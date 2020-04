Upb, con il coronavirus in arrivo una crisi shock

Nella nota dell’Ufficio Parlamentare Bilancio (UPB) sulla congiuntura di aprile che analizza i primi effetti dell’impatto del coronavirus si legge: “Uno shock senza precedenti. La fase ciclica dell’economia italiana, complessivamente stagnante lo scorso anno si era già deteriorata nell’ultimo trimestre del 2019. La rapida diffusione dell’emergenza sanitaria, a partire dalla fine di febbraio, ha cambiato il quadro congiunturale con una velocità e un’intensità senza precedenti in tempi di pace. L’incertezza di famiglie e imprese continua ad aumentare: l’indice Upb nel primo trimestre dell’anno è decisamente peggiorato”.

Per l’Ufficio parlamentare di bilancio, si prefigura, quindi, per la prima metà dell’anno un calo dell’attività economica di intensità eccezionale, mai registrato nella storia della Repubblica stimato in circa 15 punti percentuali.

Più dettagliatamente, nel primo trimestre si dovrebbe registrare una contrazione del 5%. Nel secondo trimestre, che sconta maggiormente gli effetti del blocco, potrebbe terminare con una perdita del 10%.

Stando alla situazione attuale, da alcune valutazioni fatti da esperti in materia, nel 2020 l’Italia potrebbe chiudere il bilancio macroeconomico con una perdita di 8 punti percentuali di PIL.

Le cose dovrebbero andare meglio nel 2021, anno in cui si prevede un rimbalzo di 4 o 4,5 punti percentuali.

Nell’ipotesi di un regresso dell’epidemia l’attività tornerebbe ad espandersi nel trimestre estivo. Si stima, per la sola parte relativa alle richieste CIG, che il numero complessivo di ore autorizzate possa essere ampiamente superiore, anche triplo, rispetto ai valori massimi storicamente osservati su base mensile dalla crisi finanziaria del 2009.

L’Ubp, prudenzialmente, ma anche con qualche speranza, avverte: “Le stime risentono di un’incertezza estremamente elevata, quindi vanno interpretate con la massima cautela. Nell’ipotesi di un regresso dell’epidemia l’attività tornerebbe ad espandersi nel trimestre estivo”.

L’economia internazionale, che già si era indebolita nello scorso biennio, è stata travolta dalla pandemia di COVID-19. Nella nota sulla congiuntura di aprile, l’Ubp cerca anche di analizzare, sulla base dei dati disponibili fino ad oggi, i primi effetti dello shock che ha investito, sia pure con tempi e intensità differenti, l’economia mondiale. Effetti, le cui proporzioni sono soggette a un elevatissimo grado d’incertezza e che secondo molti osservatori, sembrano comparabili in tempi di pace soltanto a quelli della grande depressione del 1929. Un focus particolare è ovviamente dedicato all’Italia, primo paese europeo ad essere colpito dalla pandemia fuori dalla Cina.

Con il Terremoto COVID–19, è arrivata la recessione globale: sono crollate le attività produttive e gli scambi. La fase di moderata decelerazione dell’attività economica che aveva interessato diverse economie nel 2018 e nel 2019, sembrava essersi interrotta tra la fine dello scorso anno e l’avvio del 2020, grazie anche alla tregua siglata a gennaio nel conflitto commerciale tra Cina e USA. La diffusione della pandemia, dapprima in Cina e poi nel resto del mondo, ha cambiato radicalmente il quadro economico, determinando un peggioramento dell’attività e dell’outlook senza precedenti.

La globalizzazione ed i profondi legami tra i paesi avrebbero generato colli di bottiglia in quelle produzioni nazionali con significativo utilizzo di input intermedi d’importazione. I dati di commercio disponibili per i mesi di febbraio e marzo sono ancora incompleti, ma già si osservano notevoli effetti sui costi dei noli delle portacontainer Baltic Dry Index. Sui mercati finanziari e del petrolio gli effetti del peggioramento delle prospettive macroeconomiche sono stati rapidi e pronunciati, con una significativa perdita delle quotazioni.

Le previsioni del Fondo monetario internazionale (FMI), diffuse la settimana scorsa, stimano per l’anno in corso la recessione più profonda dalla grande depressione, con una contrazione del PIL complessivo dell’economia mondiale del 3 per cento (6,3 punti percentuali in meno rispetto alle stime di gennaio). La dinamica del prodotto dovrebbe mantenersi positiva in Cina e India, ma dato il ritmo di crescita della popolazione, il PIL in termini pro capite mostrerebbe comunque una riduzione. Per le economie avanzate la contrazione sarebbe addirittura del 6 per cento, 7,7 punti percentuali in meno rispetto alla previsione di inizio anno. Le previsioni sul commercio sono ancora più pessimistiche, anticipando una caduta dell’11 per cento, rivista al ribasso di quasi 14 punti percentuali rispetto alle proiezioni di gennaio. Nei paesi maggiormente colpiti dalla pandemia le autorità monetarie e fiscali hanno adottato diversi provvedimenti contro ciclici, la cui efficacia sarà cruciale anche per la ripresa.

A causa degli sfasamenti temporali delle rilevazioni, gli indicatori sintetici del ciclo economico elaborati da diverse istituzioni colgono un quadro ancora parziale degli effetti della pandemia sull’attività reale. Alcuni segnali di forte contrazione dell’attività economica sono comunque già desumibili da variabili ad alta frequenza, come il consumo di energia elettrica e di gas per usi industriali, che nel mese di marzo si sono ridotte rispetto allo stesso mese del 2019 tra dieci e quindici punti percentuali. Al contempo il blocco delle vendite ha sostanzialmente annullato il mercato dell’auto, che ha registrato un calo tendenziale delle immatricolazioni mai visto prima, di oltre l’80 per cento.

Le previsioni macroeconomiche di breve periodo sull’economia italiana risultano ad oggi estremamente complessi, in quanto vi è un’estrema incertezza sulla possibile data di fine pandemia. L’UPB ha realizzato le proprie stime di breve termine sul PIL dell’Italia con una pluralità di modelli a frequenza mista, che sfruttano in maniera ottimale l’informazione degli indicatori congiunturali mensili. Tra questi rivestono particolare importanza le serie cosiddette hard, come la produzione industriale, che però sono al momento disponibili solo fino al mese di febbraio, ossia prima che il coronavirus producesse rilevanti effetti sull’economia italiana. Tuttavia i modelli utilizzano anche indicatori più tempestivi.

Le previsioni annuali dell’UPB, coerenti con l’orizzonte di proiezione del DEF, saranno diffuse in occasione del prossimo esercizio di validazione del quadro macroeconomico e programmatico del Governo.

Al momento non sono ancora disponibili informazioni sul mercato del lavoro relative al periodo dell’emergenza sanitaria, che potrebbe anche ostacolare la produzione delle statistiche ufficiali. Secondo stime dell’Istat, i provvedimenti di sospensione o riduzione dell’attività produttiva riguarderebbero il 51,3 per cento delle imprese e il 42,9 per cento degli addetti. Le informazioni diffuse dall’INPS, indicano che le richieste per la CIG con causale “COVID-19” pervenute fino al 10 aprile riguardano circa 2,9 milioni di lavoratori mentre le istanze relative all’assegno ordinario coinvolgono circa 1,7 milioni di beneficiari. Si stima, per la sola parte relativa alle richieste CIG, che il numero complessivo di ore autorizzate possa essere ampiamente superiore, anche triplo, rispetto ai valori massimi storicamente osservati su base mensile dalla crisi finanziaria del 2009.

Il tasso di disoccupazione, che nel quarto trimestre si era attestato al 9,7 per cento, è rimasto sostanzialmente invariato all’avvio dell’anno in corso. Nel periodo contrassegnato dall’emergenza sanitaria, il calo della partecipazione al mercato del lavoro sarebbe accentuato dai provvedimenti di distanziamento sociale introdotti per contenere la crisi da COVID-19, poiché riducendo la mobilità rendono più costosa la ricerca attiva del lavoro, determinando un aumento dello scoraggiamento. La crescita dell’inattività potrebbe moderare l’aumento del tasso di disoccupazione, che tuttavia secondo le attese dei consumatori rilevate in marzo segnerebbe un deciso incremento.

In sintesi, appare chiaro dall’analisi dell’UPB che per gli effetti della crisi da COVID-19, l’Italia e gli italiani saranno tutti più poveri ed il numero degli occupati sarà sensibilmente diminuito nell’immediato. Il prezzo che graverà sul Paese sarà altissimo e colpisce anche le generazioni future. Diventerà sempre più difficile governare l’Italia. Ma lo stesso problema lo avranno anche tanti altri Paesi dell’Unione Europea. Pertanto, immediatamente bisognerebbe andare avanti nella costruzione dell’Europa unita in un solo Stato, anziché continuare a dividersi sulle condizioni da praticare per l’ottenimento degli aiuti economici finalizzati al superamento della crisi emergenziale. Dovrebbe essere questo il percorso che il governo italiano dovrebbe proporre immediatamente a vantaggio di tutti i popoli dell’Europa. Sono controproducenti le minacce di matrice autarchica sostenute recentemente dal premier Conte: “Se l’Europa non ci aiuta, faremo da soli”.



Salvatore Rondello