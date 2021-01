Va in scena la prima Repubblica: serve democrazia governante

APPUNTI DI VIAGGIO – E’ stata una settimana difficile quella che si conclude con la prima fase delle Consultazioni. Difficile per i socialisti che, nonostante la ridotta rappresentanza parlamentare, hanno assunto la posizione più corretta e responsabile grazie all’energico lavoro di Enzo Maraio e dell’intera segreteria, dell’intenso e impeccabile impegno del Senatore Riccardo Nencini leale e coerente con la comunità socialista e del deputato Fausto Longo, costretto a seguire da lontano gli sviluppi.

E’ stata una settimana assai difficile soprattutto per il Paese, che in piena pandemia, all’inizio della campagna vaccinale, recepisce le ansie di una inaspettata e imprevedibile crisi politica innescata da Matteo Renzi in perfetta solitudine, senza essersi consultato con nessuno, ivi compreso il PSI, crisi incomprensibile per l’opinione pubblica tanto da indurre il Financial Times a definire Renzi “demolition man”.

I problemi di merito sulle materie attenzionate dal leader di Italia Viva avrebbero dovuto e potuto trovare soluzione nei luoghi e con i modi del rituale con cui si sviluppa il confronto tra le forze della maggioranza. Non è andata così e ci troviamo nel bel mezzo del guado di una crisi trasformata in un inopportuno braccio di ferro che sta avendo come unico risultato il trasferimento di energie verso la destra, unica beneficiaria dello spettacolo italiano.

Se si voleva offrire agli italiani un’alternativa a cinema e teatro chiusi per covid, allora l’obbiettivo è stato centrato, facendo ricorso alle note sceneggiature della Prima Repubblica.

E’ questa l’unica certezza che gli italiani stanno realizzando in queste ore, nel mentre la crisi è ancora apertissima e cioè che è tornata la Prima Repubblica.

Le modalità, le alchimie, gli equilibrismi, gli schemi sono proprio quelli dei primi 50 anni della Repubblica, ma, ahimè, i protagonisti “non sono gli stessi”.

Non è un Paese al passo con i tempi quello che non è capace di aggiornare l’architettura istituzionale in grado di esprimere una democrazia governante, materia sempre segnalata dai socialisti italiani.

E’ un tema che è stato trattato male, a turno, un po’ da tutte le forze politiche che, evidentemente, non hanno interesse a creare un rapporto di causa ed effetto tra il voto espresso dai cittadini e le conseguenze in termini di risultati prodotti.

In altre parole manca la volontà di elevare il livello di responsabilità e di democrazia, ancora oggi compresso dalle pastoie della tecnocrazia.

Stabilità del governo, ruolo del Parlamento, riconsiderazione dell’influenza e del livello di autonomia dell’apparato burocratico dello Stato a tutti i livelli, riequilibrio del ruolo e del rapporto con la magistratura, riconoscimento della facoltà di incidere davvero nella scelta degli eletti con la legge elettorale (preferenze o, ancora meglio, i collegi maggioritari veri), sono i principali ingredienti di un sistema Paese che oggi fa fatica a muoversi nella complessità del mondo globalizzato.

Giocare il campionato del mondo con i mezzi disponibili per la lega-pro ti assegna la sconfitta a tavolino.

Non si può far finta di niente; destra e sinistra, compresi Salvini e Renzi, con il “rosatellum” hanno commesso il solito errore di confezionare una legge elettorale per impedire la vittoria dell’avversario in vantaggio nei sondaggi.

Appare probabile all’orizzonte la reiterazione della stessa prassi, se non si decide di fare uno scatto in avanti pensando esclusivamente all’interesse del Paese.

L’Italia ha bisogno di un governo stabile, con una legge elettorale che assegna una maggioranza dopo la chiusura dei seggi e che mette gli elettori nella condizione di scegliere gli eletti.

E’ stato detto che dopo il taglio dei parlamentari si sarebbe proceduto a riequilibrare il sistema, almeno con il varo di una nuova legge elettorale.

Bisogna farlo e provare ad osare di più, utilizzando i due anni che restano fino alla fine della legislatura per modificare l’architettura istituzionale coinvolgendo l’intero Parlamento.