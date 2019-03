Utrecht, l’uomo aveva violentato una donna nel 2017

Tre persone sono morte e 5 sono rimaste ferite nella sparatoria avvenuta questa mattina nella città olandese di Utrecht. A sparare sui passeggeri di un tram in piazza 24 ottobre, una zona residenziale e periferica della città, è stato un uomo, ora in fuga e ricercato dalla Polizia.

L’aggressore, in fuga, si chiama Gokman Tanis, un 37enne di origine turche con diversi precedenti penali. Tanis ha aperto il fuoco contro una donna per “motivi familiari”, colpendo anche chi cercava di aiutarla. A confermare questa versione anche un testimone: “L’assalitore è uno del quartiere”. Sembra decadere, perciò, l’ipotesi terrorismo.

Nel 2017 tra i vari precedenti penali anche quello gravissimo di aver violentato una donna, ma il processo è iniziato solo due settimane fa.