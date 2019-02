Venezuela, Italia isolata in Europa

Il Governo italiano ancora non ha preso posizione sul Venezuela e anche su questo si trova isolata in Europa. Oggi il ministro degli Esteri Moavero Milanesi è intervenuto in Aula in una comunicazione alla Camera per cercare di dare un segno di esistenza della politica estera italiana.

“Il governo – ha detto – è preoccupato per l’emergenza umanitaria e sta operando per fornire soluzioni non conflittuali. Il governo considera inaccettabile e condanna fermamente ogni tipo di violenza e si esprime a favore di una soluzione pacifica. Il governo ritiene che le scorse elezioni presidenziali non attribuiscono legittimità democratica a chi ne è uscito vincitore, cioè Nicolas Maduro”. In Aula ci sono non più di un centinaio di deputati. Al termine dell’intervento del responsabile della Farnesina verranno, dopo il dibattito, votate le risoluzioni. Nel dispositivo della risoluzione di maggioranza sul Venezuela presentata in Parlamento, M5s e Lega impegnano il governo “a sostenere gli sforzi diplomatici anche attraverso la partecipazione a fori multilaterali, al fine di procedere, nei tempi più rapidi, alla convocazione di nuove elezioni presidenziali che siano libere credibili e in conformità con l’ordinamento costituzionale”.

La risoluzione mette in pratica l’accordo tra le forze di maggioranza raggiunto nel vertice di questa mattina a Palazzo Chigi. Alla riunione erano presenti, oltre al premier Giuseppe Conte, anche il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, e il vicepremier Matteo Salvini.

Anche la delegazione venezuelana, inviata a Roma dal presidente ad interim Juan Guaidò, sta assistendo al dibattito. Per loro applausi dai banchi dell’opposizione quando, aprendo il suo intervento, Piero Fassino ha salutato gli inviati. Il gruppo è composto dall’ex sindaco di Caracas, Antonio Ledezma, dal presidente della Commissione Esteri dell’Assemblea nazionale, Francisco Sucre e da Rodrigo Diamanti, analista vicino all’opposizione.