TRUMP BATTE CASSA

La stangata era attesa da giorni. Ora è arrivata ma ancora più pesante di quanto era previsto. Gli stati Uniti potranno imporre dazi annui per 7,5 miliardi di dollari sulle importazioni dell’UE. È questa la decisione annunciata dall’Organizzazione Mondiale del Commercio (Wto) che ha così chiuso la controversia sui sussidi europei – giudicati illegali – al costruttore aereo Airbus. Si tratta della contromisura più pesante mai imposta dall’organizzazione in una querelle commerciale. Si tratta di una cifra record quella riconosciuta oggi dal Wto, e fa riferimento ad una sentenza contro l’Ue per il dossier Airbus pronunciata a maggio 2018. La decisione, giunta dall’organismo arbitrale dell’organizzazione che ha sede a Ginevra, segna però solo un capitolo della decennale disputa che vede l’Ue e gli Usa in contesa sui rispettivi sussidi ai giganti aeronautici. Nei mesi prossimi è attesa una pronuncia analoga, stavolta contro gli Usa in merito ai sussidi a Boeing. Di certo la pronuncia minaccia di rendere ancora più tese le relazioni commerciali tra gli Stati Uniti e l’Unione europea.

Washington ha contestato la legittimità degli aiuti pubblici concessi da Bruxelles e ora potrebbe colpire una serie di prodotti tecnologici ma anche prodotti alimentari e beni di lusso. Un comparto questo che tocca anche esportazioni italiane, sebbene il nostro Paese non faccia parte del consorzio. Alla mossa degli Usa, comunque, l’Unione europea – che a sua volta contesta i sussidi a Boeing – dovrebbe rispondere con propri dazi, anche se il Wto non ha ancora definito l’ammontare della eventuale compensazione. Per ora l’Unione europea resta cauta e si dice “pronta a trovare un accordo equo” sulla disputa che vede opposti da anni Usa e Ue sui sussidi concessi alla Boeing e alla Airbus, rispettivamente. “Ma se gli Usa decideranno di imporre contromisure autorizzate dalla Wto”, ciò “spingerà l’Ue in una situazione nella quale non avremo altra scelta che fare la stessa cosa” dice la commissaria europea al Commercio, Cecilia Malmstroem, ricordando anche che “nel caso Boeing, che è parallelo, all’Ue nel giro di pochi mesi verrà ugualmente concesso il diritto di imporre contromisure nei confronti degli Usa, come risultato del persistente mancato adeguamento alle regole della Wto. Una lista preliminare di prodotti che può essere considerata per le contromisure è stata pubblicata in aprile. La reciproca imposizione di contromisure comunque – conclude – non farà altro che danneggiare le imprese e i cittadini su entrambe le sponde dell’Atlantico, provocando danni al commercio globale e all’industria aeronautica in un periodo delicato”. “Sia l’Ue sia gli Usa sono stati considerati colpevoli dal sistema di risoluzione delle dispute del WTO per aver continuato a fornire alcuni sussidi illegali ai loro produttori di aerei”, ha aggiunto. Nel caso Boeing, “all’Ue tra pochi mesi sarà dato il diritto di imporre contromisure contro gli Stati Uniti”. Secondo Malmstroem, “l’imposizione reciproca di contromisure infliggerebbe danni alle imprese e ai cittadini su entrambe le sponde dell’Atlantico e danneggerebbe il commercio globale e l’industria aeronautica più ampia”. L’Ue è pronta a lavorare con gli Usa per trovare “una soluzione equa e equilibrata”