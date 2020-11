Vittime del dovere, quando la norma riguarda i militari

Le Vittime del dovere, sono coloro che hanno subito danni ed anche la morte, nell’esecuzione del loro dovere (specifiche attività di cui all’art. 1, co. 563, L. 266/06), e i c.d. equiparati alle vittime del dovere, cioè coloro che hanno subito infermità o sono deceduti in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l’ordinarietà. In questi casi, con il riconoscimento della causa di servizio, sussiste il diritto ad ottenere anche il riconoscimento dello status di vittima del dovere e delle relative prestazioni.

Tra queste, oltre all’equo indennizzo, la speciale elargizione, lo speciale assegno vitalizio e l’assegno vitalizio. In caso di morte, queste prestazioni sono erogate ai superstiti.

In realtà, specialmente con riferimento ai militari, compresi quelli di leva, l’applicazione della disciplina ha mostrato particolari criticità, dovute ad un comportamento ostativo del Ministero della Difesa. In qualità di legale e di Presidente dell’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto ho, più volte, denunciato i ritardi e le lentezze della burocrazia, e l’illegittimità di alcuni dinieghi. In più, ho sollecitato la necessità di una maggiore efficacia degli strumenti di prevenzione primaria.

Nel corso della trasmissione “Vittime del dovere, serve maggiore attenzione”, è stata affrontata tale problematica, e sono intervenuti

• Carlo Calcagni, Colonnello Ruolo d’Onore Esercito Italiano e membro dell’ONA;

• Gaetano D’Onofrio Sottufficiale Marina Militare Italiana in congedo;

• Enzo Vanzan papà di Matteo Vanzan primo caporal maggiore dei Lagunari, morto nel 2004 in combattimento in Iraq durante l’operazione Antica Babilonia.

Quinta puntata ONA TV: consulta il video della trasmissione.

In studio il conduttore Dott. Massimo Maria Amorosini, giornalista e conduttore televisivo.

Poi il sottoscritto avvocato Ezio Bonanni presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto.

Le Forze Armate hanno pagato un duro tributo al loro impegno nelle diverse missioni di pace. I nostri militari sono stati esposti a nanoparticelle, con metalli pesanti, e a radiazioni per l’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito. In questo modo, anche per il programma vaccinale errato, è ancora in corso una epidemia.

Così, per quanto riguarda l’ex Sottoufficiale Gaetano D’Onofrio, che ha illustrato la sua vicenda. Questi ha svolto servizio nella Marina Militare Italiana, imbarcato nelle unità navali zeppe di amianto.

Si è visto negare i suoi diritti, ed è per questo che l’ONA ha attivato la sua tutela.

Il caso più emblematico è quello del Colonnello Carlo Calcagni. Il Colonnello, infatti, nel corso della trasmissione, ha insistito sui ritardi e su alcune situazioni singolari che sono state approfondite nell’editoriale pubblicato su ONA Notiziario Amianto.