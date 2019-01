Molti anni sono passati dalla caduta del muro e tutto sembra essere cambiato.

La fine del bipolarismo mondiale, che lasciò il passo ad un artefatto e instabile unipolarismo, ormai è solo un ricordo. Non siamo più nel secolo breve di Hobsbawmniana memoria né nell’aureo (?)Clintonismo. Non siamo più nell’epoca degli “ismi”, almeno cosi si va gridando in giro per l’Europa e per l’occidente.

La storia ormai sembra frammentata, in tanti piccoli pezzi ormai non ricomponibili, spezzati dagli “ismi” che li caratterizzano. Questa è la versione che si vuole narrare, lo storytelling più mainstream e ripetuto di questi tempi. Ma ,in questo scenario di frammentazione e moltiplicazione delle parti, quale ruolo ha la storia del socialismo?

Ne risulta essere uno dei tanti frammenti, dicono in molti.

Ma la verità è forse più scomoda e radicale.

La verità è che quello che funge da collante tra tutti i frammenti e i pezzi di questa epoca è proprio il socialismo, o meglio l’eredità culturale, economica e sociale dello stesso che le nostre democrazie più avanzate del continente hanno (welfare, stato sociale, concetto di progressività e di redistribuzione della ricchezza, orario di lavoro a 8 ore e tante altre conquiste socialiste).

E la grande ambizione del socialismo liberale, nello specifico, forse la forma più evoluta e rivoluzionaria del socialismo, ha contribuito a tenere unito il sogno di una libertà individuale con il sogno di una giustizia sociale.

Ma questo connubio, che intellettuali e politici della nostra storia hanno provato a pensare e a praticare è forse il più arduo e il più ostico dei connubi. In un mondo in cui ci si sente spezzati, ascosti e negletti riprendere questa visione d’insieme, questa visione del mondo può essere l’antidoto per curare le nevrosi del presente e del passato dai cortocircuiti che gli “ismi” e una loro certa negazione portano. Noi socialisti possiamo farlo, possiamo guidare di nuovo la storia, a patto però di ristabilire questa connessione tra ciò che è spezzato e frammentato e ciò che non lo è.

Si tratta, detto in altri termini, di ricucire il tessuto sociale spezzato dalle diseguaglianze e dallo sfruttamento economico delle risorse e dei lavoratori. Ricomporre le fratture vuol dire restituire dignità e libertà ai lavoratori, vuol dire restituire il lavoro.

Lottare per tenere insieme “libertà” e “giustizia sociale” non è altro quindi che sanare la frattura che c’è nella nostra società tra chi sta meglio e chi sta peggio, tra chi sta avanti e chi è rimasto indietro. Ma se è vero, come disse Nenni, che socialismo è portare avanti chi è nato indietro, allora direi che la nostra storia , liberale e socialista, è la naturale candidata a ricomporre questa frattura. E noi giovani socialisti ci candidiamo ad essere l’avanguardia di questa ricomposizione.

Avanti!

Valerio Canonico

Federazione Giovani Socialisti Roma