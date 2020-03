Zingaretti positivo al coronavirus. Gli auguri di Maraio

“Auguri di pronta guarigione e un abbraccio a Nicola Zingaretti da parte di tutti i socialisti. Siamo rincuorati dallo spirito con cui il segretario del Pd sta affrontando questo momento delicato. Sono certo supererà nel migliore dei modi questa fase difficile. Bisogna stare tutti uniti, ce la faremo”. Questo il messaggio del segretario del Psi Enzo Maraio affidato a un post su Facebook appena appresa la positività di Zingaretti al coronavirus resa nota dallo stesso segretario del Pd.

“I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto!”. Lo scrive su facebook il segretario del Pd e presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Anche la mia famiglia sta seguendo i protocolli che si seguono in queste situazioni – ha aggiunto -. La Asl sta contattando le persone che sono state più vicine al lavoro, per i colloqui e le verifiche del caso. Ho informato il vicepresidente Leodori e il vicesegretario del Pd Orlando, che seguirà tutte le attività politiche”.