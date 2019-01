Verso lo sgombero di Casapound, arriva il sì del Campidoglio

Un intero immobile occupato abusivamente da quasi 15 anni, un’inchiesta della Corte dei conti, una delega alla Guardia di finanza per accertare e fotografare lo stato dei luoghi. Poi lo scorso ottobre i carabinieri respinti con insulti e minacce dopo che si erano presentati per effettuare il blitz. Adesso però sembra tutto pronto per lo sgombero: L’assemblea capitolina ha approvato a maggioranza una mozione proposta dal Pd che impegna la sindaca Virginia Raggi “ad intervenire presso il Ministero degli Interni, il prefetto e il questore” affinché sia predisposto lo sgombero immediato dell’edificio di Via Napoleone 111 illegalmente occupato dall’associazione CasaPound Italia.

Giovanni Zannola, primo firmatario del documento, nel presentare la mozione ha affermato: “In questi mesi si è usato sul tema degli sgomberi il pugno duro, noi chiediamo alla giunta di fare altrettanto con un edificio di pregio al centro di roma occupato ormai dal 2003, dove non si sa bene cosa accade dentro se non che si costruisce un odio profondo e messaggi negativi in città”.