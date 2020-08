Venezia, Luca Guadagnino racconta Salvatore Ferragamo

La maison Salvatore Ferragamo annuncia la presentazione di “Salvatore, Shoemaker of Dreams”, un film di Luca Guadagnino, Fuori Concorso alla 77^ Mostra del Cinema di Venezia, ormai imminente (2-7 settembre): si tratta di un progetto nato nel 2017, anno in cui l’acclamato regista palermitano (la sua ultima opera cinematografica in ordine di tempo è “Suspiria” riuscitissimo e originalissimo remake del capolavoro horror del maestro Dario Argento), ispirato dalla lettura dell’autobiografia del “calzolaio” delle dive dell’epoca d’oro di Hollywood nonché imprenditore campano di successo, ha contattato la famiglia Ferragamo che gli ha aperto le porte agli archivi del marchio e gli ha concesso l’accesso a interviste, aneddoti, informazioni oltre alle ultime e preziossissime testimonianze di Wanda Miletti, moglie di Salvatore.

Per tre anni la Fondazione e il Museo Salvatore Ferragamo hanno lavorato a fianco del filmaker siciliano e della sceneggiatrice Dana Thomas, mettendo a disposizione competenze e conoscenze diverse di carattere storico. Di grande importanza le registrazioni, restaurate per l’occasione, della voce di Salvatore che narra alcuni capitoli della sua autobiografia e le interviste radiofoniche rilasciate in Australia.

Un’opera, quella di Guadagnino, che descrive mirabilmente non solo l’itinerario artistico del mitico “shoemaker”, ma anche il suo percorso umano, attraverso due mondi che s’intrecciano fortemente: l’Italia e l’America. Dalla Campania, terra d’origine, agli Stati Uniti. Da apprendista ciabattino a Napoli a proprietario dell’Hollywood Boot Shop in California.

La scelta di tornare in Italia, vivere e lavorare a Firenze, l’artigianato e l’ascesa al successo imprenditoriale. Tutto questo in una sola vita in cui si alternano genio e intuito anche a fronte delle difficoltà da affrontare.

“È con grande emozione – afferma Ferruccio Ferragamo – che abbiamo appreso la notizia che il film sulla vita di mio padre sarà presentato al prossimo Festival di Venezia. È un onore per me e per tutta la mia famiglia che un autore come Luca Guadagnino si sia appassionato alla nostra storia familiare trasformandola in un racconto per il grande schermo”.

Andrea Malavolti