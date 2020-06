Uninettuno celebra via social la magica memoria di Fellini

L’Università Telematica Internazionale Uninettuno presenta oggi pomeriggio, dalle 17:00 alle 18:00, in diretta streaming sul proprio sito e sulla pagina FB dell’ateneo, il digital talk: “La magica memoria di Federico Fellini 1920-2020”.

L’ateneo vuole così celebrare il centenario della nascita di Fellini, regista tanto pluripremiato quanto discusso e scandaloso, ricordando il suo inconfondibile immaginario e la sua ricchissima rete di relazioni professionali con alcuni dei più straordinari protagonisti della vita culturale e della storia del cinema italiano del Novecento.

L’obiettivo dell’iniziativa è, inoltre, quello di raccontare il progetto del Museo Internazionale Federico Fellini, interamente dedicato al regista e fortemente voluto dal Comune di Rimini, che sta lavorando alla preparazione degli spazi – il Castello Malatestiano, il Cinema Fulgor e alcuni raccordi urbani – e dal Ministero per i beni e le attività culturali. Un progetto complesso che ha coinvolto un articolato gruppo di professionisti e che è stato occasione per una completa e approfondita rilettura del cinema di Fellini.

Il dibattito sarà introdotto e moderato da Dario Edoardo Viganò, professore della facoltà di Scienze della comunicazione di Uninettuno.

«Ricordare l’anniversario della nascita di Fellini è come un viaggio nella memoria dei cambiamenti della nostra Italia e della società in genere – ha dichiarato il professor Viganò -. Dalla fine dell’impero asburgico e dell’aristocrazia con “E la nave va”, fino al cambiamento dei costumi de “La dolce vita”. Un ritessere le fila della memoria così importante per il rabdomante dei moti del cuore e dei sogni dell’anima. Pensiamo a “I vitelloni” e ad “Amarcord”. E poi alla lezione straordinaria del film “La strada”. Zampanò, duro e rozzo, sentendo la musica di Gelsomina re-impara a piangere non come concessione infantile ma come emersione dell’infanzia, del cuore tornato ad accorgersi delle persone intorno. E Gelsomina non lo sa, ma ha seminato».

All’evento parteciperanno alcuni dei principali protagonisti del progetto museale riminese: la professoressa Anna Villari, docente di Uninettuno, museologa e tra i curatori del progetto permanente del “Museo Internazionale Federico Fellini”, il professor Marco Bertozzi, docente IUAV, documentarista, storico del cinema, tra i curatori del Museo e autore di un volume su Fellini di imminente uscita; il professor Leonardo Sangiorgi, tra i fondatori di Studio Azzurro e ideatore dell’allestimento multimediale e della dimensione narrativa che caratterizza il Museo; i responsabili, per il progetto, del Comune di Rimini e dell’Archivio Fellini, Marco Leonetti e Nicola Bassano.

«La progettazione, ancora in corso, del Museo riminese è stata da una parte l’occasione per rileggere il cinema di Fellini e indagare i suoi profondi rapporti con la storia del nostro Paese, dall’altra un’occasione per riflettere sulla ricchissima eredità culturale che il suo lavoro ci ha lasciato – ha affermato la professoressa Villari -. E il Museo sarà lo spazio dove i confronti, le domande, le scoperte prenderanno vita, grazie alla narrazione multimediale e alle memorie materiali – documenti, disegni, costumi, oggetti di scena, manifesti, riviste – che racconteranno la vicenda creativa del Maestro, il suo immaginario, il suo modo di fare cinema, le professionalità preziose con le quali ha collaborato».

Redazione Avanti