Usa, il giorno del passaggio dei poteri. I primi decreti di Biden

Il giorno del passaggio dei poteri è arrivato. Trump alla fine ha fatto le valigie per lasciare la Casa Bianca al nuovo inquilino appena eletto Joe Biden. Non senza aver prima lanciato un monito che suona come una minaccia: “Torneremo, in qualche modo”. Trump e la moglie Melania sono così usciti dalla Casa Bianca e si sono imbarcati sull’elicottero, un Marine One, diretti alla Joint Base Andrews, dove il presidente uscente ha tenuto un breve discorso per i suoi sostenitori incalliti. Intanto a poche ore dall’insediamento, lo staff di Biden ha reso noto alcuni degli ordini esecutivi che il presidente eletto firmerà subito dopo la cerimonia di insediamento a Washington. Tra questi lo stop alla realizzazione del muro anti-migranti al confine con il Messico, il rientro degli Stati Uniti nell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Il ritorno nell’Accordo di Parigi sul clima, la revoca del “muslim ban”.

“Il presidente eletto Biden agirà non solo per cancellare i danni più gravi dell’Amministrazione Trump, ma anche per iniziare a far avanzare il nostro Paese. Queste azioni sono audaci, iniziano il lavoro per realizzare le promesse fatte dal presidente eletto Biden al popolo americano e, cosa importante, rientrano nel ruolo costituzionale del presidente”, si legge nella nota. Tra i provvedimenti che Biden prenderà immediatamente dopo l’inaugurazione ci sarà quello di chiedere agli americani di indossare la mascherina per i primi 100 giorni del suo mandato. Sempre nell’ambito della lotta al Covid-19, Biden fermerà il processo di ritiro della precedente Amministrazione dall’Oms, un’organizzazione definita “essenziale” nel contrasto alla pandemia.