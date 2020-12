Virgilio Dagnino, economista e politico socialista

Tra i collaboratori di “Pietre”, la rivista di politica e cultura che dal 1926, alla vigilia della estinzione di ogni segno di democrazia per opera del fascismo, si pubblicò a Genova con un programma di lotta per la libertà, assieme a Franco Antolini, Umberto Segre, Mario Vinciguerra, Giuseppe Rensi, Ermanno Bartellini e altri giovani e meno giovani del mondo universitario c‘era Virgilio Dagnino, di appena 20 anni, molto promettente per la viva intelligenza, l’amore per lo studio e i forti interessi per le materie tecnico-finanziarie.

Nato a Sestri Ponente il 6 febbraio del 1906, Dagnino aveva compiuto con risultati brillanti gli studi primari e secondari e si era quindi iscritto all’Istituto Superiore di Commercio del capoluogo ligure, dove si era distinto per la propensione alla conoscenza delle teorie economiche più avanzate.

Allontanatosi nel ’27 da Genova per frequentare la Scuola allievi ufficiali di Torino, dovette per necessità ridurre la collaborazione alla rivista, che intanto si era trasferita a Milano diretta da Lelio Basso e si era aperta agli intellettuali antifascisti, tra cui Mario Paggi, Emiliano Zazo ed Eugenio Colorni, collegandosi con Napoli, Roma, Trieste, dove operavano giovani fortemente preparati come Giorgio Amendola, Emilio Sereni, Renato Treves, Ugo La Malfa.

In quello stesso anno si laureò con una tesi sui modelli industriali nazionali e internazionali, e con una borsa di studio passò a Ginevra per frequentare l’Institute Universitaire de Hautes Etudes Internationales. Nell’aprile del ’28 un attentato alla Fiera campionaria di Milano offrì l’occasione perché la polizia intervenisse pesantemente. Dagnino, che già si era avvicinato alle idee socialiste, si trovò coinvolto e venne prima arrestato, poi incorporato in una compagnia militare di disciplina. Tornato in libertà, si trasferì a Milano dove proseguì nell’attività scientifica e lavorò quale segretario generale dell’ANIC. Nel 1933 diede alle stampe “Tecnocrazia”, un’opera con la quale si rivelò profondo conoscitore dei meccanismi dei grandi istituti finanziari. Divenne quindi segretario alla presidenza della Montecatini. Erano incarichi che lo mettevano in rapporto coi migliori tecnici allora esistenti nei settori della chimica e della finanza, ma anche di antifascisti come Lelio Basso, Roberto Tremelloni, Rodolfo Morandi, Guido Mazzali e altri.

L’inizio della seconda Guerra mondiale nel ’39 e la partecipazione dell’Italia a fianco della Germania hitleriana nel ’40 ne rafforzarono le convinzioni antifasciste e socialiste. Collaborò allora a “Edificazione socialista”, “Rivoluzione socialista”, fogli clandestini, e con l’inizio della Resistenza lavorò per il Comitato Nazionale di Liberazione con incarichi di alta responsabilità.

Caduto il fascismo, intervenne nella vita interna del Partito Socialista e partecipò al dibattito sul suo futuro schierandosi con quanti sostenevano la repubblica, l’europeismo, l’autonomia e l’iniziativa dei socialisti. Assieme a Matteo Matteotti, Mario Zagari, Leo Solari, Giuliano Vassalli e ai francesi Guy Mollet, Marceau Pivert e altri diede vita alla corrente di “Iniziativa socialista” impegnata ad affermare un socialismo moderno, europeista, internazionalista, e fece parte del comitato di redazione del quindicinale omonimo che si pubblicò dal novembre del ’46 al giugno del ’48. Nei suoi scritti pose l’accento sul fatto che il socialismo non si realizza “fatalmente” ma solo avendo tutti “la forza e la costanza di volerlo e di edificarlo”.

Attestato su queste posizioni, nel gennaio del ’47 partecipò alla scissione dal PSI, fu tra i promotori del PSLI di cui scrisse il manifesto al paese e condiresse l’organo di stampa “l’Umanità”. Presto però la linea politica seguita da quel partito, la saragattizzazione, l’esagerato anticomunismo, le alleanze e la partecipazione al governo suscitarono in lui forti dubbi che ai primi del ’48 lo portarono con Livio Maitan e altri a promuovere il “Movimento Socialista di Unità proletaria” e a battersi per il successo del Fronte Democratico Popolare. Dopo la sconfitta del Fronte, che sollecitò una profonda riflessione tra i socialisti, egli rientrò nel PSI e fu costantemente su posizioni autonomiste. Scrisse ancora su varie riviste, distinguendosi per la robustezza dell’informazione ed esprimendo con una prosa limpida, armoniosa una visione moderna e aperta in relazione a importanti problemi economici e politici.

Negli anni 60, nel clima suscitato dalla idea della Costituente e della unificazione tra PSI e PSDI, partecipò al dibattito sul futuro del socialismo nel nostro paese e nel ’67 scrisse “Obsolescenza delle ideologie”, un opuscolo molto vivace che suscitò vivo interesse. Ebbe nuovi importanti incarichi di presidente, consigliere, amministratore di società, organismi industriali, ecc.,fu consigliere di ministri, partecipò a incontri internazionali e fu in primo piano nei confronti tra tecnici.

Nel 1975 fu con Giuseppe Marcenaro rifondatore della rivista pietre che durò fino al 1984.

Pur avendo una grande preparazione politica e partecipando alla vita di partito non ricercò mai la via del Parlamento, preferendo quella della dirigenza tecnica e degli studi di economia.

Nel 1983 ricevette il premio “Isimbardi” con una motivazione che ne ricordava la partecipazione alla Resistenza contro il fascismo, la figura di politico rinnovatore e oppositore di ogni forma di dogmatismo, la fedeltà agli ideali democratici e socialisti, la bravura di saggista, scrittore, studioso di problemi economici, la capacità di amministratore di aziende pubbliche e private. Morì a Milano il 27 febbraio 1997 lasciando un bellissimo ricordo di uomo intelligente, dinamico, altruista, impegnato al massimo, aperto al domani.

Giuseppe Miccichè