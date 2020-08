Voilà le tour de France. Si parte da Nizza

Ci siamo, domani si parte.

Si parte da Nizza, una delle città che in questo periodo è più vulnerabile dal punto di vista sanitario a causa del gran numero di nuovi contagi covid19 registrati nei giorni in tutto il dipartimento delle Alpi Marittime.

A Nizza e dintorni il Tour pedalerà per tre giorni e per tre tappe, lungo strade che il Prefetto Gonzales spera saranno semideserte, “state a casa”, ha tuonato.

Il regolamento prevede che ogni squadra dovrà lasciare la competizione qualora vengano riscontrate almeno due positività covid all’interno del team, meccanici e collaboratori compresi.

La corsa si svilupperà su 21 tappe e si concluderà il 20 settembre a Parigi sui Champs- Elisées, come da tradizione.

Le tappe di montagna saranno otto, con quattro arrivi in salita: Orcières-Merlette, Puy Mary, Grand Colombier, Méribel Col de la Loze.

Ci sarà una cronometro individuale e sono previsti due giorni di riposo. 3.470 i chilometri totali.

Il simbolo del primato sarà ancora la maglia gialla, indossata per la prima volta alla partenza dell’undicesima tappa dell’edizione 1919 dal ciclista parigino Eugène Christophe, vincitore in carriera anche della Milano-Sanremo del 1910.

L’idea di far indossare al leader della corsa una maglia gialla sembra sia venuta a tal Baugé e fatta propria da Henri Desgrange, mitico organizzatore dei Tour di cento anni fa.

L’ultimo italiano ad indossare la maglia gialla è stato nel 2019 l’abruzzese Giulio Ciccone. L’ha portata per un giorno, guadagnata dopo un bel piazzamento nel tappone che arrivava a La Planche des Belles Filles.

Il prossimo connazionale a vestirla potrebbe essere il neo-campione europeo Giacomo Nizzolo; del resto il percorso della prima tappa Nizza-Nizza gli si adatta ed il brianzolo di maglie particolari e colorate se ne intende davvero.

Domenica scorsa infatti ha vinto il Campionato Italiano ed ha messo nell’armadio la maglia tricolore; in settimana ha tagliato per primo il traguardo del Campionato Europeo alla fine di una volata magistrale ed ha fatto posto anche per la maglia bianca e blu che identifica il campione continentale. In quell’armadio c’è ancora posto. Chissà.

Da quella prima volta del 1919, tappa Grenoble-Ginevra, è però anche accaduto che a volte la maglia gialla non la portasse nessuno.

L’elvetico Ferdi Kubler nel 1950 preferì partire con la maglia della nazionale svizzera dopo che Fiorenzo Magni, leader della corsa, si ritirò dal Tour per protesta per via delle minacce subite dagli spettatori.

Il grande Merckx non la indossò in una tappa dell’edizione 1971, in segno di rispetto verso l’altrettanto grande Luis Ocana, caduto in discesa sui Pirenei, a cui per questo motivo l’aveva tolta.

Stessa cosa fece Joop Zoetemelk nel 1980, dopo aver preso la maglia a Bernard Hinault a causa di un infortunio, Lance Armstrong la lasciò in camera per un giorno dopo una caduta di David Zabriskie nel 2005 e Chris Froome nel 2015 non la mise in ossequio a Tony Martin ed alla sua clavicola rotta.

Proprio Chris Froome sarà uno dei grandi assenti di questa edizione, dirottato dal Team Ineos verso la Vuelta de Espagna, in calendario da martedì 20 ottobre, con l’auspicio che per allora l’attuale precario periodo di forma diventi solo un ricordo.

Ineos ha riservato lo stesso trattamento a Geraint Thomas, non iscritto al Tour perché anche lui non in forma e destinato ad essere tra i partenti del prossimo Giro d’Italia (dal 3 al 25 ottobre 2020).

Persi per strada due corridori che hanno dominato 5 delle ultime 6 edizioni, Ineos ha comunque in organico due grandi pretendenti alla vittoria finale, potendo schierare il dominatore del Tour 2019 Egan Bernal ed il piccolo Richard Carapaz, vincitore del Giro d’Italia 2019.

Niente male, vero?

A rendere loro la vita difficile ci saranno in primo luogo quelli della Jumbo Visma con Roglic e Doumolin, asssititi da Van Aert, Bennett e Gesinck.

Gli italiani iscritti sono sedici, alla ricerca di un successo parziale, magari nelle volate con Nizzolo, Colbrelli e Viviani.

Nel novero dei pretendenti al podio anche i colombiani Lopez e Quintana insieme ai francesi Pinot ed Alaphilippe.

I transalpini non vincono il Tour da ben trentacinque anni e forse neppure questa è la volta buona.

Marco Burchi