Vivi e lascia vivere, la rinascita dal dolore

“Vivi e lascia vivere”: ovvero la capacità di riprendere in mano la propria vita; perché “bisogna trasformare il dolore in forza”. Così l’attrice Elena Sofia Ricci ha commentato la nuova fiction in sei puntate (ciascuna di due episodi) di cui è protagonista dal titolo: “Vivi e lascia vivere” appunto. “Se c’è una cosa che ci offre il dolore è la capacità di cambiare e di essere migliori”, prosegue l’attrice, riprendendo ciò che viene detto anche in un episodio della prima puntata.

Questo la fiction lo mette bene in evidenzia. Laura Ruggero è una donna, sposata con tre figli, che un giorno scopre che il marito Renato (interpretato da Antonio Gerardi) l’ha tradita e si è ricostruito una nuova vita e una nuova famiglia lontano da loro. Decide di non rivelare nulla ai figli, ma di dire loro che il loro padre è morto per un tragico incidente. Per ferirli meno, forse, perché lo shock è forte per tutti. Superata la prima fase, in cui lei rimane molto interdetta e attonita, la rabbia, l’orgoglio, la voglia di riscatto e di rivincita si fanno largo in lei. La stessa forza che cerca di infondere ai figli: “ce la siamo sempre cavata bene insieme, noi quattro, finora; lo faremo anche ora. Ce la faremo”. Solamente che i problemi non mancheranno, perché nel frattempo lei perde il lavoro e anche le figlie Giada (Silvia Mazzieri) e Nina (Carlotta Antonelli) si mettono nei guai. Anche il figlio Giovanni (Giampiero De Concilio) rimane come bloccato e non riesce più a scendere in acqua, a gareggiare. Dunque è la storia di emancipazione di questa donna-coraggio, che si re-inventa, ma anche di come uscire dalle difficoltà e dal dolore, qualunque sia la causa: una delusione, una separazione, un tradimento (come può essere per Laura); una paura, anche dei propri limiti e di superare le ragioni che impediscono una crescita e di avere coraggio (come per Giovanni); un momento di sbandamento oppure una fase di passaggio, di ribellione e protesta (come può essere per la più piccola delle due sorelle); oppure per un senso di abbandono e di solitudine, per essersi sentita incompresa, che fa agire con incoscienza a proprio rischio e pericolo la più grande delle sorelle, quella che forse soffre maggiormente la perdita del padre.

Ad aiutare Laura ci sono l’amica Rosa (Bianca Nappi) e la sorella del marito Marilù (interpretata da Iaia Forte). Lei cercherà di mettere su un’attività tutta sua; ma, dal passato, ritorna un uomo misterioso, una sua vecchia conoscenza: Toni Romani (alias Massimo Ghini). A lui lei si rivolgerà per uscire dalla difficile situazione; perché “è ora di regolare i conti col passato e pareggiarli”.

Dunque una fiction incentrata sulla rinascita, sul riscatto, sulla voglia di rivalsa. Soprattutto al femminile. Il messaggio è racchiuso nelle parole di Laura, alias Elena Sofia Ricci. “Vado a riprendermi la mia vita”, dice all’amica annunciandole la sua volontà di mettere su un’attività sua. La donna è ben consapevole che “non è facile ripartire e ricominciare da zero”; ma anche la sorella dell’ex marito la esorta a reagire: “ti devi rialzare”, “l’importante è ripartire”, la intimano con l’amica. Per quanto presa dalla disperazione, dopo un tentativo di suicidio, Laura si dimostra una donna forte e piena di coraggio, intraprendente e indipendente, che sa rimettersi in gioco e anche in discussione. Cambia. Ed è il cambiamento che sconvolgerà la vita di tutti i protagonisti. La donna si fa più astuta, ma anche più determinata. Il suo grido di rispetto e di emancipazione lo rivela nella sua affermazione di dignità: “non permetterò mai più a nessuno di umiliarmi così; questa è l’unica certezza che ho”, come ha fatto il marito, che si è ricostruito una famiglia a Tenerife.

Una donna che pretende pari diritti e doveri, rispetto appunto per la sua persona. Laura sa che ha perso tutto, ma è pronta a ricostruire daccapo qualcosa di nuovo e diverso, forse migliore; “di più vivo e vero” dice, più ricco di emozioni quasi, che senta più ‘suo’. “Bisogna toccare il fondo per risalire”, è la lezione dal gruppo di ascolto cui si rivolge. Lei l’ha toccato, la sua disperazione è stata forte, ma ora è disposta alla reazione e a tornare all’azione. Innanzitutto azzerando tutto ciò che fa male: “noi abbiamo smesso di esistere per te tanto tempo fa, ora tu smetti di esistere per noi” dice al marito, nel momento stesso in cui comprende che lui ha fatto la sua scelta e preso la sua decisione. Da quel momento ognuno andrà per la sua strada; le loro vie e vite si separano, ora per lei incomincia il “suo secondo tempo”. Tuttavia, per quanto appaia per poco, anche la figura di Renato è significativa del messaggio che la fiction vuole veicolare: il dolore ci dà l’opportunità di cambiare ed essere migliori. Lui le dice che lì, per quel figlio che gli è arrivato a Tenerife da un’altra donna, lui “vuole essere un padre migliore” di quanto non lo sia stato per loro. Dunque non c’è un giudizio, una presa di posizione a favore o contro, quanto far vedere un’evoluzione che nasce da un momento di crisi.

Probabilmente, senza quella separazione e quel tradimento, Laura non avrebbe mai avuto il coraggio di dimostrare a se stessa ciò di cui era capace. Ed è proprio questo uno dei punti centrali di “Vivi e lascia vivere”, soprattutto delle protagoniste femminili. Per ricercare la sua indipendenza Giada cerca di fare “qualcosa di diverso. Adesso, subito. Poi qualcosa succederà”, un po’ come la madre. Pur di trovare un lavoro e guadagnare dei soldi, finisce a fare la spogliarellista; e sarà proprio il manager a infonderle quella convinzione in se stessa e a farle superare tutte le sue insicurezze ed a portarla a credere in se stessa, involontariamente; anzi, scoraggiandola all’inizio, non credendo in lei. Vedendo tutta la sua ostinazione, infatti, si ricrederà. Se pensava non potesse diventare una spogliarellista valida, poi la inviterà a ritornare, a riprovare, perché capisce che lei voleva essere di più, poteva essere di più, molto di più. Ed è proprio di questo volere di più (da se stessa e dagli altri, per sé e per la propria famiglia) che ben si intende sua madre Laura.

Quindi la storia di chi, dopo aver rischiato di perdere tutto, soprattutto le protagoniste femminili, esce dalla sua comfort zone per rischiare, osare e ricercare qualcosa di più e meglio, la propria realizzazione, soprattutto come persona e come donna, l’autorealizzazione e la propria libertà; per ottenere il rispetto per la sua integrità e la sua dignità.

Una storia a più livelli, a dimostrare che le difficoltà e le cause del dolore possono essere tante, a diverse fasce di età, in diversi modi; ma se ne può uscire solamente con la determinazione, il coraggio, la voglia di cambiamento e la capacità di rischiare nuovamente tutto. Per quanto paladina di questa battaglia e l’esempio venga portato su tutti da Laura. In questo il carisma di Elena Sofia Ricci è indescrivibile.

Quasi monotematica in questo la serie, per la regia di Pappi Corsicato. Persino monocolore.

Infatti vediamo prevalere, tra tutti i toni usati, quello del verde petrolio: indossato dalla protagonista, ma anche dagli altri attori, per la maggior parte delle scene degli episodi, dove è quasi sempre presente in maniera preponderante. Forse ha un significato e una simbologia intrinseca, a ragionarci bene. Il verde petrolio o blu petrolio è un colore appunto a metà tra il verde e blu: il primo da sempre è simbolo di speranza e il secondo di libertà; le cose che Laura ricerca e le sensazioni che vuole infondere anche ai figli. Inoltre, nell’architettura e nel design di interni, spesso viene usato per esaltare altri particolari e dettagli: negli indumenti di Laura, ad esempio, valorizza lo sguardo deciso, intenso, quasi di sfida, che la protagonista getta, in particolar modo agli uomini; quasi un grido silenzioso di riscatto e di dominio, accentuato dai tratti del volto e degli occhi di Elena Sofia Ricci. Un colore che si è andato imponendo nel tempo per la sua eleganza, un tono deciso e chic: quello che dà autorevolezza a una donna semplice come Laura ad esempio. Esprime anche una certa vitalità in modo affascinante. Ha un tono deciso e sicuro, di quella stessa sicurezza che Laura vuole darsi e dare agli altri, soprattutto ai figli. Sicuramente è anche una tonalità dominante, in grado persino di rendere a livello ottico le realtà circostanti più piccole in prospettiva, meno appariscenti. Il verde o blu petrolio (auto)esalta chi ne è connotato e quasi toglie spessore ai soggetti circostanti. Simbolo anche di raffinatezza, molto sottile proprio per la sua sfumatura particolare a metà tra due tinte importanti, spesso è simbolo anche di tranquillità e relax che infonde, per il senso di decisione che dà. Ben definito, sicuramente è associabile a una personalità forte come quella della protagonista della fiction. Non solo. Di solito, infatti, il verde è ritenuto, negli effetti terapeutici dei colori, un elemento cromatico in grado di ridurre lo stress e infondere un senso di calma, di benessere fisico persino, di sollievo e pace. Sembra migliori anche la riflessione e la creatività. Ha il potere di calmare e allo stesso tempo di caricare di energia. Nella “terapia cromatica” funziona come rimedio per ansia, rabbia e per ritrovare calma interiore. Il verde è legato alla speranza, alla ricchezza (del denaro), ma anche alla rabbia. Tutti elementi che Laura ha. Il fatto di usarlo nella sfumatura del verde petrolio, ne accentua il senso di ‘forza’.

Il verde petrolio non è un semplice verde; non è come tutti gli altri, è un tono particolare; è un po’ come il verde bottiglia, molto più ‘carico’, più scuro forse, meno brillante, eppure in grado di risaltare ed esplodere quasi di più.

Potrebbe a questo punto essere fatto lo stesso discorso e ragionamento che veniva effettuato per il vestito di Rossella O’Hara su D di Repubblica (nella sezione donna e moda) dalla psicologa Brunella Gasperini, a dimostrazione di quanto l’aspetto psicologico e metaforico conti anche nella fiction “Vivi e lascia vivere”. La psicologa afferma: “verde bottiglia è anche il meraviglioso abito dell’indimenticabile Rossella O’Hara in Via col Vento (del 1936), personaggio femminile indomabile, eterno nell’immaginario collettivo. Forse non è un caso che il suo abito, eccentrico e perfetto, ricavato dalle tende di casa in un momento di miseria e di disperazione, sia proprio verde, colore che simboleggia il bisogno di ripartire, di svoltare, di resistere. Il colore appunto della rinascita”. Lo stesso può dirsi di Laura: la sicurezza che sa infondere ai figli ne farà il simbolo della rinascita. Saprà sempre cosa vuole e cosa fare, pur nell’incertezza della sua situazione. Pur nella disperazione, dimostra calma ai figli, cerca di dare loro stabilità ed equilibrio. Forse per questo riuscirà a diventare per loro un punto di riferimento, ad essere ritenuta affidabile, nonostante non credano neppure più in lei inizialmente – sconvolti -. Saprà perciò guadagnarsi la sua rispettabilità. E regalarsi e donare un’altra vita.

E non è un caso che Pappi Corsicato non sia nuovo a storie di donne che sanno rivendicare il loro posto nel mondo, anche rispetto a uomini che le avevano quasi surclassate, deluse, umiliate, sfruttate, denigrate, semplicemente sottovalutate nelle loro potenzialità e nel loro ‘peso’ e ‘privilegio’. Donne che pretendono che sia lasciato loro il loro spazio per esprimersi, in libertà. È un po’ quello che accade ne “Il volto di un’altra” (sulla chirurgia estetica tra l’altro), con Laura Chiatti, sempre per la regia di Pappi Corsicato. Una donna, resasi conto di essere stata utilizzata e strumentalizzata dal marito in ogni modo e situazione per il proprio interesse, successo e per la propria carriera, lo ‘sbugiarda’ con la sua verità: smascherandolo e anche auto-denunciandosi, cioè confessando la sua precedente complicità.

Di sicuro il personaggio di Elena Sofia Ricci assume un altro volto, un altro sguardo, un’altra espressione, quasi fosse ‘il volto di un’altra’ donna, cambiata. Di sicuro, se ne “Il volto di un’altra” c’era la chirurgia estetica al centro, cioè l’importanza dell’apparenza più della sostanza, qui in “Vivi e lascia vivere” vediamo Giada alle prese come spogliarellista; come se il fisico di una donna, la sua avvenenza, contasse più delle sue doti intellettive, delle sue abilità e capacità per avere successo. Forse il fatto che Laura sia una semplice cuoca, ne mette in risalto la sua intraprendenza, senza dover ricorrere alla sensualità per avere successo e realizzarsi. Tra queste somiglianze ed analogie tra il film e la fiction dello stesso regista, sorge un interrogativo aperto: riuscirà alla fine Laura a svelare la verità sul loro padre ai figli? Confesserà e rivelerà loro come sono andate veramente le cose, come fa Belle (alias Laura Chiatti) ne “Il volto di un’altra”? In fondo, alla base di entrambe le trame dei due prodotti c’è sempre un incidente (molto metaforico) che rompe l’equilibrio e dà avvio al cambiamento. Quasi un momento di epifania (per dirla con Joyce e Virginia Woolf), di presa di coscienza, di un destino che sembra avverso che costringe i protagonisti a mettersi in discussione, di fronte a se stessi, per un esame di coscienza anche. Senza autocommiserarsi, nella disperazione ci si chiede cosa si vuole essere e diventare più che dove si sia sbagliato; non ci si compiange, né si rimpiange nulla; ma, anzi, la spinta propulsiva verso il nuovo si fa ancora più forte per andare avanti.

Sicuramente Elena Sofia Ricci è adatta al ruolo di donna matura e madre che si fa carico di tutto. Però forse avremmo visto bene anche Laura Chiatti nella fiction “Vivi e lascia vivere”, forse proprio nel ruolo di una delle sue figlie. Tuttavia, soprattutto Silvia Mazzieri ci sembra molto valida in quello di Giada; in una scena ricorda un po’ “Non smettere di sognare”, una storia alla “Flashdance”, perché anche per lei sarà come forgiare la sua personalità per essere una donna più forte e sicura, più carismatica. Quasi l’alter ego-specchio della madre, con lei porta il messaggio positivo del film. Come il verde, anche l’abbigliamento e le scritte sulle maglie delle due donne ne evidenziano la morale: “portons du bonheur” per Laura (portiamo felicità); e “make love not war” (fate l’amore non la guerra), per Giada.

“Vivi e lascia vivere” è il grido di chi pretende il proprio spazio, la propria libertà di azione e di auto-realizzazione, di chi si va a riprendere la propria vita. Un po’ come a dire, per citare “Dirty dancing”, “questo è il mio spazio, quello il tuo: io non entro nel tuo e tu nel mio. Senti il battito del mio cuore? Segui quel ritmo”. E qui il cuore batte forte nelle protagoniste. C’è un forte senso di vitalità che quasi esplode, esaltato proprio da quel verde petrolio così dominante. Per tanti colpi di scena che sicuramente verranno e un finale tutto da scoprire e da costruire. Con la famiglia e l’amicizia sempre come capisaldi da difendere ostinatamente.

Un verde però utilizzato in tutte le sue tonalità (anche dell’azzurro e del turchese o del verde acqua marina), come a mostrare tutte le sfaccettature e le emozioni, i sentimenti, dell’animo umano. La fiction pulsa di vita vera, soprattutto ricordando la crisi del mondo del lavoro in genere, in particolare in un periodo e in un momento come quello che stiamo vivendo adesso e ora. Una storia così attuale e universale, corale, da essere realistica, quanto drammatica e che ne favorisce l’immedesimazione: ognuno, ogni donna in particolare, può riconoscersi in Laura; ogni ragazza nelle sue figlie adolescenti e ogni giovane in Giovanni, un ragazzo come tanti; ogni uomo in Renato e ogni famiglia nella loro.

Barbara Conti