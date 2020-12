Viva il Capodanno!

Care compagne e cari compagni,

come di consueto voglio consegnare all’Avanti! la mia lettera di fine anno ai Giovani Socialisti.

Penso che la fine dell’anno sia un momento importante, e non è vero che dobbiamo odiare il Capodanno come invece invita a fare Gramsci. Proprio il concepire un confine, tra un periodo della nostra vita e un altro, è utile; sacro, in altre epoche. Dobbiamo comprendere l’importanza dei riti, delle ricorrenze e dei loro significati, e della loro incidenza sulle nostre coscienze.

In particolare mi sento di lodare il significato del Capodanno, che ci invita a tracciare un confine tra un “prima” e un “dopo”, e quindi a fare un bilancio di quello che è stato e ad elencare buoni propositi per quello che sarà. Il Capodanno ci invita ad essere migliori, e nessuna battuta sui corsi in palestra disattesi potrà cancellare il profondo momento riflessivo del “prima”, e la grande energia vitale che si respira agli inizi del “dopo”.

E siccome la FGS è cara a Giano, penso che il Capodanno sia anche un bel momento per i giovani socialisti. Anche quest’anno, malgrado tutto. Innanzitutto perché so che tutti voi festeggerete al meglio le ultime ore di questo 2020, conoscendo il vostro indomabile spirito gaudente. Per il resto sono convinto che anche nella fase riflessiva del Capodanno la FGS debba gioire. Se facciamo un bilancio del 2020 c’è da rimaner contenti.

Per dimostrarlo, a noi stessi e a chi ci segue da fuori, più che le parole ci sono da complimento i fatti: e per questo sono contento di annunciarvi l’uscita del nostro secondo Bollettino, che contiene la sintesi di tutte le cose più importanti fatte in più di un anno di attività. Michael Sommovigo, che lo ha impaginato, lo devo ringraziare.

Questa seconda edizione del Bollettino arriva dopo un anno che sicuramente non dimenticheremo mai: il Covid19 ha strappato il protagonismo di tutto il 2020, che ricorderemo come uno degli anni più travagliati della nostra vita. La FGS però non si è lasciata intimidire, e con spirito missionario ha continuato le proprie attività in tutte le modalità possibili. Mentre c’è chi è rimasto fermo, noi continuiamo a fare passi avanti nel nostro cammino.

Questo Bollettino inizia dove ci eravamo lasciati con l’ultimo, e stavolta – come promesso – abbiamo dato un po’ più di spazio alle attività sui territori, che in tutto questo tempo sono cresciute in numero e in qualità. Mettendo le cose in fila viene fuori un’immagine bellissima della FGS. Formazione, attivismo, amicizia. Veramente: di qui si passa!

Il 2020 è stato un vero e proprio annus horribilis, per due ragioni principali. La prima, la più ovvia: un anno pessimo per la salute pubblica. Sono morte tante persone, direttamente o indirettamente a causa del Covid, e molte altre hanno subito sulla propria pelle gli effetti della malattia. L’Umanità ha conosciuto tante epidemie nella sua storia, ma ognuna è diversa dall’altra: questa sta avendo effetti meno esibizionisti ma comunque terribili, e che misureremo a lungo. Dalle notizie che leggo sembra che la pandemia sarà probabilmente l’acceleratore che consegnerà alla Cina la leadership mondiale: un evento epocale, al quale non siamo pronti.

La seconda ragione è altrettanto grave: il 2020 ha restituito agli italiani una Democrazia gravemente malata. Anche rispetto a questo non siamo pronti. L’ho già scritto: quest’anno al Parlamento è stato detto più volte che non serve. In tutta la gestione della pandemia è stato informato praticamente solo a cose fatte, con gli Stati Generali è stato scavalcato, col referendum è stato dimezzato, con le task force è stato esautorato. Se è vero quello che dice Riccardo Nencini, e cioè che nel momento politico più importante di sempre – la legge di bilancio e la decisione su cosa fare dei soldi europei – nel Parlamento regna il silenzio, allora non possiamo far finta di niente. Tagliano i politici e li sostituiscono con i tecnici (scelti da chi?). Si vocifera di una privatizzazione dei servizi segreti. Del Recovery plan ancora non si conosce quasi nulla. Il dibattito pubblico sul nostro futuro non esiste. L’organo che rappresenta il popolo sovrano è delegittimato e non fa niente. Qui stanno accadendo cose gravi, e quasi nessuno si preoccupa.

I buoni propositi è giusto che uno li elenchi nella propria intimità. Per sfizio vorrei esplicitarne uno: parleremo di beni comuni, che sono la leva con cui far rotolare verso la fine della Storia questo sistema capitalista malato, e che con la pandemia ha mostrato tutte le sue evidenti criticità. Vedrete.

La speranza è che il 2021 sia l’anno del riscatto: sia quello dell’umana conoscenza contro il Covid-19, sia quello della coscienza Democratica contro questa brutta oligarchia neocorporativa. Per il primo abbiamo l’arma del vaccino; per il secondo serve spirito evangelico e tanta voglia di litigare.

La FGS sa maneggiare quest’arma, e con l’anno nuovo è pronta a sfoderarla.

Di cuore, auguri a tutte e a tutti voi!

Enrico Maria Pedrelli

Segretario Nazionale FGS