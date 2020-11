Webinar delle Città del Vino sul Patto di Spello

L’Associazione Nazionale Città del Vino ha organizzato per domani mattina, giovedì 26, alle ore 10:00 un webinar dal titolo “Patto di Spello. Per l’Enoturismo e l’Oleoturismo italiani”.

Il Patto di Spello è un accordo tra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo enogastronomico, cioè Città del Vino, Città dell’Olio, Movimento Turismo del Vino e dell’Olio e Federazione Italiana Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori, per lavorare nei prossimi anni in modo sinergico nel settore dell’eno e oleoturismo.

Dopo la relazione di Roberta Garibaldi, docente di Tourism management ed esperta di turismo enogastronomico, interverranno Paolo Morbidoni , presidente della Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria e della Federazione delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori; Michele Sonnessa, presidente Associazione Nazionale Città dell’olio, che rappresenta i comuni italiani ad alta vocazione olivicola; Floriano Zambon, presidente Associazione Nazionale Città del Vino, organizzazione che raggruppa Comuni italiani ed Enti territoriali e che si occupa della valorizzazione e promozione dei territori del vino; Nicola D’Auria, presidente nazionale Movimento Turismo del Vino e dell’Olio, che raggruppa le cantine italiane selezionate per la qualità dell’accoglienza enoturistica; Moreno Landrini, sindaco di Spello;

Roberto Morroni, assessore agricoltura Regione Umbria.

Concluderà l’incontro Teresa Bellanova, ministro alle politiche agricole, alimentari e forestali.

Per partecipare all'evento

