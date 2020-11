Uninettuno: maratona digitale per il marketing strategico

Il 6 e 7 novembre prossimi, l’Università Telematica Internazionale Uninettuno presenta l’Electronic World Marketing Summit 2020, il più grande evento digitale a livello mondiale dedicato al marketing strategico, realizzato dall’Università Uninettuno in collaborazione con Philip Kotler, guru del marketing digitale, e la Kotler Impact, una comunità cha tra i suoi obiettivi quello di diffondere la cultura del marketing e dell’economia sostenibile.

L’evento, che si terrà con una diretta streaming di 48 ore per coprire tutti i fusi orari del mondo, sarà trasmesso dalla piattaforma di e-learning dell’Università Uninettuno in cinque lingue (italiano, inglese, spagnolo, portoghese e giapponese), con un format innovativo progettato per rendere unica l’esperienza dell’utente grazie alle soluzioni tecnologiche sviluppate da Uninettuno.

Protagonisti saranno oltre 80 relatori tra professori degli atenei più prestigiosi a livello globale, top manager di importanti multinazionali, esperti di economia sostenibile e personalità politiche provenienti da diversi paesi: Stati Uniti, America Latina, America del Sud, Africa, Medio Oriente, India, Pakistan, Cina, Indonesia, Australia, Europa, Giappone, Russia, Turchia, Emirati Arabi, Sud Africa, e molti altri ancora. All’evento si sono iscritti più di 30mila delegati e particolarmente nutrita è la partecipazione italiana con gli interventi di Romano Prodi e di aziende innovative come Enel X, Olivetti, Wunderman Thompson Italia, Facebook Italia, e docenti ed esperti del settore Hi-Tech.

La collaborazione tra Uninettuno e Philip Kotler, considerato universalmente il padre del digital-marketing, è nata a settembre 2019, dopo che Kotler realizzò una sua videolezione per l’Università, entrando così in contatto con il modello e-learning dell’ateneo e i valori che lo ispirano.

Philip Kotler aprirà l’evento con una opening lecture che definirà il ruolo del marketing in un anno di emergenza internazionale, seguiranno gli interventi di esperti che presenteranno le loro teorie sulla gestione della crisi nell’era post Covid.

Durante l’evento verrà presentata la Kotler University, un nuovo progetto educativo globale destinato alla formazione e alla qualificazione professionale di studenti e professionisti di tutto il mondo, nato dall’incontro tra il modello di insegnamento e apprendimento a distanza ideato da Maria Amata Garito, rettore di Uninettuno e le idee per una educazione dei professionisti del marketing ispirate all’idea di economia sostenibile di Philip Kotler.

«Quello che succederà il 6 e il 7 novembre – ha dichiarato il rettore di Uninettuno, Maria Amata Garito – è una ulteriore conferma di come l’impegno della nostra università a realizzare un modello psico-pedagogico di e-learning che ha permesso una stretta collaborazione con diverse università internazionali sia stata una scelta vincente. Con questo evento abbiamo creato delle vere e proprie alleanze per la conoscenza, dove docenti ed esperti di diverse parti del mondo comunicano con la nostra piattaforma interattiva, nel rispetto delle proprie differenze culturali e di pensiero, su un tema comune: il futuro dell’economia mondiale guidata dall’innovazione tecnologica. Mai come in un momento così difficile per l’umanità avere la possibilità, attraverso la Rete, di usufruire dei contenuti trasmessi da questo summit può aiutare i cittadini a conoscere meglio e a capire come trasformare la crisi globale dovuta alla pandemia da Covid-19 in nuove opportunità, per affrontare con equilibrio e competenza il non facile futuro che ci attende».

«Esprimo le mie congratulazioni all’Università Uninettuno per aver collaborato alla creazione dell’E-Wms 2020, insieme abbiamo costruito un evento unico al mondo sia dal punto di vista tecnologico che dei contenuti, che aiuterà i leader dell’economia globale a migliorare le loro attività di marketing in tempi di crisi – ha commentato Philip Kotler -. Gli argomenti trattati riguarderanno il tema di un’economia sostenibile basata su un nuovo paradigma che mette al centro del mercato l’essere umano e le sue relazioni, i valori di comunità e l’innovazione tecnologica come strumento di riscatto da un’economia esclusivamente basata sul profitto ad ogni costo».