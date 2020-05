Venti righe per leggere i venti della politica. E’ nata così, con l’escamotage del doppio gioco di parole, l’idea di mettere in piedi una rubrica, ospitata dal nostro autorevole Avanti! e rivolta ai suoi lettori, con la quale ogni lunedì facciamo il punto politico della settimana, quella trascorsa o che verrà.

Quella che ci siamo lasciati alle spalle è stata una settimana rilevante innanzitutto per ribadire un concetto per noi socialisti fondamentale: con la giustizia non si scherza. L’Aula del Senato ha respinto la mozione individuale di sfiducia al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che era stata promossa da Emma Bonino. La mozione “Tortora” – dal titolo carico di significato simbolico perché fa riaffiorare alla mente l’esempio più eclatante di malagiustizia in Italia – è stata sostenuta dal Psi con il voto favorevole di Riccardo Nencini. Un gesto importante, che avevamo condiviso in segreteria nazionale, che fa onore non solo ad una persona, ma ad una storia. Abbiamo preso atto del risultato dell’Aula ma certo non cambiamo il nostro giudizio negativo sulla gestione politica – e sottolineo, politica – di dossier decisivi da parte del Ministro Bonafede. Noi, con quel voto, abbiamo dato dei “messaggi” chiari: il primo, siamo rimasti fuori dai tatticismi di palazzo; il secondo, la giustizia deve essere garantista, giusta, mai giustizialista e forcaiola. Resterà saldo il sostegno al governo, ma chiediamo, con forza, la “fase 2” delle politiche sulla giustizia. La fase del risveglio e dell’azione, insomma, a cominciare da prescrizione, intercettazioni, Csm, sovraffollamento delle carceri.

Un altro argomento che ci sta molto a cuore, che sta creando fibrillazioni nel governo, è quello della scuola. Diciamocelo chiaramente: gli studenti, dai più piccoli a quelli che si apprestano a fare l’esame di maturità, non solo hanno accumulato debito formativo come conseguenza del lockdown e hanno, dal punto di vista relazionale, dovuto sopportare il peso dell’assenza della condivisione e del confronto quotidiani che, prima dell’emergenza sanitaria, erano considerati naturali, ma tutt’ora il loro futuro sembra essere rimasto appeso al limbo dell’incertezza. Quando riapriranno le scuole? Gli esami di maturità si faranno in presenza? E come rispondiamo agli studenti che, a causa del digital divide o della mancanza di strumenti, sono rimasti esclusi dalla didattica a distanza, rendendo così più dolorose le diseguaglianze? Perché il tema dell’edilizia scolastica è rimasto assente dal decreto rilancio?

E’ notizia di poche ore fa che si è concluso nella notte il vertice notturno indetto da Conte per trovare la quadra tra le due forze di maggioranza. Sciolto il nodo sulle modalità di svolgimento del concorso straordinario per assumere in ruolo 32 mila docenti precari: il concorso si farà, ma dopo l’estate. Noi avevamo chiesto le assunzioni per titoli, per ragioni di sicurezza e perché tutto, a cominciare dalla scuola, fosse in ordine per settembre. E’ una stagione che non avevamo mai vissuto prima d’ora e ci sembra una questione di buon senso chiedere che si assumano iniziative straordinarie. Bisogna stabilizzare i precari della scuola e bisogna farlo prendendo la strada più breve. L’accordo raggiunto nella notte è, invece, il modo “migliore” per farci arrivare a settembre senza un quadro organizzativo chiaro. Ma c’è ancora la strada degli emendamenti.

E noi non ci faremo trovare impreparati.

Enzo Maraio