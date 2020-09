Uno sguardo raro, festival sulle malattie rare alla Casa del Cinema

L’unico Festival internazionale di cinema dedicato al tema delle malattie rare, si è svolto dal 18 al 28 settembre, chiudendo l’edizione 2020 con la Cerimonia di premiazione finale alla Casa del Cinema di Roma Lunedì 28 settembre.

Uno Sguardo Raro è un progetto culturale che vuole narrare la diversità e mostrare cosa significhi vivere con una malattia rara o una disabilità sia per chi ne soffre che per chi se ne prende cura. Il progetto nasce dall’incontro di Claudia Crisafio, attrice e autrice, e Serena Bartezzati, malata rara e professionista nell’ambito della comunicazione. Insieme fondano il primo e unico Festival cinematografico sul tema delle malattie rare a livello europeo, che raccoglie e promuove le migliori opere video sul tema delle malattie rare, della disabilità e dell’inclusione social

Questo festival è nato per rompere l’isolamento delle perone affette da malattia rara e parlare di questa realtà attraverso il potente linguaggio del cinema e per far conoscere il mondo della disabilità insieme al coraggio di chi vive queste condizioni, per costruire insieme un mondo più inclusivo.

L’invito per il pubblico era anche quello di votare le 20 opere finaliste in gara per il Premio Giuria Popolare dell’edizione 2020 del Festival, andando sul sito www.unosguardoraro.org e registrandosi nella sezione PLAY. “L’augurio è però soprattutto quello – ha dichiarato, Claudia Crisafio, Direttrice del Festival – che il nostro pubblico e tutte le persone che amano queste opere ad “alta intensità emotiva” ci continuino a seguire, anche in questa edizione divisa tra eventi virtuali e alla presenza del pubblico. È un evento a cui tutto lo staff ha lavorato con passione e impegno in questi mesi, proprio per arrivare a condividere questi bellissimi corti in una manifestazione capace di offrire spunti e visioni inedite della diversità. Ringraziamo le Istituzioni e tutti i Partner che ci hanno accompagnato fin qui e che ci supportano il loro entusiasmo nell’organizzazione del Festival”.

Otto le giornate del Festival, che si sono svolte in vari luoghi e con modalità diverse, a partire dal 18 settembre. Le due giornate conclusive del Festival si sono svolte domenica 27 e lunedì 28 settembre alla Casa del Cinema di Roma. Domenica pomeriggio con le proiezioni di tutte le opere finaliste della V edizione evento dove vi è stato anche l’incontro con alcuni dei protagonisti; lunedì sera con la seguita Cerimonia di Premiazione Finale, nel corso della quale sono sate proiettate le opere vincitrici nelle categorie cortometraggi nazionali, internazionali, animazione e documentari, evento in diretta streaming sulla piattaforma Play unosguardoraro.tv.I

Il Festival ha ricevuto per il terzo anno consecutivo la Medaglia della Presidenza della Repubblica, oltre al Patrocinio del Senato della Repubblica e il Premio di Rappresentanza della Camera dei Deputati. Inoltre ha avuto il patrocinio di: 100AUTORI, AGIS Scuola, ANAC, Biblioteche di Roma, Comune di Castel di Sangro, Comune di Velletri, Federsanità ANCI, Fondazione Mondino, Fondazione Telethon, Istituto Superiore di Sanità, MiBACT, Provincia dell’Aquila, Regione Lazio, Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale, Roma Lazio Film Commission, Rotary Club Ponte Milvio, UNIAMO FIMR onlus, IFO Regina Elena San Gallicano, Ueci Unione Esercenti Cinematografici Italiani. Uno Sguardo Raro è gemellato con Disorder, il festival di cinema dedicato alle Malattie Rare degli Stati Uniti.

Il Festival è stato realizzato con il contributo di “Buone pratiche, Rassegne e Festival” nell’ambito del Piano Nazionale del Cinema per la Scuola promosso dal MIUR e dal Mibact, e con il contributo della Regione Lazio e della Fondazione Cultura e Arte, braccio operativo della Fondazione Terzo Pilastro–Internazionale presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele.

Antonella Fiorito