Una storia sbagliata: l’arte di rinascere di Cristel Caccetta

Cristel Caccetta è una giovane attrice e scrittrice. O, come lei preferisce definirsi, una comunicat(t)rice.

La comunicazione è il suo mondo. Da quella non verbale della danza, alla scrittura, alla recitazione. Suo tratto distintivo è l’utilizzo di ogni modalità comunicativa.

Paolo Sorrentino l’ha scelta come danzatrice per ballare durante le scene della festa ne La Grande bellezza. Da allora la sua carriera si dipana tra cinema e teatro, scrittura e insegnamento: è direttrice – e insegnante – del corso di recitazione presso la Damus Accademia in Salento.

La giovane età – non ha ancora compiuto trent’anni- è coniugata con una egregia esperienza.

Per Sky Arte ha interpretato La Divina Maria Callas in nel programma “Artists in Love”.

Nel 2015 Marco Ponti la sceglie per interpretare il ruolo di Carmelina nel film “Io che amo solo te”, tratto dal romanzo omonimo di Luca Bianchini.

Maria di Biase e Corrado Nuzzo la scelgono poi, due anni dopo, come co-protagonista nel loro primo progetto cinematografico “Vengo anch’io” – distribuito da Medusa.

Ma recitare e danzare non le basta: la scrittura è un’esigenza.

Non può non assecondarla.

Nel 2008 pubblica il suo primo libro “Attraverso la sua anima… tremo” (Pensa editore). Il suo ultimo lavoro editoriale, merita un approfondimento.

Mala Vida edito per Leggereditore, è la storia di una fuga. Una fuga da una vita che le sta stretta. Una solitudine corredata dai demoni che accompagnano l’esistenza, i dubbi laceranti, le introflessioni della mente, lo stupore della scoperta e l’accettazione dell’agrodolce consistenza del quotidiano.

“La famiglia torna ed influenza inevitabilmente molte scelte nel percorso di un essere umano, ma non determina tutto…forse siamo noi a non essere gli stessi una volta ritornati” spiega l’autrice.

Protagonista del libro è Carla, vent’anni e un sogno di la libertà. Un sentimento la possiede e domina, l’odio: per l’amore da cui si allontana per non esserne dipendente, per la mancanza d’amore che la fa sentire sola e la costringe alla continua ricerca di altro, ma soprattutto per la sua famiglia che, collusa con la malavita, l’ha privata dell’amor proprio e dell’affetto di suo fratello Claudio, l’unico sentimento in grado di farla sentire completa. Si rifugia perciò a Roma abbandonando un piccolo borgo salentino, disillusa ma affamata di vita: cerca sé stessa nella stravagante umanità che sfiora. In tutti coloro che incontra ritrova una parte di sé: in Paul il dolore di una profonda sofferenza, in Veronica il desiderio di guarire le vittime innocenti degli abusi, in Blue il coraggio di sperimentare un mondo colorato e in Marco la capacità di cogliere l’anima delle persone… In fondo forse Carla cerca di perdersi per non soffrire più e dimenticare la violenza subita. Alla fine scoprirà che per liberarsi davvero dai propri fantasmi e dalle proprie paure non basta fuggire ma chiudere una volta per tutte i conti con il passato. Un romanzo sull’inesorabile navigare che è la vita, sulla possibilità, benché inverosimile, di governarne il vento, manovrare le vele e improvvisamente invertire la rotta…

“Il mio desiderio era quello di raccontare attraverso queste pagine la possibilità che ognuno ha di prendere in mano la propria vita. Tante cose influenzano il nostro cammino, soprattutto il passato, nonostante tutto possiamo decifrare i messaggi che la vita prova a mandarci e proseguire più consapevoli e forti” racconta Caccetta.

Alla domanda su quanto di autobiografico ci sia in questa storia risponde: “Qualcosa di me c’è inevitabilmente. Ad esempio l’ossessione per la libertà. Una volta cresciuta però ho scoperto ho scoperto che quell’ossessione era un’illusione, una gabbia, come per Carla. Avevo malinteso l’essenza della libertà. Comunque sono stata molto più fortunata di Carla o forse, semplicemente, la mia anima aveva e ha tutt’ora bisogno di altro per evolversi”.

Si dice che l’unico giudice per un libro sia in fondo il pubblico: la critica può fare attività di mediazione – talvolta nobile – tra quest’ultimo e lo scrittore.

Se si vuole intraprendere un viaggio interiore, come quello della protagonista, affrontare sé stessi questo libro può costituire un possibile vademecum.

Davide Miceli