Viktor Orban si differenzia dall’Europa anche sui vaccini

Viktor Orban, non contento di aver fino all’ultimo messo in discussione il bilancio europeo e il Recovery fund, convinto solo in extremis da Angela Merkel, allora al vertice del Consiglio Europeo, non perde occasione per differenziarsi e prendere decisioni contrarie a quelle adottate dall’ Unione Europea. L’ultima in ordine di tempo riguarda l’utilizzo dei vaccini per combattere la pandemia da coronavirus. Dopo aver approvato infatti il vaccino russo Sputnik V, la scorsa settimana l’Ungheria ha fatto la stessa cosa con quello cinese dell’azienda Sinopharm. Ma mentre l’Ema , l’azienda europea per i medicinali, sta valutando lo Sputnik V e le notizie che trapelano gli riconoscono una buona affidabilità che dovrà però essere confermata dal giudizio finale, nulla di certo si sa per il vaccino cinese. Eppure Orban ha dichiarato che la scelta sarà orientata proprio sul prodotto di Pechino. Del resto i media non perdono occasione di intervistare e ricevere i commenti positivi di cittadini ungheresi che vivono in Serbia dove è già in atto l’utilizzo del vaccino della Sinopharm. Approfittando dei ritardi che negli ultimi giorni si sono manifestati all’ interno dell’ Unione Europea per la distribuzione del vaccino della Pfizer, il Premier ha criticato i vertici europei di non fare abbastanza per la salute dei suoi cittadini e si è rivolto all’ aiuto russo e cinese.

In realtà questa scelta non nasconde motivazioni di ordine scientifico, considerato soprattutto tutti i dubbi che circolano tuttora sull’efficacia del prodotto cinese, ma invece confermano scelte di ordine politico che hanno visto negli ultimi tempi crescere notevolmente l’espansione del regime comunista di Xi Jimping nel territorio ungherese. Secondo notizie giornalistiche, confermate dal Governo, nel 2024 l’Università cinese di Fudan aprirà una sede a Budapest con la realizzazione di un campus universitario in cui saranno ospitati seimila studenti. Sarà il primo polo universitario cinese in Europa. In Ungheria esistono già cinque centri Confucio, che oltre all’ attività culturale svolgono, secondo l’intelligence americana, una vera azione spionistica. Non parliamo poi degli accordi commerciali sempre più sviluppati, che hanno preceduto di gran lunga l’accordo recentemente fatto dall’ Unione Europea con la Cina. La Huawei ha realizzato presso Budapest il più grande centro logistico europeo. L’importantissimo raccordo ferroviario Budapest Belgrado, strategico per l’economia magiara e per i collegamenti con i Balcani, è in fase di realizzazione con finanziamenti e manodopera cinese. C’è poi da dire che l’Università di Fudan, al contrario degli atenei del modo libero, che rispettano l’indipendenza scolastica si è distinta negli ultimi anni per una rigida e ossequiosa dipendenza dalle direttive politiche del Partito comunista cinese. Non è certo per caso che è stata scelta la capitale magiara per l’insediamento del campus perché in altre città europee ci sarebbero state proteste e disapprovazioni a livello amministrativo e politico per quella che sembra una vera e propria invasione culturale. Sull’importanza di questo insediamento cinese parla chiaro il fatto che gli operai cinesi e coloro che lavoreranno nel campus universitario riceveranno uno stipendio molto più alto delle paghe salariali in uso in Cina.

Alessandro Perelli