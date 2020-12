“Veri Vidii Vidi – #ncesecrede!” sui social del Teatro Pamphilj

Ogni mercoledì alle ore 18:00, sulle pagine social del Teatro Villa Pamphilj, facebook, Instagram e Youtube, arriva il nuovo format di Andrea Cosentino, “Veri Vidii Vidi – #ncesecrede!”. Si inizia il 9 dicembre con “Ci sono più cose in cielo e in terra di quante ce ne stanno a mezz’aria”, di e con Andrea Cosentino, riprese, montaggio e post-produzione di Valeriano Solfiti.

Attore, autore comico e studioso di teatro, Premio speciale Ubu nel 2018, a Parigi Andrea Cosentino segue l’insegnamento del teatro gestuale di Philippe Gaulier della scuola mimica e di clown di Jacques Lecoq. Cosentino viene comunemente associato alla cosiddetta “seconda generazione” del teatro di narrazione, insieme ad Ascanio Celestini, Davide Enia e altri. L’attore è anche proprietario, conduttore e conduttrice unico/a di TeleMomò – la televisione autarchica a filiera corta.

Veri Vidii Vidi è una striscia settimanale di filmati brevi o brevissimi, che gioca a destrutturare il linguaggio del video-verità in rete, quasi sempre girato in maniera casuale e amatoriale. In un piano sequenza unico, senza apparenti artifici né interessi linguistici, si pretende di esporre la realtà pura. Salvo che, con la chiusura dei teatri, nello spazio pubblico irrompe l’attore, con i suoi travestimenti e trucchi da quattro soldi, e la realtà si disfa con inevitabili cortocircuiti di comica finzione.

Veri Vidii Vidi è una produzione Teatro Villa Pamphilj (direzione artistica di Veronica Olmi) e rientra in Romarama, il programma culturale promosso da Roma Capitale.