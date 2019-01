Maduro apre al dialogo. Tensione Usa – Russia

Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, ha respinto l’ultimatum lanciato dai paesi europei al suo governo, escludendo la possibilità delle sue dimissioni – e di elezioni presidenziali anticipate – proponendo invece che si convochino elezioni politiche anticipate come “soluzione attraverso il voto popolare”. Maduro si dice pronto a dialogare con l’opposizione e apre alla possibile mediazione di Paesi terzi nella crisi venezuelana. “Sono pronto a sedermi al tavolo dei negoziati con l’opposizione per parlare per il bene del Venezuela, per il desiderio di pace e per il futuro”, ha detto Maduro in un’intervista all’agenzia russa Ria Novosti.

Intanto Juan Guaidò, il presidente del Parlamento venezuelano che ha assunto i poteri dell’Esecutivo, ha convocato i suoi concittadini a partecipare oggi in una “giornata di appoggio all’Assemblea Nazionale” in tutto il paese. In una serie di messaggi su Twitter, Guaidò ha chiesto ai venezuelani che, dovunque si trovino oggi dalle 12 alle 14 (dalle 17 alle 19 in Italia) escano per la strada con cartelli che esigano “la fine dell’usurpazione”, cioè del governo di Nicolas Maduro, l’instaurazione di un “governo di transizione” ed “elezioni libere”.

Intanto si alza la tensione tra Usa e Russia sul Venezuela, mentre il procuratore generale di Caracas chiede al Tribunale supremo di vietare a Juan Guaidò di uscire dal Paese e di congelare i suoi conti correnti. Ma l’autoproclamato presidente ad interim tira dritto e torna a chiedere nuove elezioni perché, denuncia, “i venezuelani vivono in una dittatura” e le uniche risposte che Nicolas Maduro dà al suo popolo sono “le minacce, la repressione e la persecuzione”.

Gli Usa vogliono stringere Maduro in una tenaglia, mentre l’Onu conferma 40 morti e 850 arresti solo nell’ultima settimana: da una parte Washington cerca di asfissiare l’economia di un Paese già ridotto allo stremo, dall’altra accoglie emissari di Guaidò impegnati in “un giro di riunioni per arrivare alla transizione e concede all’autoproclamato presidente l’accesso esclusivo ai conti aperti da Caracas negli Stati Uniti.

Intanto, un biglietto con la scritta “5 mila soldati in Colombia”, fotografato tra le mani del consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton, potrebbe aver svelato possibili piani militari che il segretario ad interim del Pentagono, Patrick Shanahan, non ha smentito: si è limitato a dire di non averne discusso. Un portavoce della Casa Bianca, interpellato sulla misteriosa scritta in bella vista, si è limitato a ribadire quanto già affermato da Bolton, ovvero che per il Venezuela “tutte le opzioni sono sul tavolo”.

Una smentita è arrivata invece da Bogotà. “La portata e la ragione del riferimento di quella annotazione alla Colombia sono sconosciute”, ha detto il ministro degli Esteri, Carlos Holmes Trujillo. Si muove anche il premier spagnolo, Pedro Sanchez, che a Santo Domingo per il Congresso dell’Internazionale socialista ha programmato incontri con l’opposizione. La Russia continua a difendere Maduro a spada tratta e a lanciare pesanti accuse agli Usa: il Cremlino ha definito “illegali” le sanzioni contro la compagnia petrolifera venezuelana, Pdvsae, e ha ha accusato Washington di volere un colpo di Stato. La Cina, di solito molto cauta, ha messo in guardia da “interferenze straniere” che rendono “solo la situazione più complicata”. Colpire la Pdvsae è una svolta nella politica americana delle sanzioni al Venezuela, finora indirizzate solo verso Maduro e i suoi accoliti. Gli Usa, primo acquirente del greggio venezuelano, hanno congelato i fondi della Pdvsae negli Stati Uniti, l’equivalente di circa 6 miliardi di euro, e stimano una perdita di 11 miliardi di dollari per l’anno prossimo. Maduro ha reagito definendo le sanzioni “illegali, unilaterali, immorali e criminali” e ha promesso non ben specificate “azioni legali” contro gli Stati Uniti.