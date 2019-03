UNO SGUARDO AL FUTURO

Il congresso straordinario del Psi ha eletto per acclamazione, con una sola astensione, Enzo Maraio, segretario del partito. Maraio, quarantenne, è consigliere regionale della Campania. Il suo antagonista, il foggiano Luigi Iorio, ha optato per la soluzione unitaria perché “la cosa più importante è l’unità del partito in vista degli anni difficili che ci attendono”. Nel suo discorso di investitura, Maraio ha ottenuto dal congresso una delega per definire le alleanze per le prossime elezioni europee. “Il legame con il Pse – afferma Maraio – è la precondizione per le alleanze che stabiliremo nei prossimi giorni. Il congresso, che ha visto la presenza di Zingaretti e Della Vedova, dimostra che il Psi è centrale nel centrosinistra che andremo a costruire. Zingaretti è stato coraggioso nel dire che la stagione del Pd a vocazione maggioritaria è in soffitta. Ora ci attendiamo una coalizione plurale e rispettosa della cultura socialista. Voler rottamare la storia, come fece Renzi, è un errore. Il Pantheon socialista ha dato all’Italia diritti e conquiste civili. Noi rivendichiamo la continuità della nostra storia”.

Oggi, è il commento di Riccardo Nencini, “si apre un nuovo ciclo, sono orgoglioso di passare il testimone nel segno di una continuità di una storia che ha reso l’Italia più libera e più civile”. Enzo Maraio appena eletto segretario del Psi dal Congresso del Partito socialista italiano svolto a Roma il 29, 30 e 31 marzo, ha voluto ringraziare Luigi Iorio. “Abbiamo celebrato un bel congresso. Ringrazio Luigi Iorio e la sua mozione per il credito concesso. Ringrazio tutti delegati e le delegate”. “Essenziale il tema della della continuità: considero il nostro Partito un luogo ricco di peculiarità, un Pantheon della storia che ci rende orgogliosi. Se l’Italia è più moderna lo deve ai socialisti. Ha sbagliato Renzi nella sua rottamazione. Serve una unità reale, mi aspetto un senso di unità nel Partito. Soprattutto fuori. Ai compagni che che continuano a criminalizzare il partito dico semplicemente di tornare nel partito. Nella nuova fase del Partito bisognerà rafforzare il rapporto con i sindacati per mettere il lavoro al centro del nostro impegno. Noi dobbiamo essere gli interlocutori delle sinistra per rilanciare e per difendere il lavoro”.

“Il reddito di cittadinanza – ha detto ancora Maraio – è una sfida. Deve servire per riempire una fase di vuoto. Ma quello del governo è una farsa, sembra uno scambio clientelare. Ora bisogna prestare attenzione a cosa succederà sulle pensioni che sono oggi l’unico ammortizzatore sociale. Vigilare se dopo l’introduzione del reddito di cittadinanza le pensioni verranno tagliate. Lo vederemo”

“In questo congresso si è stabilita la centralità del Psi nel centrosinistra: non se ne può di un centrosinistra rappresentato solamente dal Pd. Serve un riconoscimento della logica di coalizione che deve essere plurale e rispettosa. Ma in questo senso il Pd mi è sembrato meno coraggioso. Vedi il simbolo che doveva essere partorito dopo questo Congresso”.

“Il rapporto con Della Vedova è molto più problematico per la sua collocazione in Europa. Vale un principio: la dignità del nostro partito non deve mai essere messa in svendita. La nostra comunità oggi esce più forte. Invito tutti a una sfida. Dove è possibile nei comuni ci presentiamo con il nostro simbolo. È una sfida di serietà che deve partire dai municipi. Il socialismo ha una storia. Ma se continuiamo a guardare indietro non saremo pronti a guardare alle sfide del domani”.

Luigi Iorio, subito dopo la proclamazione di Mario alla guida del Psi ha definito questa elezione come “un momento importante. Questo modo di confrontarci – ha spiegato – ci ha permesso di celebrare un Congresso trasparente. Siamo partiti da due posizione diverse. In questo Congresso abbiamo sentito varie posizioni. La cosa più importante è il rispetto e la nostra unità. Pensando sempre al nostro orgoglio di essere socialisti, non mi è piaciuta la proposta di + Europa e neanche le modalità di presentazione del simbolo da parte del Pd proprio nel giorno del nostro Congresso. A nome della mia mozione non posso non fare una apertura di credito a Enzo Maraio. Però nello stesso chiedo ad Enzo discontinuità rispetto il passato e gli chiedo di gestire il Partito in maniere collegiale. Abbiamo bisogno di unità e non possiamo pensare alle nostre lacerazioni interne ma al futuro. Giorno importante per rimettere insieme una comunità”.

Siamo qui per difendere l’identità socialista. Entrambi i candidati alla segreteria sono cresciuti nella Fgs e sono stati brillanti protagonisti di un Congresso innovativo. Un Congresso che deve prendere una decisione vera su temi politici e contenti programmatici. La prima delicata decisione è la scelta per le elezione europee. La nostra presenza nella lista del Pd non serve ne a noi ne al Pd: con questa scelta non avremmo nessun eletto. La lista Rosa nel Pugno è velleitaria per via dello sbarramento al 4%. Dobbiamo presentare il simbolo del Partito che per noi è la strada maestra. Se vogliamo eleggere dei parlamentari dobbiamo fare un accordo + Europea. Della Vedova ha ieri fatto una chiaro segno di apertura. Per me la migliore scelta è quella che ci permetta di eleggere un parlamentare ossia quella dell’accordo con + Europa. Anche il gruppo a cui appartiene, l’Alde, sarà schierato, come il Pse, contro i sovranisti.

Mi auguro che tutti i nostri iscritti possano avere la possibilità di eleggere direttamente il Segretario del Partito. In una società che cambia anche il nostro Partito deve rinnovarsi rapidamente. Noi non dobbiamo avere paura dei cambiamenti, anzi dobbiamo auspicarli. Luigi Iorio ha guidato con impegno la propria mozione. Una parola sull’ambiente: Greta ha voluto lanciare grido di allarme per il problema dei problemi. Siamo con Greta ma soprattutto vogliamo cambiare questa società in modo più giusto e solidale.

Questa volta farò due discorsi. Uno per quanti hanno esperienza politica. Ed è il discorso per voi. Uno per gli analfabeti della politica. Perché decenni di diseducazione e di antipolitica ci costringono a fare i conti anche con questo. Cominciamo dal primo discorso. Ormai da anni diciamo, isolati, le stesse cose. Adesso le dicono molti altri. E citerò questi altri, perché quanto diciamo soltanto noi, fuori di qui, non viene creduto. Stiamo perdendo la democrazia e la libertà senza neppure reagire. Il grande vecchio della scienza giuridica italiana, Sabino Cassese, infatti scrive che il Parlamento in pratica non c'è più. Svuotato di potere e di dignità. Non c'è più neppure il Consiglio dei ministri (dura un'ora alla settimana). Decide tutto una ristretta oligarchia. L'unico scudo istituzionale è il presidente Mattarella, che se ne va tra due anni.

In Europa aumentano i populismi così come i movimenti che non contribuiscono allo sviluppo del nostro modello di società. Il rafforzamento di questi movimenti non avviene solo in Italia ma anche in altri paesi come l’Ungheria per esempio. Due giorni fa ero ad Atene per una manifestazione in ricordo di una persona uccisa da un estremista di destra. In tantissimi paesi vediamo questo rafforzamento. In Francia ma anche nel mio paese i Paesi Bassi. Non stanno facendo bene ai propri paesi, non avanzano proposte di nessun tipo. Molti credono che la soluzione ai problemi siano i nazionalismi ma non è cosi, la soluzione sono la solidarietà il lavoro e il solidarismo.

Siamo in disaccordo con il Governo italiano. Il nazionalismo non è una soluzione. Il rafforzamento del populismo e dell’estrema destra sviluppa odio e razzismo. La soluzione è la solidarietà e la collaborazione tra i popoli. Laffeber auspica che “ci siano rappresentanti del Psi nel Parlamento europeo. Sarà fondamentale il dato dell’affluenza alle prossime elezioni. In Europa ci sono sempre più poveri e la crisi del 2008 è stata creata dalle banche che hanno anche chiesto i soldi delle nostre tasse ai governi”.

Sappiamo che ci sono tantissime sfide. L’aumento delle diseguaglianze è la prima. Sempre più persone in Europa vivono in condizioni di difficoltà. Importante elemento è creare una garanzia europea per i giovani per aiutarli nel mondo del lavoro. La soluzione non possono essere i nazionalismi. Serve una Europa più progressista. Il nostro partito deve essere presente con forza nel Parlamento europeo. Speriamo in una mobilitazione forte per queste elezioni. Ognuno di noi ne deve essere partecipe. Abbiamo adottato un Manifesto comune, un punto di partenza dirompente che ha messo insieme i punti presentati da tutti i partiti che fanno parte del Pse. Abbiamo un obiettivo comune e abbiamo iniziato una campagna comune per rendere l’Europa una comunità progressista. Le elezioni europee sono fondamentali non solo per l’Europa ma segneranno un momento importante anche per l’Italia. Il cambiamento è possibile solo se lavoreremo tutti insieme.

Nino Baseotto (Cgil)

Ci sono tre indizi: la manifestazione di Verona per le donne e i diritti civili. La manifestazione di Milano per le persone e la cittadinanza. La manifestazione unitaria di Roma di Cgil, Cisl e Uil sui diritti del lavoro e le politiche sociali. Questi tre indizi fanno una prova: esiste un’Italia viva che si oppone al vento di destra. L’inesistente invasione migratoria è la foglia di fico con cui il Governo copre i propri disastri. La propaganda prevale sulla realtà. Non dimentichiamo che la frattura tra la sinistra politica e il mondo del lavoro è la vera causa della batosta del 4 marzo.

Enrico Buemi

Mi ha fatto piacere sentire Zingaretti chiedersi il perché hanno vinto loro. Il che vuol dire che abbiamo perso noi. Abbiamo perso perché abbiamo contribuito a rompere i cardini del vecchio sistema. La Costituzione va salvaguardata. Qui si presente il problema dei problemi: la tenuta e la salvaguardia della Costituzione e della democrazia. Non abbiamo sostenuto con forza l’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione. E ne paghiamo le conseguenze. Abbiamo consentito che si facessero modifiche che hanno diminuito e compresso la democrazia. Abbiamo consentito la abolizione delle Province. Abbiamo consentito l’abolizione del finanziamento pubblico pensando che la politica non avesse un costo. Attraverso l’art 49 passa la battaglia della democrazia. Dare vita per legge alla regolazione dei corpi intermedi è fondamentale. Non tutti quelli che gridano di più sono quelli che hanno più bisogno. C’è tanta povertà nascosta in questo paese. Dobbiamo cominciare da qui.