martufello.

Prevendite online: www.driveincinemapaoloferrari.it. Gli organizzatori ricordano che i biglietti acquistati per la data del 18 settembre restano validi, e che in caso di richiesta di rimborso, chi ha acquistato online dovrà rivolgersi a boxol.it,, mentre chi ha coprato il biglietto al botteghino o al punto vendita Box Office Lazio, potrà rivolgersi dove ha effettuato l’acquisto.