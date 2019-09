UN’OPPORTUNITA’ POLITICA

In queste settimane hai espresso le tue perplessità circa il sostegno del Partito al Governo. Anche sulla formazione del Gruppo con la formazione di Renzi hai delle riserve?

È stata, se mi consenti, una settimana socialista molto emotiva. È scomparso il vecchio Direttore dell’Avanti! Villetti a cui tutti eravamo legati da diversi lustri e per diversi motivi, è riapparso il Garofano Rosso come proposta per il nuovo simbolo e questo ha risvegliato tanti sentimenti. Di per sé questi avvenimenti non fanno una politica, come ammoniva Nenni, ma questo ha risvegliato sopite passioni. Anche questa vicenda del nuovo Gruppo parlamentare al Senato ha riacceso discussioni e speranze. Io ho espresso una valutazione positiva.

Perché?

C’è un aspetto tecnico banale che mi fa dire (noi siamo stati parlamentari nella famigerata seconda repubblica e conosciamo tutte le ristrettezze riservate alle micro-minoranze) che ad un Senatore solitario senza nome e senza identità gli si offre l’opportunità di essere parte di un Gruppo Parlamentare con tanto di denominazione propria. C’è un aspetto politico che non sottovaluto: non è Nencini che è andato col cappello in mano da Renzi ma semmai il contrario. Il Partito ha deciso di sostenere la maggioranza di Governo, io come sai ho espresso le mie perplessità, ma se deve farlo è giusto che lo faccia con la dignità ed il ruolo che spetta ad una grande tradizione politica.

I critici dicono che dietro l’angolo c’è la confluenza nel soggetto di Renzi. Formica e Martelli sono stati molto duri con Nencini.

Non è corretto fare processi alle intenzioni. Capisco il riflesso condizionato autonomista che assale tutti i socialisti, persino quelli non iscritti al PSI, e quanto mi riguarda sono impegnato a rafforzare il Partito socialista e non a liquidarlo. Il comunicato congiunto dei nostri compagni Martelli e Formica mi sembrava quasi ispirato dalla segreteria del PD. La verità è che nei confronti di Renzi si muove un atteggiamento che è pre-politico. Egli sbaglia a prescindere e ogni suo avvicinamento fa mettere in guardia. Come nella fiaba di Esopo gli si cuce addosso il ruolo dello scorpione e in questo caso il povero Psi farebbe la fine della Rana. Ma la favola finisce con la morte di entrambi e io penso che non sia questo il caso. Al contrario: il Partito Socialista riconquista un briciolo di visibilità politica uscendo dall’anonimato e diventando un soggetto vivo della dinamica parlamentare e consente a tutto il quadro politico dirigente e militante di non essere più considerati dei patetici reduci nostalgici e di tentare di proseguire un cammino politico autonomo che ci porti a contribuire alla ricostruzione di un soggetto politico che promuova il rilancio di un’area riformista e socialista.

La fase politica con il varo del Conte-bis e la scissione del PD è cambiata quali sono i compiti del PSI?

Il PD dapprima intendeva andare alle elezioni, successivamente ha dato vita al governo coi CinqueStelle nel quale ci è entrato con tutte le sue scarpe sino ad arrivare alla stupefacente teorizzazione dell’alleanza strategica con essi (la vicenda Umbra è di questi giorni) cosa che mi ricorda tanto da vicino la strategia di Veltroni e Di Pietro del 2008. I cambi di rotta del piccolo PSI impallidiscono al confronto. Aprire uno spazio politico autonomo di ispirazione riformista, socialista, dialogare con le forze compatibili con la nostra tradizione, confermare il collegamento con la famiglia del socialismo europeo e rigenerare all’interno del partito un dibattito che non sia autoreferenziale, ma che comprenda anche tutti coloro che si sono espressi anche in forme critiche nei confronti della condotta di questa fase, io interpreto questo come un elemento vitale del socialismo italiano. Bisogna naturalmente indirizzarlo verso una prospettiva unitaria e convincente per tutti. Questo è il compito della nuova classe dirigente. Gli anziani o i compagni della mia generazione sono ancora in campo per aiutare e contribuire alla difesa ed al mantenimento in vita della tradizione socialista. Mi auguro che da quest’ultima lotta “dialettica” scaturisca come diceva il buon Eraclito una nuova “armonia”.