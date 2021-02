VISIONE DI FUTURO

Il discorso di Mario Draghi per chiedere la fiducia al senato è un discorso che punta sul Paese, sui cittadini e su una visione di furturo che guardi soprattutto a preservare un ‘posto’ da lasciare alle nuove generazioni.

“Il primo pensiero che vorrei condividere, nel chiedere la vostra fiducia, riguarda la nostra responsabilità nazionale. Il principale dovere cui siamo chiamati, tutti, io per primo come presidente del Consiglio, è di combattere con ogni mezzo la pandemia e di salvaguardare le vite dei nostri concittadini. Una trincea dove combattiamo tutti insieme. Il virus è nemico di tutti. Ed è nel commosso ricordo di chi non c’è più che cresce il nostro impegno. Prima di illustrarvi il mio programma, vorrei rivolgere un altro pensiero, partecipato e solidale, a tutti coloro che soffrono per la crisi economica che la pandemia ha scatenato, a coloro che lavorano nelle attività più colpite o fermate per motivi sanitari. Conosciamo le loro ragioni, siamo consci del loro enorme sacrificio. Ci impegniamo a fare di tutto perché possano tornare, nel più breve tempo possibile, nel riconoscimento dei loro diritti, alla normalità delle loro occupazioni. Ci impegniamo a informare i cittadini di con sufficiente anticipo, per quanto compatibile con la rapida evoluzione della pandemia, di ogni cambiamento nelle regole”.

E ancora per quanto riguarda il merito, i giovani e sempre il futuro.

“Questa è la nostra missione di italiani: consegnare un Paese migliore e più giusto ai figli e ai nipoti”, e si chiede: “Spesso mi sono chiesto se noi, e mi riferisco prima di tutto alla mia generazione, abbiamo fatto e stiamo facendo per loro tutto quello che i nostri nonni e padri fecero per noi, sacrificandosi oltre misura. È una domanda che ci dobbiamo porre quando non facciamo tutto il necessario per promuovere al meglio il capitale umano, la formazione, la scuola, l’università e la cultura. Una domanda alla quale dobbiamo dare risposte concrete e urgenti quando deludiamo i nostri giovani costringendoli ad emigrare da un paese che troppo spesso non sa valutare il merito e non ha ancora realizzato una effettiva parità di genere. Una domanda che non possiamo eludere quando aumentiamo il nostro debito pubblico senza aver speso e investito al meglio risorse che sono sempre scarse. Ogni spreco oggi è un torto che facciamo alle prossime generazioni, una sottrazione dei loro diritti. Esprimo davanti a voi, che siete i rappresentanti eletti degli italiani, l’auspicio che il desiderio e la necessità di costruire un futuro migliore orientino saggiamente le nostre decisioni. Nella speranza che i giovani italiani che prenderanno il nostro posto, anche qui in questa aula, ci ringrazino per il nostro lavoro e non abbiano di che rimproverarci per il nostro egoismo”.

Per quanto riguarda le tanto attese Riforme:

“Il problema sta forse nel modo in cui spesso abbiamo disegnato le riforme: con interventi parziali dettati dall’urgenza del momento, senza una visione a tutto campo che richiede tempo e competenza. Nel caso del fisco, per fare un esempio, non bisogna dimenticare che il sistema tributario è un meccanismo complesso, le cui parti si legano una all’altra. Non è una buona idea cambiare le tasse una alla volta. Un intervento complessivo rende anche più difficile che specifici gruppi di pressione riescano a spingere il governo ad adottare misure scritte per avvantaggiarli. Inoltre, le esperienze di altri paesi insegnano che le riforme della tassazione dovrebbero essere affidate a esperti, che conoscono bene cosa può accadere se si cambia un’imposta. Ad esempio la Danimarca, nel 2008, nominò una Commissione di esperti in materia fiscale. La Commissione incontrò i partiti politici e le parti sociali e solo dopo presentò la sua relazione al Parlamento. Il progetto prevedeva un taglio della pressione fiscale pari a 2 punti di Pil. L’aliquota marginale massima dell’imposta sul reddito veniva ridotta, mentre la soglia di esenzione veniva alzata”.

Non dimentica poi la politica Estera:

“Nei nostri rapporti internazionali questo governo sarà convintamente europeista e atlantista, in linea con gli ancoraggi storici dell’Italia: Unione europea, Alleanza Atlantica, Nazioni Unite. Ancoraggi che abbiamo scelto fin dal dopoguerra, in un percorso che ha portato benessere, sicurezza e prestigio internazionale. Profonda è la nostra vocazione a favore di un multilateralismo efficace, fondato sul ruolo insostituibile delle Nazioni Unite”.

Infine conclude:

“Questo è il terzo governo della legislatura. Non c’è nulla che faccia pensare che possa far bene senza il sostegno convinto di questo Parlamento. È un sostegno che non poggia su alchimie politiche ma sullo spirito di sacrificio con cui donne e uomini hanno affrontato l’ultimo anno, sul loro vibrante desiderio di rinascere, di tornare più forti e sull’entusiasmo dei giovani che vogliono un paese capace di realizzare i loro sogni.

Oggi, l’unità non è un’opzione, l’unità è un dovere. Ma è un dovere guidato da ciò che son certo ci unisce tutti: l’amore per l’Italia”.

Il segretario del Psi Enzo Maraio ha così commentato:

“Scuola, innovazione, sanità, ambiente, riforme, fisco e politiche migratorie. Oggi a Mario Draghi mancava solo un garofano all’occhiello. Siamo custodi di una tradizione antica ed oggi abbiamo ascoltato parole in sintonia con la cultura socialista e liberale. Quella più nobile, più seria. Daremo un nostro contributo affinché ogni riflessione si trasformi in fatti, daremo un contributo per unire, per fare sintesi fra le diverse sensibilità”.

Per i socialisti è intervenuto in Aula il senatore Riccardo Nencini per il quale “un governo di larga unità, un cambiamento della scena politica, un deciso europeismo, sono fattori che spingono all’ottimismo”. “La fase che oggi si apre è un’opportunità per l’Italia. Si è scritto che il suo governo rappresenta la fine della politica ma dissento”- ha proseguito Nencini.

“L’uscita dalla crisi non è stata un salto nel buio. Si è trovata una soluzione di alto profilo grazie alla visione lunga del Presidente della Repubblica. Una decisione politica maturata in Parlamento che il Quirinale ha agganciato ad una interpretazione da manuale della Costituzione: l’esaltazione della politica e del diritto. Ha di fronte un paese piegato dalla crisi, con rapporti di forza sociali ridisegnati con brutalità, più che dal merito, dal privilegio, nondimeno una nazione civile che si è rimboccata le maniche, che ha pianto i suoi cari senza rinunciare alla vita benché abbia visto sfilare le casse da morto sui camion dell’esercito. La cura è quel riformismo umanitario che è la cornice del suo intervento. L’oggi: priorità alla scuola, vaccinazione di massa, interventi per creare lavoro e ridurre le diseguaglianze. Domani: spendere bene i fondi del Recovery Plan, le tre grandi riforme, la transizione ecologica. Il governo Draghi – prosegue Nencini- non ha precedenti.

È la fine di un sistema, non è il commissariamento della politica. Le potenzialità ci sono tutte per costruire una democrazia dove si confrontino conservatori e riformisti, dove si cancelli uno dei fattori più aberranti dell’ultimo trentennio: la delegittimazione dell’opposizione, la trasformazione dell’avversario in nemico, e di conseguenza toni da puritanesimo ipocrita. Proprio perché nelle fasi di passaggio si ridisegna la geografia dei poteri, la centralità del Parlamento di cui lei si è fatto garante è indispensabile per creare quello spirito repubblicano necessario a superare l’emergenza. Alla luna di miele seguiranno mesi più complicati, ma se la meta è uno Stato più umanizzato dove chi ha vent’anni abbia pieno diritto di cittadinanza, dove inclusione e modernizzazione non siano slogan ma politiche attive, lei troverà i socialisti lealmente al suo fianco anche nelle ore più buie. La cornice europeista nella quale il suo esecutivo si pone – UE dotata di un bilancio comune e in stretto rapporto con gli Stati Uniti per sostenere al meglio la sfida cinese – è la strada maestra. Questa prova non riguarda solamente il professor Draghi. Questa prova riguarda ciascuno di noi. Si chiama responsabilità e si declina con senso del dovere. Ci fecero i conti, settanta anni fa, i nostri nonni e i nostri genitori. La responsabilità, com’è noto, ci rende meno liberi e però è il passo necessario a diventare adulti” – ha concluso.

